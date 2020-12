Horóscopo miércoles 9.12.2020 - ESTRELLAS DE WALTER MERCADO

Nota a los lectores: Betty B. Mercado, sobrina y colaboradora del fallecido astrólogo Walter Mercado, continúa su legado escribiendo los horóscopos.

Aries

(21 de marzo - 19 de abril)

No te comprometas con nada ni con nadie. Hazte el difícil de conquistar y de esta manera conquistaras tú el corazón de la persona amada. No permitas que los celos y la envidia de otras personas te molesten o te desvíen de tus objetivos principales en el día de hoy. Números de suerte: 26, 30, 8.

Boletín Noticias Las noticias más importantes del sur de la Florida, Estados Unidos y América Latina. Recaptcha INSCRÍBASE Este sitio está protegido por reCAPTCHA y se aplican la Política de Privacidad y Términos de Servicio de Google.

Tauro

(20 de abril - 20 de mayo)

Cuídate de palabra y obra. No hagas aquello de lo que luego puedas arrepentirte. Toma consciencia de tus actos, piensa bien las cosas antes de actuar. Lo sensual y romántico se exalta. Las llamas del amor podrían consumirte si no le pones un poco de razón a tus acciones. Números de suerte: 47, 4, 23.

Géminis

Las noticias locales nunca han sido más importantes Suscríbase para obtener acceso digital ilimitado a las noticias importantes de su comunidad #TuNoticiaLocal

(21 de mayo - 20 de junio)

Durante todo el día de hoy estarás desbordante de mucha creatividad. Haz campaña a tu favor y deja que tus sentimientos exploren por terrenos desconocidos. Muéstrate más abierto y comunicativo para con los demás. Separa tiempo para compartir, con tus amistades. Números de suerte: 4, 33, 27.

Cáncer

(21 de junio - 22 de julio)

Tu sentido de percepción estará muy exaltado. Sentirás la curiosidad y el deseo de investigar más a fondo sobre todo fenómeno psíquico o extrasensorial. Una persona muy allegada a ti te proporcionara los medios que necesitas para desarrollarte en este campo tan fascinante. Números de suerte: 12, 10, 31.

Leo

(23 de julio - 22 de agosto)

Cuídate en el aspecto sentimental, amate a ti mismo. Sigue tu intuición en todo y será difícil que te engañen. En el amor, cuídate por donde caminas. No formes parte de triángulos amorosos. Tú no tienes por qué compartir tu vida, tus sentimientos con alguien que no te respeta. Números de suerte: 15, 18, 3.

Virgo

(23 de agosto - 22 de sept.)

Tu trabajo es importante pero igual o más importante es tu familia. Préstales mayor atención, ya que ellos necesitan de todo tu apoyo. Tu habilidad para resolver problemas pondrá un toque de felicidad en un conflicto familiar. No permitas que tus responsabilidades te alejen de tus seres queridos. Números de suerte: 10, 7, 16.

Libra

(23 de sept. - 22 de oct.)

Te verás tentado en el día de hoy a desbordarte en atenciones con alguien que no lo valora ni se lo merece. Sé más realista y planta tus pies firmes sobre la tierra. La razón deberá de reinar sobre el corazón si quieres lograr que te respeten, te valoren y te admiren. Vive en la realidad. Números de suerte: 39, 29, 6.

Escorpión

(23 de oct. - 21 de nov.)

Tus habilidades te están llevando a conquistar nuevas fronteras. Ganas ahora el prestigio que tanto has deseado en tu vida. Toda nueva experiencia será muy educativa. Tu salud continua de cierta manera estable pero no como tú quisieras. Ten paciencia que te recuperas de todo. Número de suerte: 9, 40, 36.

Sagitario

(22 de nov. - 21 de dic.)

Buscaras sentar las bases para tu seguridad presente y futura tanto en el aspecto personal como en lo referente a tus finanzas. Una relación reciente se convertirá en algo más serio, dando de paso un enfoque diferente a tu vida. Sabrás quien está a favor tuyo, y quien lo hace por interés. Números de suerte: 1, 10, 5.

Capricornio

(22 de dic. - 19 de ene.)

Estarás ahora en el sitio correcto a la hora correcta porque así el Universo lo ha planificado para ti. Sácale provecho a los buenos aspectos si es que deseas triunfar en la vida. En el amor también te esperan ahora cambios muy favorables especialmente si ya tienes pareja. Números de suerte: 35, 18, 46.

Acuario

(20 de ene. - 18 de feb.)

Tu habilidad para pensar y resolver problemas, será digna de admiración ya que tu mente estará muy clara y tu nivel de compresión bien alto. Mantén la calma ante una confesión de alguien, que te resultara un tanto sorpresiva y hasta podría ser impactante. Números de suerte: 23, 22, 9.

Piscis

(19 de feb. - 20 de marzo)

Casualidades y eventos que no tienen sentido alguno te harán entrar en un estado de cautela y vigilia. Pide orientación y protección a tus seres de luz. Haz de la oración tu mejor escudo o protección contra todo lo negativo que te pueda estar rondando. Mantente rodeado de personas positivas. Números de suerte: 18, 11, 7.