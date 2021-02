Horóscopo domingo 21 febrero 2021 - LAS ESTRELLAS DE WALTER MERCADO

Nota a los lectores: Dannette Benet Mercado, sobrina y colaboradora del fallecido astrólogo Walter Mercado, continúa su legado escribiendo los horóscopos.

Aries

(21 de marzo - 19 de abril)

Domingo perfecto para comunicarte con familiares. Te sientes muy protector, amoroso y familiar. Aries planifica, organiza, dirige las actividades o proyectos y desea concretar un plan con aquellos que ama. La energía de la luna bendice tu hogar. En lo financiero, llega dinero inesperado. Tu afirmación de hoy: “Gracias por la familia que tengo”. Números de suerte: 4, 23, 11.

Tauro

(20 de abril - 20 de mayo)

Domingo para aprender algo nuevo. La energía de la luna te inclina a estudiar, a informarte de un tema que te llama mucho la atención. Todo asunto delicado con la una figura femenina debe de resolverse conversando con total tranquilidad. En lo económico como también en lo legal, se resuelven asuntos que tienen que ver con familia o bienes. Tu afirmación de hoy: “Vivo en constante aprendizaje”. Números de suerte: 8, 39, 21.

Géminis

(21 de mayo - 20 de junio)

Los asuntos económicos continúan siendo un tema importante para ti. El universo te brinda oportunidades únicas de hacer dinero. Evita poner excusas por miedo a fracasar. La luna te inclina a dudar de tus habilidades y talentos. Géminis, tú cuentas con el apoyo de la familia. Tu afirmación de hoy: “Creo en mí y en la capacidad que tengo para progresar”. Números de suerte: 9, 40, 26.

Cáncer

(21 de junio - 22 de julio)

La luna te visita este día alterando tus emociones. Te sientes más protector de lo habitual. Tus hijos, si los tienes, son tu luz. Todo lo que les pase a ellos, te pasa a ti. Si todavía no eres padre o madre, te inclinas a acercarte más a tus padres. Todo lo que haces con amor, se te devuelve en bendiciones. Tu afirmación de hoy: “Vivo para ser feliz”. Números de suerte: 7, 39, 46.

Leo

(23 de julio - 22 de agosto)

Domingo de recogimiento en el hogar. Día para pasarlo contigo mismo, a solas o en compañía de familiares cercanos. La figura maternal se resalta bajo la energía de la luna en este día. Cuida tu ser. Embellece tu cuerpo. Regálate mucho amor y cuidados. Día ideal para realizar un ritual de belleza o de amor. Tu afirmación de hoy: “Escojo ser feliz, vivir en paz y en armonía”. Números de suerte: 54, 14, 36.

Virgo

(23 de agosto - 22 de sept.)

Virgo es muy reservado en comentar asuntos familiares con amigos o compañeros. Haces muy bien. La energía de la luna te impulsa a cuidar de tu imagen y la de tus seres queridos. Nada de motivar chimes o atraer energías negativas de otros. En el amor, no te sacrifiques por quien no se sacrifica por ti. Tu afirmación de hoy: “Renuncio a todo lo que me quite la paz”. Números de suerte: 7, 50, 35.

Libra

(23 de sept. - 22 de oct.)

Domingo muy activo. Muchos libranos se encuentran trabajando o cumpliendo con compromisos especiales. La energía de la luna te hace más responsable y dedicado a tu hogar y familia. Deseas más progreso económico y profesional para brindarle más a tu familia. Defiendes ferozmente tus planes financieros para un mejor futuro. Tu afirmación de hoy: “Bendigo mi trabajo y mis ingresos”. Números de suerte: 8, 56, 42.

Escorpión

(23 de oct. - 21 de nov.)

Todo lo que ocurre a tu alrededor altera tu ser. La pareja, asuntos económicos y laborales, como también familiares, ocupan tu agenda. Ocúpate de ti, Escorpión. Dedícate a ti. Nadie es tan importante como tú. Si tú estás mal, los demás se afectan. Sé positivo. La luna te lleva a meditar sobre lo que he mencionado. Sigue tu intuición. Tu afirmación de hoy: “Afirmo éxito total para mí”. Números de suerte: 6, 31, 44.

Sagitario

(22 de nov. - 21 de dic.)

La luna te hace suavizar la forma en que te comunicas. Practicas el hablar y expresar lo que te inquieta con tus hijos, amigos y hasta con tu pareja. Te controlas y evitas tomar cualquier riesgo que dañe una buena relación. Lo pasional y erótico se resalta en ti. Ama, Sagitario. Tu afirmación de hoy: “Atraigo bendiciones de amor, salud y prosperidad”. Números de suerte: 7, 34, 21.

Capricornio

(22 de dic. - 19 de ene.)

La luna influye en tus emociones, en el amor o tu interés en la persona especial. La comunicación entre socios o con tu pareja mejora notablemente. Si estás soltero, te conquista quien te brinde más compatibilidad intelectual. A ti te impresiona una persona talentosa, no mediocre. Te atrae quien te respete y valore. Tu afirmación de hoy: “Yo soy feliz”. Números de suerte: 10, 7, 32.

Acuario

(20 de ene. - 18 de feb.)

Evita defraudar a quienes confían en ti y te apoyan en todo. Invitaciones, actividades y fiestas con amigos no faltarán. Energía, dinamismo y empeño te sobran. Estudia toda proposición amorosa antes de dar el sí. Llegó el momento de reconocer cuánto vales y hasta dónde puedes llegar. Tu afirmación de hoy: “Hoy y siempre confió en el Gran Poder de Dios”. Números de suerte: 8, 57, 36.

Piscis

(19 de feb. - 20 de marzo)

Planificas un viaje o varios para verano u otoño. Habrá cierto interés en estudiar o leer más sobre Ángeles, astrología y metafísica, que te hace crecer espiritualmente. Es importante cuidar tu vida familiar. Será necesario que muestres flexibilidad hacia esas personas que no respetan tu modo de ser y no comparten tus mismas aspiraciones. Tu afirmación de hoy: “Confió plenamente en la voluntad de Dios”. Números de suerte: 44, 18, 31.