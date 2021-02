Horóscopo jueves 4 febrero 2021 - ESTRELLAS DE WALTER MERCADO

Nota a los lectores: Betty B. Mercado, sobrina y colaboradora del fallecido astrólogo Walter Mercado, continúa su legado escribiendo los horóscopos.

Aries

(21 de marzo - 19 de abril)

Aprende de las pasadas lecciones y comienza en cero con madurez para que no vuelvas a cometer el mismo error, Aries. Es importante ahora que expreses tus sentimientos, si no la gente no podrá entender lo que te está pasando. No discutas, solo habla con dulzura, sinceridad y amor. Números de suerte: 36, 18, 25.

Tauro

(20 de abril - 20 de mayo)

Presta atención a las revelaciones que se presenten durante tus sueños ya que las mismas pueden brindarte la respuesta que buscas. Con tantas situaciones fuertes que has pasado últimamente es muy importante mantener tu salud emocional. Busca los canales para relajarte y descansar. Números de suerte: 1, 4, 51.

Géminis

(21 de mayo - 20 de junio)

El amor transforma tu vida. Las relaciones de las parejas estables se estrechan, se fortalecen. Si buscas pareja visita los lugares donde se practiquen deportes o al aire libre ya que son los mejores o más propicios para un encuentro. Estarás muy intenso y pasional y tus palabras lo demostrarán. Números de suerte: 9, 13, 22.

Cáncer

(21 de junio - 22 de julio)

Hoy es un buen día para hablar, planear y especular, no para tomar decisiones definitivas. Espera un par de días y lo verás todo con más claridad. Aun cuando estés muy apegado a tu familia, tendrás que tomar decisiones que te llevarán a independizarte y buscar otros mundos. Números de suerte: 20, 11, 33.

Leo

(23 de julio - 22 de agosto)

Tu círculo social se expande compartiendo con amigos o con tu pareja. Gravitarán a tu espacio personas influyentes o importantes que te ayudarán a progresar tanto en tu trabajo como en tu profesión. Hay energía positiva a tu alrededor. Una asociación o unión de negocios será exitosa. Números de suerte: 8, 44, 38.

Virgo

(23 de agosto - 22 de sept.)

Te sentirás ahora lleno de energía y esto hará que luzcas o te proyectes encantador, atractivo hacia los demás. En asuntos de amor, ten calma, no lleves las cosas muy aprisa o podrías perder tu presa. Deja que todo fluya y se manifieste en su momento con toda su magia y esplendor. Números de suerte: 28, 16, 45.

Libra

(23 de sept. - 22 de oct.)

No esperes recibir elogios y reconocimientos de los demás para sentirte bien y valorizar tu trabajo. El orgullo positivo viene de adentro. Tú tienes que estar satisfecho contigo mismo. Siempre das el máximo y esto es lo que cuenta. Valórate, ámate, mímate y ábrete a recibir bendiciones. Números de suerte: 7, 14, 10.

Escorpión

(23 de oct. - 21 de nov.)

Ahora no dependerás de lo que otros decidan, sino de lo que tú deseas para ti y el bienestar de tus seres queridos. Tu deseo de independencia es fuerte y pones manos a la obra en lo que quieras hacer. Hay cambios en tu lugar de trabajo, pero a ti aun cuando no te parezca, te beneficiará. Números de suerte: 7, 33, 5.

Sagitario

(22 de nov. - 21 de dic.)

La energía planetaria beneficia todo negocio relacionado con la moda, así como el mundo de las finanzas. Activa tu imaginación y verás que podrás desarrollar algún tipo de negocio que resultará lucrativo. Es posible que tengas que recurrir a buscar alguna ayuda financiera para comenzar. Números de suerte: 10, 6, 15.

Capricornio

(22 de dic. - 19 de ene.)

Se impone ponerte al día en lo relacionado a tus finanzas. Es tiempo de reorganización. Muy pronto realizarás que cuando tú te propones algo, lo logras, no importa los obstáculos que tengas que superar. La fe, la seguridad que desarrolles en ti mismo será tu carta de éxito. Número de suerte: 13, 22, 1.

Acuario

(20 de ene. - 18 de feb.)

Relájate y no te dejes dominar por la indecisión o inseguridad al querer poner en marcha tus planes. Tu estado de ánimo podría estar en altas y bajas, pero esto será temporero y muy pronto volverás a estabilizarte. No tomes tan en serio lo que otros digan de ti, estás muy susceptible. Números de suerte: 12, 9, 41.

Piscis

(19 de feb. - 20 de marzo)

Se impone que seas positivo ya que los pensamientos negativos detienen tu progreso. Si antes algo salió mal, no quiere decir que te volverá ocurrir la próxima vez. El amor se presenta feliz y placentero. Pondrás dedicación y entusiasmo en todo lo que realices y te premiarán. Números de suerte: 30, 7, 13.