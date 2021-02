Horóscopo jueves 11 febrero 2021 - ESTRELLAS DE WALTER MERCADO

Nota a los lectores: Betty B. Mercado, sobrina y colaboradora del fallecido astrólogo Walter Mercado, continúa su legado escribiendo los horóscopos.

Aries

(21 de marzo - 19 de abril)

Mucho cuidado con lo que dices y lo que haces porque podrías encender la mecha de la discordia. Modera tus impulsos. No seas hoy tú la nota discordante para causar más problemas de los que ya tienes. Que donde haya guerra, pongas tú la paz. Adáptate a todo, te conviene Aries. Números de suerte: 39, 5, 26.

Tauro

(20 de abril - 20 de mayo)

Después de tiempos de luchas, tragedias y decepciones te llegó el momento de recuperación y de glorias. Experimentarás un renacimiento de tu ser. Crearás una nueva conciencia, un nuevo estilo de vida y una nueva escala de valores que te llenarán de satisfacción. Números de suerte: 32, 48, 18.

Géminis

(21 de mayo - 20 de junio)

Todo malentendido se aclara. Si estás unido a alguien sucederán cosas inesperadas que te unirán más a tu alma gemela. Te sentirás renovado en cuerpo y alma. El universo le regala a los solteros de este signo, el sueño realizado en el amor, de comenzar una relación estable y duradera. Números de suerte: 7, 20, 31.

Cáncer

(21 de junio - 22 de julio)

La energía de los planetas, te garantizan la realización de un sueño muy deseado. Se solucionan viejos problemas relacionados con amistades o familiares cercanos. Te sentirás ahora mejor orientado y muy seguro de lo que quieres. Sales de la negatividad al optimismo. Números de suerte: 36, 27, 8.

Leo

(23 de julio - 22 de agosto)

No permitas que nada ni nadie te afecte con sus comentarios o pensamientos negativos. Ten fe en que las puertas del éxito y del progreso se abrirán para ti. Alégrate la vida y no te deprimas si tus planes no resultan como esperas. Sigue adelante, aunque te des con personas difíciles. Números de suerte: 8, 40, 31.

Virgo

(23 de agosto - 22 de sept.)

Se presentan cambios importantes en todo lo íntimo y personal. Compartirás con una persona que aportará luz a tu desarrollo espiritual y te atraerá la sabiduría que él o ella tiene. Amor y romance se benefician ahora para ti. Serás tú el o la que vaya tras la conquista. Números de suerte: 5, 33, 2.

Libra

(23 de sept. - 22 de oct.)

Ahora estarás muy atractivo emanando sensualidad, dulzura, encanto y belleza. Actuarás con mucha seguridad en ti mismo. Excelente periodo para explorar nuevos terrenos. Hay gran posibilidad de viajar. Dile sí al amor ya que el mismo no puede faltar en tu vida. Números de suerte: 45, 7, 11.

Escorpión

(23 de oct. - 21 de nov.)

La ley del karma se cumple y saldarás viejas deudas en las relaciones sentimentales. Todo se te dará fácilmente, sin mayores problemas. Se favorece tu situación financiera. Conocerás personas influyentes que te llenarán de inspiración para hacer realidad tus sueños o aspiraciones. Números de suerte: 50, 6, 19.

Sagitario

(22 de nov. - 21 de dic.)

Es tiempo de cambios y la energía planetaria te lleva a prestarle mayor atención a tu hogar, el lugar donde habitas. Crea un ambiente en el mismo que inspire paz y armonía. Cambia los muebles de sitio, pinta las paredes, aplica técnicas del Feng-Shui para balancear armoniosamente tu entorno. Números de suerte: 15, 3, 19.

Capricornio

(22 de dic. - 19 de ene.)

Se presentarán cambios y oportunidades misteriosas en lo profesional y lo monetario. Estarás muy intuitivo. La energía planetaria te dota ahora de mayor psiquismo para que no cometas los errores del ayer. No volverás a entregar tu alma a quien no sepa valorarte. Números de suerte: 1, 26, 30.

Acuario

(20 de ene. - 18 de feb.)

Se te presentarán ahora oportunidades para mejorar tu situación económica. Aprovecha y ponte al día y si es posible paga tus deudas. Nadie podrá detener tus impulsos, tus deseos, tus órdenes. Serás jefe(a) y se hará lo que tú digas y mandes. Controla tu carácter que podría tornarse algo agresivo. Números de suerte: 22, 32, 14.

Piscis

(19 de feb. - 20 de marzo)

Cambios en tu manera de pensar podrían llevarte a rebelarte contra la autoridad. Es importante que te ubiques en la realidad y abandones ideas fantasiosas. Esto no quiere decir que te expreses de una manera creativa o artística. Tu imaginación y creatividad se exaltan. Números de suerte: 10, 42, 51.