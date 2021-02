Horóscopo martes 23 febrero 2021 - LAS ESTRELLAS DE WALTER MERCADO

Nota a los lectores: Betty B. Mercado, sobrina y colaboradora del fallecido astrólogo Walter Mercado, continúa su legado escribiendo los horóscopos.

Aries

(21 de marzo - 19 de abril)

Te encuentras en el mejor momento para mirar hacia atrás y ver lo que has hecho de tu vida. Sé honesto contigo mismo y reconoce tanto lo bueno que has hecho, así como también aquellos errores que hayas cometido, para que no vuelvas a caer en lo mismo. Sal del orgullo que te impide pedir ayuda. Números de suerte: 25, 6, 18.

Tauro

(20 de abril - 20 de mayo)

Embellece tu hogar con tu calor humano y tu presencia, Tauro. Revolotea socialmente y diviértete más. Lo que no sirva un propósito en tu vida y ocupa un lugar innecesariamente, ponlo afuera. Limpia tu espacio de la basura física y emocional que te rodea. Números de suerte: 25, 30, 7.

Géminis

(21 de mayo - 20 de junio)

Irás tras aquello que verdaderamente crees es lo justo y saludable para ti y la sociedad en que vives. Nada podrá interponerse en tu ascenso a nuevas cumbres. Te sentirás libre y triunfador. Estarás a gusto compartiendo con aquellos que compartan tus mismos ideales y filosofía de vida. Números de suerte: 25, 30, 9.

Cáncer

(21 de junio - 22 de julio)

Dedica un instante para comunicarte con Dios, meditar y pedir que borre de tu corazón la venganza, el odio, la ira para que puedas cultivar el perdón. Deja de quejarte por cosas que no te llevan a ningún lado. Tu conducta afecta a ti y a los demás cuando eres testarudo e inmaduro. Números de suerte: 38, 11, 2.

Leo

(23 de julio - 22 de agosto)

Se activa todo lo que estaba atrasado, estancado. Espera cambios en tu trabajo o profesión. Si ya se han dado, celebra por todo lo alto por esto y por las futuras oportunidades que se presentarán para que logres triunfar en aquello que más te guste hacer. Mantén siempre una actitud positiva. Números de suerte: 3, 13, 23.

Virgo

(23 de agosto - 22 de sept.)

Goza cada momento que pases con tus seres queridos. Tu familia te ofrece apoyo emocional y en algunos casos económico también. Haz espacio para experimentar todo lo que sea excitante y divertido. Lo importante es que no llegues a los extremos y abuses de lo que pueda afectar tu salud. Números de suerte: 26, 25, 8.

Libra

(23 de sept. - 22 de oct.)

Toda nueva experiencia cambiará tu filosofía de vida. Ahora comienzas una etapa de crecimiento intelectual como profesional. Prepara tus maletas para viajar, expandir tus horizontes, conocer gente diferente y también para estudiar y prepararte mejor profesionalmente. Números de suerte: 51,6, 3.

Escorpión

(23 de oct. - 21 de nov.)

Acepta invitaciones tomando tus precauciones. Déjate ver y que llegue a tu vida quien realmente te conviene. Esta vez tu amor es más espiritual que físico. Si te has sentido solo y ahora tomas la decisión de buscar a tu alma gemela, los astros iluminan tu camino hacia el amor. Números de suerte: 17, 8, 35.

Sagitario

(22 de nov. - 21 de dic.)

Agradece cualquier cosa que te den por más insignificante esta que sea. Lo que para ti no parece de valor, para otros podría ser muy significativo. La abundancia se hace presente en tu vida. Llegan nuevas amistades, ganancias además de reconocimientos de por tu excelente labor. Números de suerte: 1,7, 29.

Capricornio

(22 de dic. - 19 de ene.)

Comparte tus sentimientos y tus alegrías con tu familia. Deja que otros te ayuden con algunas de tus responsabilidades. Limpia tu espacio de las energías negativas que puedan surgir en tu hogar, con tu familia y con tus amigos, por medio de la oración y las bendiciones. Eleva tu espíritu, Capricornio. Números de suerte: 11, 20,15.

Acuario

(20 de ene. - 18 de feb.)

Periodo excelente para recuperarte físicamente y para otros practicar la paciencia y compartir con aquellos que amas. La energía planetaria exalta tu comunicación para lograr lo que quieras. Tu palabra es sincera y efectiva. No dejes que los recuerdos tristes del pasado te pongan melancólico. Números de suerte: 26, 35, 8.

Piscis

(19 de feb. - 20 de marzo)

La energía planetaria resalta tus encantos, talentos o creatividad. Muchos te buscan y quieren compartir contigo. Tienes mucho que dar y tu sola presencia inspira, cariño, ternura y afecto. Da espacio y libertad a los que amas. Que se quede a tu lado aquello que te brinde auténtica felicidad. Números de suerte: 1, 28, 31.