Horóscopo martes 24.11.2020 - ESTRELLAS DE WALTER MERCADO

Nota a los lectores: Betty B. Mercado, sobrina y colaboradora del fallecido astrólogo Walter Mercado, continúa su legado escribiendo los horóscopos.

Aries

(21 de marzo - 19 de abril)

Tu mente despierta a realidades que hasta ahora te habías negado aceptar. Nada será tan exacto como tú deseas que sea pero te sentirás muy satisfecho y complacido por tus logros. Te sentirás con más confianza para hablar, con más deseos de comunicar tus sentimientos. Números de suerte: 10, 42, 20.

Tauro

(20 de abril - 20 de mayo)

Evita durante el día de hoy todo tipo de exageración o exceso en donde tu dinero esté en juego. Sé más conservador al gastar o invertir. No te preocupes tanto por lo que aún no ha pasado. Pon mayor atención al momento presente ya que esta es tu única realidad. Números de suerte: 4, 33, 15.

Géminis

(21 de mayo - 20 de junio)

Es momento de dejar a un lado los celos y dar más libertad al ser amado. No pongas presión a lo que tiene que crecer naturalmente, sin restricciones o ataduras. Haz una revisión de tu vida y mejora esos aspectos en donde aún no has crecido emocionalmente y madura. Números de suerte: 17, 8, 3.

Cáncer

(21 de junio - 22 de julio)

Aléjate de todo lo difícil o conflictivo. Cuídate de personas que no te inspiren confianza. Sé más reservado en lo que tenga que ver con tu vida personal. Piénsalo bien al momento de tomar decisiones de importancia ya que toda duda o equivocación, de seguro te creará problemas que no necesitas. Números de suerte: 21, 4, 30.

Leo

(23 de julio - 22 de agosto)

Estarás muy confiado y seguro de ti mismo. Tu capacidad para aconsejar o dirigir efectivamente a otras personas se enfatiza. Haz buen uso de tu intuición y de seguro reconocerás la verdad aunque la disfracen con mentiras. Tu franqueza podría dejar a muchos con la boca abierta. Números de suerte: 1, 27, 5.

Virgo

(23 de agosto - 22 de sept.)

Cambia actitudes negativas en lo que al dinero se refiere. Tienes que visualizarte próspero, feliz y viviendo en la abundancia. Vas a ver como tu dinero se multiplica pero para esto necesitas tener tu mente clara para que puedas administrarlo correctamente. Proponte lograr lo que deseas. Números de suerte: 30, 16, 48.

Libra

(23 de sept. - 22 de oct.)

Te convertirás en un rompecorazones. Disfrutarás como nunca antes de las travesuras en el amor. Te las inventarás de la nada para impresionar a tu pareja. No te lances a hacer promesas que no puedas cumplir. La seguridad y la confianza que tengas en ti mismo te harán lucir atractivo y seductor. Números de suerte: 7, 30, 9.

Escorpión

(23 de oct. - 21 de nov.)

Escoge el rumbo que tome tu vida. No dejes que las cosas o problemas del pasado dirijan la misma. Aprende de tus experiencias pasadas para que puedas aplicarlas al momento presente. Ahorra todo dinero extra que llegue a tus manos y espera una buena oportunidad para invertirlo. Números de suerte: 12, 36, 29.

Sagitario

(22 de nov. - 21 de dic.)

No le ocultes tus verdades a quien nunca te ha traicionado. Esa persona que tanto te aconseja, solo desea lo mejor para ti. Ten fe y sigue al pie de la letra sus sabios consejos. Disfruta de la magia de lo nuevo, de la aventura, explora en lo desconocido. Confía en que todo estará bien en tu vida. Números de suerte: 44, 8, 19.

Capricornio

(22 de dic. - 19 de ene.)

El amor te sonríe. Sintonízate con esa persona que tanto te agrada. Hazle saber por medio de algún gesto o palabra que le gustas. Lleva a cabo ese contacto que te pondrá en el camino hacia tu felicidad. Resalta lo mejor de tu persona. Ocúpate de causar una buena impresión en otros. Números de suerte: 29, 11, 2.

Acuario

(20 de ene. - 18 de feb.)

Es tiempo de explorar en lo nuevo y de crear nuevos intereses así como también de llevar a cabo una buena limpieza en tu vida. Comienza por perdonar. Deja ir de tu mente y de tu corazón todo sentimiento negativo. Pon más de tu parte para que logres borrar toda huella de dolor. Números de suerte: 15, 40, 32.

Piscis

(19 de feb. - 20 de marzo)

Lo relacionado a los negocios, finanzas o inversiones se exalta. Préstale atención ya que hay muchas cosas muy interesantes para ti en agenda. No detengas tu progreso. Infórmate, sobre aquellas cosas que te interesan. Continúa con tu educación, sin importar la edad que tengas. Números de suerte: 18, 25, 6.