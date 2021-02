Horóscopo domingo 7 febrero 2021 - ESTRELLAS DE WALTER MERCADO

Nota a los lectores: Dannette Benet Mercado, sobrina y colaboradora del fallecido astrólogo Walter Mercado, continúa su legado escribiendo los horóscopos.

Aries

(21 de marzo - 19 de abril)

Hoy y durante esta semana, gozas de mucha prosperidad y mucho amor. El universo te recompensa por todo el amor y la felicidad que siempre has dado, bañándote de bendiciones. El amor está de brillantes. Conquistas y corazones derretidos por ti no faltarán. Tu afirmación de hoy: “Cada día me levanto con más fe en mí mismo”. Números de suerte: 10, 32, 44.

Tauro

(20 de abril - 20 de mayo)

Hoy es un buen día para conectarte con gente extranjera, lejana, y a disfrutar de otras costumbres, idiomas y comidas típicas. Aparece un viaje o un acontecimiento inesperado donde disfrutarás de la compañía de quién será tu nuevo amor. Disfruta del coqueteo y de lo que vendrá después. Tu afirmación de hoy: “Soy libre y dueño de mis actos”. Números de suerte: 5, 27, 17.

Géminis

(21 de mayo - 20 de junio)

Como dice el refrán “No dejes para mañana lo que puedas hacer hoy”. Si no te gusta lo que haces, cambia y haz lo que te inspira y te enriquece totalmente. Toca puertas, haz lo que tengas que hacer para alcanzar el éxito. Las fuerzas vuelven a ti y te recuperas de todo mal que te afectaba. Tu afirmación de hoy: “Honro el ser sagrado que habita en mi, tratándome con amor y respeto”. Números de suerte: 29, 31, 10.

Cáncer

(21 de junio - 22 de julio)

Recibes visitas o mensajes de una persona muy importante para ti. Romance, regalos y atenciones no faltarán. Si estás soltero, nada pierdes con darte la oportunidad de enamorarte nuevamente. Destaca “eso” único y especial” que te hace tan diferente. Tu afirmación de hoy: “Soy un ser afortunado. Cada día me siento más poderoso”. Números de suerte: 5, 8, 22.

Leo

(23 de julio - 22 de agosto)

Durante el día y durante todo el mes, manifiesta tu amor al máximo y ábrete sin temor a recibir un derroche de cariño y afecto. Es el momento de darle forma e ir a la segura en todo lo que tú quieres ser y tener. Alguien a tu lado, muy cerca y con quien tratas casi a diario, enciende la llama de tu corazón. Tu afirmación de hoy: “Decreto paz y amor para mí”. Números de suerte: 5, 28, 16.

Virgo

(23 de agosto - 22 de sept.)

Es momento perfecto para visitar el salón de belleza y cambiar tu imagen. Energía, dinamismo y vitalidad te sobrarán. Necesitas sentirte bien y lucir espectacular. Día para mimarte, cuidar de ti y complacerte regalándote algo que deseas. Tu afirmación de hoy: “Tengo total control de mis emociones”. Números de suerte: 43, 18, 29.

Libra

(23 de sept. - 22 de oct.)

En el mes del amor es importante dar y recibir justo lo que celebramos, amor. Si estás unido, demuestra lealtad, fidelidad a la persona que está a tu lado. Evita cualquier romance o aventura fuera de lo normal, ya que te estarías jugando la felicidad. Tu afirmación de hoy: “En todo momento deseo recibir paz, amor y salud en abundancia”. Números de suerte: 44, 28, 12.

Escorpión

(23 de oct. - 21 de nov.)

Eres apasionado y misterioso, Escorpio. Si vas a pescar un amor, solo tienes que salir y estar disponible y dispuesto a dejarte conquistar. Si estás unido, una cita íntima beneficiará más la unión. Tu palabra tendrá mucho poder. Todo lo que digas, escribas, comuniques tendrá un efecto inmediato en la otra persona. Tu afirmación de hoy: “Doy amor y recibo amor en abundancia”. Números de suerte: 20, 45, 28.

Sagitario

(22 de nov. - 21 de dic.)

Que nadie te moleste o perturbe tu paz en el día de hoy. Te alejas de quienes traen problemas en vez de soluciones. En el amor habrá progreso. Los casados o ya unidos, se acoplan más. Los solteros, buscarán una relación estable, duradera y comprometida con crear un futuro juntos. Tu afirmación de hoy: “Yo construyo muy conscientemente hoy, en mi presente, las bases para mi futuro”. Números de suerte: 36, 23, 18.

Capricornio

(22 de dic. - 19 de ene.)

Domingo de paz y amor para ti y los tuyos. Tienes luz verde para disfrutar el amor, estés soltero o unido sentimentalmente. Tu personalidad, un tanto coqueta y seductora, se enfatiza. Te encuentras bañado por la energía cósmica del romance. Tu afirmación de hoy: “Cada tropiezo u obstáculo para superar, me motiva a ser mejor”. Números de suerte: 5, 34, 11.

Acuario

(20 de ene. - 18 de feb.)

Gente muy linda llega a ti y el amor puede estar entre ellos. Si estás soltero es importante que salgas, compartas y estés envuelto en fiestas, reuniones o deportes porque el amor te ronda. Los unidos tendrán oportunidades para compartir juntos y divertirse. Tu afirmación de hoy: “Dinero llega a mí abundantemente”. Números de suerte: 6, 39, 11.

Piscis

(19 de feb. - 20 de marzo)

Hoy y siempre acepta con amor lo que te regalan. Oportunidades vendrán a tu vida. Muchas veces lo que nos conviene no es precisamente lo que deseamos. La energía planetaria es generosa contigo y debes ser flexible, amoroso y comprensivo(a). Tu afirmación de hoy: Soy fuerte, poderoso y estoy bendecido por Dios”. Números de suerte: 19, 32, 39.