Horóscopo sábado 2 enero 2021 - ESTRELLAS DE WALTER MERCADO

Nota a los lectores: Betty B. Mercado, sobrina y colaboradora del fallecido astrólogo Walter Mercado, continúa su legado escribiendo los horóscopos.

Aries

(21 de marzo - 19 de abril)

Tienes el valor ahora de pedir, de luchar por lo que consideras es justo para ti y si eres persistente de seguro lo alcanzaras. Desarrolla toda idea que te venga a la mente ya que estarás sumamente creativo. Tus deseos de superarte o destacarte se enfatizan como nunca antes. Números de suerte: 20, 14, 3.

Tauro

(20 de abril - 20 de mayo)

No todo el mundo bailará al son que le toques pero debes de ser paciente que las cosas a la larga saldrán como tú las has planificado. Tienes luz verde para llevar a cabo viajes de placer que te llevarán al encuentro en tu vida con alguien muy especial, si es que te encuentras en busca del amor. Números de suerte: 12, 9, 48.

Géminis

(21 de mayo - 20 de junio)

Muévete, no te quedes esperando que otros hagan algo por ti. Es tiempo de tomar acción directa en todo lo relacionado al trabajo y a todos tus asuntos financieros. Alguien te presionará, te pedirá dinero o favores algo incómodos de complacer para ti. Investiga antes de prestar la ayuda que te piden. Números de suerte: 41, 12, 19.

Cáncer

(21 de junio - 22 de julio)

Tus deseos de cambiar de ambiente se enfatizan en el 2021 y es muy probable que estés en lo correcto al querer tomar esa decisión. Toma en cuenta la opinión de aquellos que comparten tu vida. Romperás con lo tradicional. Tus ideas serán ahora unas algo fuera de lo común. Números de suerte: 13, 25, 18.

Leo

(23 de julio - 22 de agosto)

Nuevos ingresos en el sector económico no tardarán en llegar. Continúa esforzándote como hasta ahora lo has hecho, aún contra viento y marea, ya que lograrás llegar a la meta que te has trazado. Alguien te ayuda, te da una mano para que aceleres tu proceso de triunfar y destacarte. Números de suerte: 50, 11, 6.

Virgo

(23 de agosto - 22 de sept.)

Despréndete de todo aquello que ya no necesitas en tu vida y que alguien podría sacarle ahora mejor provecho. Esas cosas sin sentido que están ocurriendo en tu vida tienen un fin. Préstale mucha atención a tu intuición. Es tiempo de desarrollar esos poderes mentales que posees. Números de suerte: 18, 39, 31.

Libra

(23 de sept. - 22 de oct.)

En este 2021, establecerás un balance entre lo material y lo espiritual. Te interesas ahora por desarrollar tus talentos artísticos o manuales. Si estás pensando tomar algún curso relacionado con las artes, no sigas esperando. El tiempo de manifestar tu gran creatividad ha llegado. Números de suerte: 36, 47, 1.

Escorpión

(23 de oct. - 21 de nov.)

Te envuelves en algo nuevo, por lo cual debes de disponer de tiempo para desarrollar eso que te dejará no solo satisfacción personal sino también beneficios económicos. Tu trabajo o profesión pasará ahora a un primer plano. Es posible que tanto las amistades como tu familia reclamen de tu tiempo. Números de suerte: 32, 10, 6.

Sagitario

(22 de nov. - 21 de dic.)

Organiza los planes que tienes en tu mente para un futuro no muy lejano. Estos planes contienen parte de aquello que siempre has deseado tener y que muy pronto se te hará toda una realidad. Continúa poniendo énfasis en tu salud para que disfrutes de la vida en un cuerpo saludable. Números de suerte: 16, 2, 33.

Capricornio

(22 de dic. - 19 de ene.)

Tú eres el maestro del Zodiaco y como tal te corresponde sembrar la paz, el amor y la comprensión con todos los que comparten tu entorno. Demuestra que tú eres capaz de perdonar y de amar y los demás seguirán tu ejemplo. En tiempos de difíciles, mantén el control y sé ejemplo de fortaleza. Números de suerte: 22, 1, 43.

Acuario

(20 de ene. - 18 de feb.)

Respira profundamente y comienza el día con una oración por la paz, la salud y la unión mundial. No es momento de confrontaciones o de tratar de hacerle ver a otros que estás en lo correcto. Concéntrate en tus cosas personales, en tu trabajo, en tus estudios y que la paz reine en tu vida. Números de suerte: 4, 32, 19.

Piscis

(19 de feb. - 20 de marzo)

Evita saturarte de preocupaciones que en la mayoría no te pertenecen. Estás ahora en las de comprometerte, ya sea en el aspecto personal así como en algún proyecto relacionado con tu trabajo o profesión. Estudia bien todo documento a firmar, ve siempre a la segura. Números de suerte: 27, 14, 51.