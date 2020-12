Horóscopo miércoles 30.12.2020 - ESTRELLAS DE WALTER MERCADO

Nota a los lectores: Betty B. Mercado, sobrina y colaboradora del fallecido astrólogo Walter Mercado, continúa su legado escribiendo los horóscopos.

Aries

(21 de marzo - 19 de abril)

Te espera un periodo de profundas emociones y de grandes alegrías en el plano personal. En aquellas relaciones donde había dudas, ahora reina la paz y la confianza. Una nueva y diferente filosofía de vida se impone. Revelaciones, sueños y mensajes espirituales te guiarán hacia lo que más te conviene. Números de suerte: 1, 20, 9.

Tauro

(20 de abril - 20 de mayo)

Te encuentras ahora como una esponja absorbiéndolo todo y en el mejor momento para expandir tus conocimientos, especialmente en el terreno artístico o creativo. Demuestra de lo que eres capaz de hacer. No te impongas límites y continúa siendo espontáneo en todo lo que hagas. Números de suerte: 18, 7, 40.

Géminis

(21 de mayo - 20 de junio)

Apártate de personas con reputación dudosa. No des margen a los malos entendidos, especialmente si se trata de tu familia o de la persona amada. Pon todo por escrito para que tengas evidencia de lo que hiciste o dijiste. Enfrenta la realidad y ve directamente al corazón de los problemas. Números de suerte: 37, 8, 19.

Cáncer

(21 de junio - 22 de julio)

No te agotes esperando que tu familia o pareja cambie. Descansa tu mente por medio de la meditación. Procura estar en un ambiente tranquilo, rodeado de aquellas cosas que te inspiren paz. Cuídate del desgaste enérgico-emocional. Controla la mente y los nervios con tu fuerza de voluntad. Números de suerte: 5, 1, 26.

Leo

(23 de julio - 22 de agosto)

Muévete al espacio positivo. No más penas, dolores o sufrimientos. Embellece tu ambiente y comparte ese amor que tú tanto predicas y de seguro endulzarás la vida de otras personas. Así como lo pienses será, por lo cual mucho cuidado a quien le deseas mal ya que podría volverse hacia ti. Números de suerte: 41, 2, 33.

Virgo

(23 de agosto - 22 de sept.)

Aquellos que te envidian se entretendrán creándote nuevos problemas. La seguridad y la fe que tengas en ti mismo será tu carta de triunfo. Sé cauteloso y sobre todo selectivo, con las personas que te rodean. Pon una sonrisa en tus labios y no permitas que nada ni nadie te saque de tu centro. Números de suerte: 31, 4, 39.

Libra

(23 de sept. - 22 de oct.)

Esfuérzate por dar lo mejor de ti en todo lo que realices. Enfrenta todo problema con mucha fe y con una sonrisa en los labios. No permitas que nada te afecte emocionalmente ya que todo en la vida tiene solución. Disfruta envolviéndote en actividades con familia y amistades. Números de suerte: 13, 2, 11.

Escorpión

(23 de oct. - 21 de nov.)

No des cabida en tu mente a ningún pensamiento negativo. Ponte en comunicación con la Divinidad y pide con mucha fe a tus Ángeles de Luz, orientación, guía y entendimiento. Envuélvete en lo positivo, lo nuevo y lo diferente. Te llegó el momento de romper con todo lo que te ate al pasado. Números de suerte: 6, 10, 2.

Sagitario

(22 de nov. - 21 de dic.)

Sé cauteloso, Sagitario. No te impongas en asuntos de amor y deja que las cosas se den con naturalidad. Ese capricho tuyo podría dejarte muchos sinsabores y malos ratos. Mide los pros y los contras de toda decisión a tomar. No te lances a ciegas en lo que no conoces e infórmate. Números de suerte: 23, 6, 39.

Capricornio

(22 de dic. - 19 de ene.)

Tu mente estará clara para asimilar toda información que resulte para tu beneficio. Un evento social te llevará a un encuentro romántico. Mucho cuidado de envolverte con quien ya tiene pareja. Investiga, estudia bien el terreno ya que este día promete ser uno muy activo en el amor. Números de suerte: 7, 22, 1.

Acuario

(20 de ene. - 18 de feb.)

No te arrepentirás de lo que hasta ahora has hecho para lograr tus propósitos. Si actúas valientemente y con fe, la buena fortuna no te abandonará y podrás hasta multiplicar tus ingresos. Oportunidades para ser feliz no te faltarán si sales de falsas lealtades. Números de suerte: 25, 34, 21.

Piscis

(19 de feb. - 20 de marzo)

Te encuentras ahora muy activo y dispuesto a envolverte en lo que sea. Domina tu impulsividad. Sé discreto y aléjate de toda persona difícil o conflictiva. No trates de hacer muchas cosas a un mismo tiempo ya que esa es la mejor receta para el fracaso. Pon en orden el trabajo y los asuntos sentimentales. Números de suerte: 4, 15, 23.