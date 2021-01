Horóscopo domingo 10 enero 2021 - ESTRELLAS DE WALTER MERCADO

Nota a los lectores: Dannette Benet Mercado, sobrina y colaboradora del fallecido astrólogo Walter Mercado, continúa su legado escribiendo los horóscopos.

Aries

(21 de marzo - 19 de abril)

Hoy y siempre es para sentirte feliz. Es el momento de ser libre y de vivir a tu manera. Lo que piensen los demás no te debe importar. Te has liberado de cargas negativas, de gente tóxica o problemática para unirte con quien te sientes más completo y feliz. La luna te impulsa a estar más impulsivo. Tu afirmación de hoy: “Renuncio a sentirme mal, triste o enojado”. Números de suerte: 9, 40, 12.

Tauro

(20 de abril - 20 de mayo)

Domingo para meditar y establecer prioridades. Tu agenda está cargada y deseas cumplir con todos, en especial con tu ser amado. Las personas que te han dicho presente en tus momentos difíciles también te dirán presente en las buenas. Regala tu tiempo, atención y apoyo. Tu afirmación de hoy: “Yo amo y me aman”. Números de suerte: 3, 48, 22.

Géminis

(21 de mayo - 20 de junio)

Domingo para alimentar la espiritualidad en ti. Conéctate con la creación perfecta de Dios. Conversar sobre temas religiosos o místicos, buscar reforzar tu fe, te será muy saludable. Sé flexible con tu pareja, escucha a esa persona de interés. Cuida tus finanzas y ahorra. Tu afirmación de hoy: “Hoy y siempre disfruta de la paz”. Números de suerte: 5, 39, 16.

Cáncer

(21 de junio - 22 de julio)

Aunque desees ir de viaje y alejarte de todo lo que te atormenta, todavía tienes asuntos de importancia pendientes que debes de terminar, concluir, ponerle punto final. Idealizas a la persona de interés, crees que es quien puede hacerte feliz, sin darte cuenta de que la felicidad la llevas dentro de tu ser y la compartes con el mundo. Ama como te amas a ti mismo. Tu afirmación de hoy: “Me valoro y me amo”. Números de suerte: 6, 30, 11.

Leo

(23 de julio - 22 de agosto)

Mucha acción para ti a partir de hoy. En el amor, llega un mensaje que despierta el deseo y la pasión en ti. Evita toda tentación que podría causarte dolor o un problema más en tu vida. Es necesario poner todo lo relacionado al presupuesto, los pagos y cobros en orden. Cuentas claras conservan amistades y favorecen la buena relación con superiores como los jefes. Tu afirmación de hoy: “Hoy me ocupo”. Números de suerte: 48, 20, 21.

Virgo

(23 de agosto - 22 de sept.)

Tu sinceridad muchas veces hace que otros se alejen de ti. Evita dar consejos si no te los piden. En otras palabras, no metas las narices donde no te llaman. Tu momento de hacer los mejores negocios es ahora. Te conectas con gente que desea lo que tú ofreces o buscas. Cierra cualquier acuerdo antes de la primavera. Tu afirmación de hoy: “Soy inmune a las críticas de los envidiosos”. Números de suerte: 39, 45, 18.

Libra

(23 de sept. - 22 de oct.)

Momento de dejar atrás el dolor y los malos recuerdos. Evita traer el pasado a tu vida. Proponte empezar desde cero. Es hora de ganar y disfrutar de amar y ser amado. La energía planetaria te inclina a hacerle caso a tus instintos, a tu voz interior. Debes conectarte más a lo espiritual. Desarrolla todo lo Divino y Sagrado que vive en ti. Tu afirmación de hoy: “Soy feliz y tengo fe en mí”. Números de suerte: 45, 17, 31.

Escorpión

(23 de oct. - 21 de nov.)

Domingo especial para hacer cambios para tu bien y para el bien de los tuyos. Convierte todo lo aparentemente negativo o complicado en una experiencia positiva, en un reto. Tu brujo interior, esa sabiduría innata que posees, se despierta y sabrás actuar correctamente ante cualquier dificultad. Tu afirmación de hoy: “Yo creo en mí”. Números de suerte: 5, 29, 21.

Sagitario

(22 de nov. - 21 de dic.)

Te apartas de aquellos que creías amigos para acercarte a los que sí lo son. Evita intrigar o hablar a espaldas de nadie. Cuida tu reputación e imagen pública. Los secretos están seguros solo contigo, si los confías a otros ya no son secretos. En el amor te encuentras más maduro y responsable. Sabes lo que te convienen y aporta felicidad a tu vida. Tu afirmación de hoy: “Vivo la protección divina de mis ángeles”. Números de suerte: 9, 49, 21.

Capricornio

(22 de dic. - 19 de ene.)

Bendiciones llueven sobre ti. La suerte continúa arropándote. Momento perfecto para comprar o vender propiedades, para invertir tu dinero y ponerlo a trabajar para tu beneficio. Existen grandes posibilidades de estrenar carro, casa, o de viajar por disfrute. Todo suena a diversión para ti. Tu afirmación de hoy: “Soy un ser positivo y optimista”. Números de suerte: 49, 34, 2.

Acuario

(20 de ene. - 18 de feb.)

La energía planetaria ayuda a que todo problema de comunicación mejore, como también el amor y el apoyo mutuo con tu pareja o persona de interés. Grandes lecciones de perdón, aceptación y paciencia serán de mucho provecho para que toda reconciliación sea duradera y armoniosa. Tu afirmación de hoy: “Acepto, perdono y olvido”. Números de suerte: 9, 40, 36.

Piscis

(19 de feb. - 20 de marzo)

Continúas repitiendo patrones en asuntos del amor que solo te brindan dolor, amargura y frustración. De ti depende seguir sufriendo. Es tu elección. La persona que te ama jamás te haría daño, se comprometería y serías su prioridad. El problema de amar sin ser correspondido es solamente tuyo. Tu afirmación de hoy: “Renuncio al sufrimiento, me abro a la felicidad”. Números de suerte: 6, 45, 33.