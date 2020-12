Horóscopo martes 8.12.2020 - ESTRELLAS DE WALTER MERCADO

Nota a los lectores: Betty B. Mercado, sobrina y colaboradora del fallecido astrólogo Walter Mercado, continúa su legado escribiendo los horóscopos.

Aries

(21 de marzo - 19 de abril)

Evita los extremos Aries. Tu eres un signo muy impetuoso y necesitas controlarte. Si buscas pareja, no te enloquezcas con lo que luce esplendoroso. En las relaciones sentimentales, tienes que cultivar la paciencia, la compresión y un poco más tolerante de lo normal. Números de suerte: 16, 20, 12.

Tauro

(20 de abril - 20 de mayo)

Es tiempo de expandir tus horizontes profesionales. Te encuentras en el mejor momento para aventurarte por caminos no transitados por ti. No importan los obstáculos que se presenten, sabrás como encontrar la forma de sobrepasarlos y lograr llevar a cabo tus objetivos. Números de suerte: 9, 31, 7.

Géminis

(21 de mayo - 20 de junio)

El amor ilumina tu existencia. Las estrellas ponen un toque de romance y atracción a tu relación actual si tienes pareja. Si no recibes lo que estas pidiendo o deseando, no te quedes callado y expresa claramente lo que deseas. No esperes a que los demás adivinen lo que quieres. Números de suerte: 4, 10, 11.

Cáncer

(21 de junio - 22 de julio)

No discutas, no argumentes. Escucha con tu mente en blanco. Concéntrate en el mensaje que recibes de los demás y serás el mejor a la hora de aconsejar a otros en lo financiero y en lo personal. Seres de luz iluminan tu camino para ayudarte a triunfar en lo que te propongas. Números de suerte: 28, 41, 34.

Leo

(23 de julio - 22 de agosto)

Te interesaras más por tus relaciones personales poniendo de tú parte para tener un entorno donde reine la paz y amor. Estas dispuesto a dar pero también a pedir lo que crees es justo. Tu dieta y tus horas de descanso son muy importantes para mantenerte en buena salud. Números de suerte: 20, 14, 9.

Virgo

(23 de agosto - 22 de sept.)

Todo aquel que comparta tu espacio pondrá ahora mucha atención a lo que tengas que decir. Tu red de contactos profesionales se expande. Todo lo que deseas, se logra tal y como tú quieres. Se positivo ya que estas entrando a un periodo en donde reinara para ti la buena fortuna. Números de suerte: 20, 38, 17.

Libra

(23 de sept. - 22 de oct.)

Recobras el control de tu vida diaria después de haber pasado por algunos eventos y retrasos que te tomaron por sorpresa. La energía planetaria te indica poner atención en todo lo que tenga que ver con tu salud, auto purificación, hábitos y tu actitud hacia el trabajo. Creatividad y amor te coronan. Números de suerte: 14, 31, 7.

Escorpión

(23 de oct. - 21 de nov.)

Tu mente será fuente de nuevas ideas. Buscaras seguridad económica mejorando tus ingresos. Encontraras nuevas formas de ahorrar, estirar tu dinero al igual que invertir para multiplicar tus ganancias. Estás en tu mejor momento para sacarle provecho a tus talentos o habilidades. Números de suerte: 9, 15, 32.

Sagitario

(22 de nov. - 21 de dic.)

Los planetas te piden sacar tiempo para divertirte. Envuélvete en proyectos creativos como arreglar y decorar tu hogar o un paseo a un lugar donde la naturaleza te llene de inspiración. Se enciende la pasión a tus relaciones, pero evita tener confrontaciones a la hora de imponer tus ideas. Números de suerte: 7, 18, 24.

Capricornio

(22 de dic. - 19 de ene.)

Todo lo que hagas o comiences ahora lo harás con mucha intensidad. Los romances secretos son atractivos para ti en estos momentos. Si tienes pareja vuelca toda tu pasión sobre tu relación y disfruta con esta. La suerte está de tu lado y no te faltara la ayuda económica que necesitas. Números de suerte: 24, 32, 5.

Acuario

(20 de ene. - 18 de feb.)

Tu hogar se llena de energía y actividad. Sera el lugar donde todos encuentren un motivo para reunirse, compartir y celebrar. La comunicación con tu familia se estrecha. Los planetas se confabulan para llevarte a ganar el corazón y la admiración de todos. Comparte tu alegría. Números de suerte: 13, 23, 11.

Piscis

(19 de feb. - 20 de marzo)

Te encuentras en uno de esos periodos donde con un poco de esfuerzo lograras el balance económico que deseas. Tu labor será reconocida y recompensada. De alguna manera sabrás donde dirigirte para sacar el mejor provecho de tus dotes tanto profesionales como creativas. Números de suerte: 6, 19, 25.