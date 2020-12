Horóscopo martes 22.12.2020 - ESTRELLAS DE WALTER MERCADO

Nota a los lectores: Betty B. Mercado, sobrina y colaboradora del fallecido astrólogo Walter Mercado, continúa su legado escribiendo los horóscopos.

Aries

(21 de marzo - 19 de abril)

Aprovecha lo que la vida te regala. Hay mucha energía cósmica trabajando a tu favor lo que te traerá cambios a tu vida. Todo será para crecer, mejorar y evolucionar hacia una vida mucho más productiva y estable. Tu pareja te demostrará su amor disfrutando junto a ti de toda nueva aventura. Números de suerte: 18, 3, 9.

Tauro

(20 de abril - 20 de mayo)

Se descubre ante ti la verdad y sabrás ahora quien es quien. De esta tormenta, cuando pase. quedarás con una idea más clara de quien está en lo cierto. Habrá una reorganización o confrontación de realidades que sacarán a la luz problemas ocultos que necesitan resolverse lo antes posible. Números de suerte: 10, 7 ,5.

Géminis

(21 de mayo - 20 de junio)

Tu intuición aportará luz a tus decisiones haciendo que tus probabilidades de éxito sean mayores. La sexualidad se intensifica por lo que compartirás momentos de gran pasión con tu pareja. Preocupaciones de dinero se disipan ya que podrás contar con la ayuda de tus familiares y amigos. Números de suerte: 49, 4, 19.

Cáncer

(21 de junio - 22 de julio)

Tu determinación hacia aquello que deseas es muy importante para ser exitoso. No importa la labor que realices obtendrás el mérito que te mereces. Lo económico mejora grandemente. No te desanimes si lo que tú esperas no se dio. Vienen cosas mucho más beneficiosas para ti. Números de suerte: 41, 29, 50.

Leo

(23 de julio - 22 de agosto)

Tu salud mejora y con ella tus deseos de hacer, de emprender nuevos proyectos. Todo lo relacionado con compra y venta especialmente de propiedades, está bien aspectado, pero lee bien todo documento a firmar. No fuerces nada y deja que hoy todo surja naturalmente. Números de suerte: 20, 2, 15.

Virgo

(23 de agosto - 22 de sept.)

Es momento de relajarte. Complácete hoy haciendo algo que te guste mucho, que te llene de mucha satisfacción personal. Explora los temas profundos como lo son las vidas anteriores, el más allá, lo espiritual y toma en cuenta una transformación personal. Medita, ora, deja ir. Números de suerte: 20, 5, 49.

Libra

(23 de sept. - 22 de oct.)

Conviértete en tu mejor amigo y ámate mucho. Es tiempo de frenar, disminuir la velocidad y la prisa que ha estado reinando en tu vida. Saca un momento para respirar profundamente, estar en silencio, meditar y relajar tu mente. Lo espiritual te servirá de medicina para tranquilizar tus inquietudes. Números de suerte: 10, 13, 22.

Escorpión

(23 de oct. - 21 de nov.)

Tu círculo social se expande, pero esta vez entran en el mismo personas ingeniosas, diferentes. Las actividades físicas y de recreación te brindarán la oportunidad de conocer a una persona que dejará una buena impresión en ti. El amor te ronda y toda unión será exitosa. Números de suerte: 16, 25, 9.

Sagitario

(22 de nov. - 21 de dic.)

Haz un recuento de todo lo que te sacrificaste por cosas inútiles, lo que distes y lo que recibiste. Quédate con lo que sirve de estas experiencias y lo demás sácalo de tu vida. Se impone hacer espacio para cosas mejores. Las estrellas te hablan de renovación, progreso y nueva vida. Números de suerte: 19, 3, 30.

Capricornio

(22 de dic. - 19 de ene.)

Vas a tener ahora una idea clara de las cosas que te hacen verdaderamente feliz en la vida y éstas no son necesariamente las cosas materiales. Un buen amigo aportará a tu vida ideas diferentes e innovadoras que te inspirarán a comenzar un nuevo y lucrativo proyecto. Números de suerte: 7, 14, 21.

Acuario

(20 de ene. - 18 de feb.)

Los problemas que has tenido que enfrentar últimamente han puesto mucha tensión en tu círculo familiar. Acepta que otros no compartan tus planes o ideas. No alimentes pensamientos de venganza ya que solo traen amargura a tu alma. Libérate dando dosis masivas de amor. Números de suerte: 4, 18, 7.

Piscis

(19 de feb. - 20 de marzo)

Expresarás tus más íntimos sentimientos sin reserva alguna. Evita a toda costa envolverte en discusiones o argumentos de temas controversiales como lo son la política y la religión. Canaliza tus energías en iniciar un nuevo proyecto o poner en marcha lo que tienes ahora en tu mente. Números de suerte: 8, 32, 1.