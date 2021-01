Horóscopo lunes 11 enero 2021 - ESTRELLAS DE WALTER MERCADO

Nota a los lectores: Betty B. Mercado, sobrina y colaboradora del fallecido astrólogo Walter Mercado, continúa su legado escribiendo los horóscopos.

Aries

(21 de marzo - 19 de abril)

Separa hoy tiempo para poner en orden tu casa, tu cuarto y tus responsabilidades de acuerdo a tu urgencia o necesidad. No te sientes a lamentarte y a mirar todo lo que tienes por hacer, actúa, muévete, el momento es ahora. Organiza tus pensamientos y encontrarás soluciones. Números de suerte: 16, 2, 14.

Tauro

(20 de abril - 20 de mayo)

Toda actividad creativa está bien aspectada. Disfruta de juegos o paseos a museos. Las relaciones en el amor mejoran. Es hora de divertirte y sacar tiempo para tu familia y amigos. Uniones, asociaciones tienen ahora luz verde para formalizarlas y establecerte sobre bases firmes. Números de suerte: 8, 45, 12.

Géminis

(21 de mayo - 20 de junio)

Ejercita tu mente, lee y haz todo aquello que estimule tu intelecto y aumente tu sabiduría. Tu opinión será fuerte y directa. Recuerda que no tienes que alzar la voz para que te escuchen. Respeta las ideas de otros, ellos tienen derecho y es posible que aprendas algo también. Números de suerte: 47, 15, 4.

Cáncer

(21 de junio - 22 de julio)

No guardes rencores o calles algo que te molesta, ya que esto puede afectar tu salud. Ponte al día en tu trabajo y obligaciones para que luego te sobre tiempo y puedas disfrutar de la vida. Cuídate de estar con personas que puedan exponerte a situaciones peligrosas o comprometedoras. Números de suerte: 6, 15, 30.

Leo

(23 de julio - 22 de agosto)

Tu ser amado querrá complacerte, pero no trates de apresurar las cosas. Permítele que se manifieste a su manera. Aunque tu situación económica se encuentre bajo control, no te debes exceder en ningún tipo de gasto. Utiliza con sensatez lo que tienes ahorrado hasta el momento. Números de suerte: 21, 8, 2.

Virgo

(23 de agosto - 22 de sept.)

Todo cambia de rumbo, pero no te preocupes, tus energías y tu sabiduría junto a tu encanto personal podrá con todo esto y más. Escucha lo que te dice tu cuerpo, no te excedas en nada. El éxito será tuyo si sabes cómo adaptarte a los cambios que se están manifestando en tu vida. Números de suerte: 3, 5, 22.

Libra

(23 de sept. - 22 de oct.)

Periodo de mucha actividad en todos los aspectos. No tienes que decir que si, o aceptarlo todo. Sé más selectivo, Libra. No desperdicies tus energías en cosas o actividades que te quiten tu tiempo valioso y te agoten. No permitas que las preocupaciones afecten tu salud. Números de suerte: 4, 36, 20.

Escorpión

(23 de oct. - 21 de nov.)

Estarás convincente y persuasivo. Tu energía será fuerte y querrás hacer mucho en poco tiempo. Esto traerá por consecuencia tensión entre aquellos que no van a tu velocidad. Sé considerado y motívalos a que trabajen contigo, aun cuando tengas que disminuir tu tan acelerado paso. Números de suerte: 19, 37, 39.

Sagitario

(22 de nov. - 21 de dic.)

Estarás ahora en las de informarte sobre asuntos relacionados con temas de religión, filosofía o metafísica. Tu habilidad para hacer sentir bien a los demás por medio de tu palabra está exaltada, lo que te ayudará en toda labor caritativa, en las que desees envolverte ahora. Números de suerte: 21, 8, 7.

Capricornio

(22 de dic. - 19 de ene.)

La energía planetaria te impulsa a divertirte y a expandir tus horizontes, con aquellos que amas. Tus creencias y convicciones morales sufren cambios, para hacerte una persona más profunda y sabia. Es el momento adecuado para comenzar a darle forma a unas vacaciones o un viaje. Números de suerte: 41, 25, 12.

Acuario

(20 de ene. - 18 de feb.)

Los pensamientos profundos, el estudio de temas pocos convencionales te hacen cambiar tu modo de pensar y ver la vida. Te concentrarás más en tu trabajo u oficio. A través de conversaciones y negociaciones conocerás una persona que dejará una perdurable impresión en ti. Números de suerte: 29, 13, 18.

Piscis

(19 de feb. - 20 de marzo)

Se impone que resuelvas un problema que venías evadiendo por algún tiempo. Es mejor sentarse y poner todas las cartas sobre la mesa y decir la verdad. Te sentirás aliviado emocionalmente. Sacarás muchas fantasías de tu mente, serás más maduro y realista en tus relaciones de amor. Números de suerte: 25, 3, 14.