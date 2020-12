Horóscopo viernes 4.12.2020 - ESTRELLAS DE WALTER MERCADO

Nota a los lectores: Betty B. Mercado, sobrina y colaboradora del fallecido astrólogo Walter Mercado, continúa su legado escribiendo los horóscopos.

Aries

(21 de marzo - 19 de abril)

Es tiempo de tomar las cosas con calma y de no dejar que ningún problemita te saque de tu centro. Sé paciente, se pueden presentar retrasos e inconvenientes de última hora. Si te enfrentas a desacuerdos con tu pareja, tendrás que hacer un esfuerzo por no perder tu compostura. Números de suerte: 1, 10, 8.

Tauro

(20 de abril - 20 de mayo)

No dudes y ten la seguridad de que podrás hacer realidad tus sueños. Deposita toda tu confianza en tus intuiciones y en tus talentos y no te equivocarás. En el amor sigues pasando por pruebas, pero al final será lo que más te convenga. Aléjate de aquello que te afecta. Números de suerte: 1, 4, 15.

Géminis

(21 de mayo - 20 de junio)

Es momento de recobrar tus energías y también tu salud, si es que has venido sufriendo alguna dolama. La meditación y la conexión espiritual con tus seres de luz son parte importante para mejorar y acelerar tu recuperación. Todo viaje que realices será de gran satisfacción para ti. Números de suerte: 6, 45, 29.

Cáncer

(21 de junio - 22 de julio)

Darás vida a un nuevo proyecto que te otorgará reconocimiento entre tus compañeros de trabajo o entre tus amigos y familiares. La energía planetaria te hace más fuerte de mente y cuerpo, pero a la misma vez impaciente y volátil por lo que se impone controlar tu temperamento. Números de suerte: 51, 28, 36.

Leo

(23 de julio - 22 de agosto)

Toma las cosas con calma y no te lances precipitadamente a tomar decisiones hasta que pase el momento de la alegría y la sorpresa que puede nublar tu realidad. Escucha bien lo que tienen que decir los demás. El buen humor y la risa son tus aliados y abrirán puertas de comunicación. Números de suerte: 15, 39, 3.

Virgo

(23 de agosto - 22 de sept.)

Te pondrás al día en una vieja deuda y esto te brindará mucha paz emocional. Tu salud se beneficia grandemente cuando tú haces y disfrutas de actividades y relaciones que a te gustan. Todo lo que tenga que ver con el extranjero te beneficia, ya sea un negocio o una relación personal. Números de suerte: 16, 20, 4.

Libra

(23 de sept. - 22 de oct.)

El amor y todo lo que tenga que ver con el placer se exaltan. No te faltarán admiradores de donde escoger, pero usa tu mejor juicio. Si no entiendes o te sientes confundido por alguna explicación que alguien te ha dado, exige que se te aclare y que te expliquen mejor, no te quedes con la duda. Números de suerte: 10, 5, 17.

Escorpión

(23 de oct. - 21 de nov.)

Tu misión como profesional se exalta. Atrévete a incursionar en lo desconocido. Interpreta nuevos papeles en el drama de tu existencia. Cuidar de tu salud física y emocional es tu obligación y mandato cósmico. Si te cuidas y te alimentas sabiamente no tendrás problema alguno. Números de suerte: 35, 6, 22.

Sagitario

(22 de nov. - 21 de dic.)

Ten mucha paciencia, todavía quedan cosas por resolver en tu mundo personal y tendrás que llegar a un punto donde estés complacido. No te fijes en una sola cosa, abre tu mente a todo cambio positivo. La sinceridad para contigo mismo y tu pareja arrojará luz a la relación. Números de suerte: 13, 25, 1.

Capricornio

(22 de dic. - 19 de ene.)

Tu apariencia personal será la clave para hacer una buena impresión en aquellos que puedan darte una mano en lo profesional. Invierte dinero en ropa y accesorios que resalten tu elegancia y belleza natural. Personas influyentes serán de gran ayuda en el presente y el futuro. Números de suerte: 28, 14, 9.

Acuario

(20 de ene. - 18 de feb.)

Todo empezará a resultar más placentero en tu hogar una vez que te sientas en control de la situación. El equilibrio emocional es lo más importante para ti. Se revelan respuestas a través de tus sueños, pon mucha atención a los mismos. De las crisis y los problemas sacarás grandes lecciones. Números de suerte: 16, 2, 19.

Piscis

(19 de feb. - 20 de marzo)

Entras en un periodo de cambios y de sorpresas en los cuales juegas un papel muy importante. Si piensas detenidamente y con lógica, todo te saldrá de maravillas. El dinero no te faltará pero no te conviene arriesgarte sin saber lo que estás haciendo. Se exalta tu belleza y personalidad. Números de suerte: 22, 8, 38.