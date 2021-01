Horóscopo martes 5 enero 2021 - ESTRELLAS DE WALTER MERCADO

Nota a los lectores: Betty B. Mercado, sobrina y colaboradora del fallecido astrólogo Walter Mercado, continúa su legado escribiendo los horóscopos.

Aries

(21 de marzo - 19 de abril)

Muéstrate más realista en tus expectativas. Ya es tiempo de que aceptes aquello que no puedes cambiar. Tu actitud, muchas veces testaruda, solo logra causar mayores problemas. A tu lado tienes seres que te quieren, pero no están dispuestos a cambiar por tus caprichos. Números de suerte: 4, 10, 15.

Tauro

(20 de abril - 20 de mayo)

Cuidado con lo que deseas. Así como lo pienses será. Cuídate exageradamente en asuntos de amor. Toma las cosas con calma para que no arruines en un momento, lo que has estado planificando por tanto tiempo. No le des razones a tu pareja para que dude de ti. Cultiva la confianza. Números de suerte: 21, 50, 4.

Géminis

(21 de mayo - 20 de junio)

Es muy posible que te encuentres esperando que un milagro se realice en tu vida, pero si no pones de tu parte éste jamás se va a realizar. Basta ya de lamentaciones y comienza nuevamente a construir tu vida. Corre la cortina de la ignorancia para que puedas ver la verdad. Números de suerte: 33, 19, 41.

Cáncer

(21 de junio - 22 de julio)

Ahora te sentirás más seguro de lo que quieres y hasta donde deseas llegar. Los límites los controlas o los pones tú. Tendrás una visión mucho más clara de lo que es ahorrar o economizar. Sigue adelante y no detengas la marcha, Cáncer. Trabajo y estudios cobran mayor importancia. Números de suerte: 28, 7, 11.

Leo

(23 de julio - 22 de agosto)

La suerte te favorece en todo negocio que desees emprender. Se te abrirán las puertas como por arte de magia a nuevas oportunidades de trabajo porque así tú lo has estipulado. Sigue programándote al éxito. Como así lo pienses, así será. No habrá problema alguno que no puedas superar. Números de suerte: 9, 15, 32.

Virgo

(23 de agosto - 22 de sept.)

Comienza a edificar tu futuro sobre bases sólidas, firmes, estables. Tú tienes potencial, ese algo especial que se necesita para salir adelante y triunfar. Confía en que lo que te dicta tu corazón es lo correcto. Libérate de preocupaciones inútiles e invierte tu tiempo en el presente, en el aquí y el ahora. Números de suerte: 40, 21, 37.

Libra

(23 de sept. - 22 de oct.)

Asume una actitud positiva ante los problemas. Un cambio de empleo o el comienzo de una nueva empresa está en agenda para ti. Ha llegado el momento en que te llegará aquello por lo que has luchado. Nadie podrá quitarte lo que por derecho Divino te pertenece ya que tú te lo has ganado. Números de suerte: 32, 9, 52.

Escorpión

(23 de oct. - 21 de nov.)

Proyectos relacionados con tu hogar se encuentran bien aspectados para que los lleves a la realidad. Es momento de hacer un alto en tus labores y dejar que sean otros los que hagan por ti. El éxito obtenido en tu trabajo te hace merecedor de un tiempo libre o de unas merecidas vacaciones. Números de suerte: 1, 44, 26.

Sagitario

(22 de nov. - 21 de dic.)

No te arriesgues en nada que no te brinde confianza. Cuídate de pequeños accidentes dentro y fuera del hogar. Un mal paso o el no fijarte por donde caminas, podría mantenerte inactivo por varios días. Pon en acción toda medida de seguridad, no te tomes riesgos innecesarios. Números de suerte: 8, 4, 2.

Capricornio

(22 de dic. - 19 de ene.)

El día promete ser muy activo, lo que te llenará de responsabilidades, así como de trabajo. Disfruta al máximo de esos momentos que puedas tener para relajarte y descansar un poco. No agotes ni mental ni físicamente ya que vas a necesitar de tus reservas de energías. Números de suerte: 7, 19, 31.

Acuario

(20 de ene. - 18 de feb.)

No te dejes dominar por la nostalgia o por lo que nunca se llegó a realizar en tu vida. Acepta tu realidad presente ya que es lo que más te conviene. Tienes ante ti nuevas oportunidades para ser feliz. Una persona diferente a las que hasta ahora has conocido pondrá magia en tu vida. Números de suerte: 8, 49, 37.

Piscis

(19 de feb. - 20 de marzo)

Tu acentuada versatilidad te llevará a lograr tus propósitos en el tiempo que sea necesario. Deja a un lado la timidez al momento de pedir ayuda. No cargues con todas las responsabilidades tanto en tu lugar de trabajo como en tu hogar. Relájate, no tomes las cosas tan a pecho. Números de suerte: 16, 35, 21.