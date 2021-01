Horóscopo lunes 18 enero 2021 - ESTRELLAS DE WALTER MERCADO

Nota a los lectores: Betty B. Mercado, sobrina y colaboradora del fallecido astrólogo Walter Mercado, continúa su legado escribiendo los horóscopos.

Aries

(21 de marzo - 19 de abril)

Es momento de poner en práctica tus ideas geniales y demostrarle a otros lo que eres capaz de hacer. Ten fe, ábrete a los milagros y verás tus sueños hacerse realidad. Tu exaltada sensibilidad hacia el arte, la música y la buena lectura se enfatiza aún más durante el día de hoy. Números de suerte: 20, 16, 27.

Tauro

(20 de abril - 20 de mayo)

Expresa tu amor a la humanidad. No tomes las cosas tan en serio y ríete de aquello que no está en tus manos resolver o cambiar. Haz todo lo mejor que puedas con lo que la vida te ha dado y lograrás hacer maravillas. Tú eres un ser de Luz. Ocúpate más de dar que de recibir y nunca te faltará nada. Números de suerte: 11, 40, 3.

Géminis

(21 de mayo - 20 de junio)

Exalta tus buenas cualidades dando lo mejor de ti y ayudando a los demás. Ubícate, presta atención, pon tus pies muy firmes sobre la tierra ya que estarás hoy algo olvidadizo y soñador a la misma vez. Fomenta la unión entre tus seres queridos siendo tú el primero en dar el ejemplo. Números de suerte: 9, 33, 21.

Cáncer

(21 de junio - 22 de julio)

Envuélvete en la aventura de conocer nuevos lugares exóticos y diferentes. Enriquécete culturalmente por medio de tus experiencias en la vida. Vívela plenamente sin complejos, ni miedos que te limiten. Mudanzas, viajes o cambios están muy bien aspectados ahora para ti. Números de suerte: 23, 14, 50.

Leo

(23 de julio - 22 de agosto)

Estarás muy seguro de todo lo que hagas y digas. Tu palabra tendrá poder y llegará a los oídos de quien más te interesa para que te ayuden. Tus enemigos se rinden ante tu verdad. Recibirás muestras de agradecimiento y comprensión por parte de aquellos que te quieren y te admiran. Números de suerte: 13, 1, 49.

Virgo

(23 de agosto - 22 de sept.)

Cuida esmeradamente de tus finanzas, de todo lo relacionado a tu trabajo, carrera y dinero. Sé más consciente de tus gastos para que te evites futuras complicaciones. Ponte de acuerdo con tu pareja o socio antes de invertir, comprar o prestar dinero. No hagas nada a espaldas de nadie. Números de suerte: 37, 15, 20.

Libra

(23 de sept. - 22 de oct.)

Es tiempo de enterrar el pasado junto con todo lo negativo que pudo ocurrirte. Comienza cada día con más ánimo y fuerzas para enfrentar lo que sea. Regala o vende todo aquello que ya no necesitas. Que tu equipaje en el camino de la vida sea liviano para que puedas disfrutar de la misma. Números de suerte: 12, 8, 19.

Escorpión

(23 de oct. - 21 de nov.)

No sigas perdiendo tu valioso tiempo tratando de aconsejar a quien no desea escuchar consejos. Ocúpate de tus cosas, concéntrate en ti. Haz todo lo que esté a tu alcance por superarte y triunfar. Continúa adelante con tus planes como ya lo habías planificado, con mucha fe y entusiasmo. Números de suerte: 46, 32, 18.

Sagitario

(22 de nov. - 21 de dic.)

Asume responsabilidades y proponte triunfar. No trates de ir en contra de tus sentimientos ya que solo lograrás mayores frustraciones. En el aspecto amoroso, alguien está esperando por ti con los brazos abiertos pero tienes que entender que el amor no puede encadenarse, es libre. Números de suerte: 15, 41, 26.

Capricornio

(22 de dic. - 19 de ene.)

Las estrellas te aconsejan mucha cautela con aquellas personas que juran y prometen mucho. No deposites tu confianza en quien no la merece. No calles aquello que tú consideras es una injusticia. Alguien que te ofendió y luego se alejó de ti sin disculparse, regresa a pedir, a suplicar tu perdón. Números de suerte: 31, 45, 2.

Acuario

(20 de ene. - 18 de feb.)

La suerte está de parte tuya y todo se te hará más fácil y conveniente de realizar. Toma en cuenta la ayuda que te puedan ofrecer otras personas y todo será más divertido. Se exalta tu habilidad para poder organizar y llevar a cabo eventos que serán un éxito en relación a trabajo o profesión. Números de suerte: 8, 10, 4.

Piscis

(19 de feb. - 20 de marzo)

Te convertirás hoy en tu propio crítico. Tú mejor que nadie sabrás lo que deseas y hacia donde tienes que dirigir tus energías. Mantén todas tus vías de comunicación abiertas aun cuando lo que otros puedan decir de ti no sea lo que tú deseas escuchar. Es tiempo de cultivar la paciencia. Números de suerte: 9, 11, 15.