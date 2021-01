Horóscopo martes 26 enero 2021 - ESTRELLAS DE WALTER MERCADO

Nota a los lectores: Betty B. Mercado, sobrina y colaboradora del fallecido astrólogo Walter Mercado, continúa su legado escribiendo los horóscopos.

Aries

(21 de marzo - 19 de abril)

Se te presentarán varias oportunidades para viajar, ganar más dinero o encontrar la pareja perfecta si es que te encuentras solo(a). Los juegos de azar se encuentran bien aspectados, pero a la misma vez las estrellas te recomiendan que no te excedas en los mismos y ejerzas control. Números de suerte: 25, 10, 8.

Tauro

(20 de abril - 20 de mayo)

En todo lo que hagas estampa tu sello, muestra tu estilo único ya que tu creatividad se encuentra por todo lo alto. No permitas que te manipulen. Llegó el momento para alcanzar tus metas. Se presentan oportunidades de trabajo gracias a tus conexiones sociales que te favorecen. Números de suerte: 18, 47, 25.

Géminis

(21 de mayo - 20 de junio)

No te eches tantas responsabilidades encima. Toma las cosas una a la vez, y si no puedes resolver, no te desesperes. La receta es evitar enfrentamientos, ya que existen muchas maneras inteligentes de convencer a los demás sin tener que recurrir a las demandas o los gritos. Números de suerte: 9, 18, 38.

Cáncer

(21 de junio - 22 de julio)

Basta ya de tapar las faltas de otras personas. Lucha por recuperar tu autoestima. Te encuentras en un periodo de transformación total. Estás abriendo los ojos a una realidad muy necesaria en tu vida. Hazle caso a aquellos que te aconsejan porque ven tus problemas desde otra perspectiva. Números de suerte: 46, 51, 8.

Leo

(23 de julio - 22 de agosto)

No quieras ocultar o negar las cosas que te han salido mal, lo mejor es aceptarlas y asegurarte de aprender tu lección para que no vuelvas a cometer el mismo error. Sé sincero y actúa con más seguridad en ti mismo. Si te equivocas acéptalo y aprende de tu experiencia. Números de suerte: 2, 15, 41.

Virgo

(23 de agosto - 22 de sept.)

Asume la responsabilidad que tienes para contigo mismo. Te recuperas en salud gracias a alguien que te ha estado ayudando y orientando para que te cuides. La música te servirá como medio para relajarte y despejar tu mente de preocupaciones. Ahora será cuestión de prevenir y mantenerte. Números de suerte: 8, 3, 2.

Libra

(23 de sept. - 22 de oct.)

La familia es lo más importante para ti y podrás contar con su apoyo incondicional especialmente si necesitas ayuda económica. Es momento de poner las cosas en el lugar donde pertenecen. Tu palabra sabia, directa y muy convincente te lleva a solucionar todo tipo de conflictos. Números de suerte: 28, 25, 3.

Escorpión

(23 de oct. - 21 de nov.)

Olvida para siempre el ayer, descarga de tu alma todo sentimiento de rencor o venganza. Alcanzarás más en el terreno laboral o profesional si te calmas un poco y estudias tus opciones. Todo lo que te propongas hacer será fácil de conseguir siempre y cuando mantengas una actitud positiva. Números de suerte: 20, 4, 11.

Sagitario

(22 de nov. - 21 de dic.)

Estarás claro espiritualmente para orientarte en algo que deseas hacer. Se respira paz y amor a tu alrededor y se olvidan viejas rencillas y rencores. Una de tus metas ha sido y será lograr la armonía en ti y con tu gente y lo estás logrando. Asuntos de leyes y de abogados están beneficiados. Números de suerte: 17, 29, 13.

Capricornio

(22 de dic. - 19 de ene.)

Sal de tragedias familiares que te destruyen y que a nadie hacen feliz. No imites, destaca tu individualidad en todo. Busca, haz aquello que te hace feliz. Es tu vida y nadie puede vivirla por ti. Hazte escuchar, grita tus verdades, que te respeten. Un familiar lejano te visitará muy pronto. Números de suerte: 31, 12, 4.

Acuario

(20 de ene. - 18 de feb.)

Estarás extremadamente pasional. Las estrellas exaltan tu mente superior y te llevan a una nueva filosofía de vida. Nuevas oportunidades te abren nuevos horizontes en lo profesional. Lo aparentemente olvidado regresa para que ahora decidas lo que es correcto para ti. Números de suerte: 4, 12, 19.

Piscis

(19 de feb. - 20 de marzo)

Rompe con dependencias emocionales. Toma un descanso de las preocupaciones, relájate de la manera que más te agrade, bien sea oyendo música, paseando o viendo televisión. Evita explotar por cosas que no tienen importancia. Busca la raíz del problema y resuélvelo. Números de suerte: 1, 25, 28.