Horóscopo domingo 28 febrero 2021 - LAS ESTRELLAS DE WALTER MERCADO

Nota a los lectores: Betty B. Mercado, sobrina y colaboradora del fallecido astrólogo Walter Mercado, continúa su legado escribiendo los horóscopos.

Aries

(21 de marzo - 19 de abril)

Define claramente tus deseos antes de llevarlos a la realidad. No te encapriches con lo que tú sabes no te conviene ya que nada a la fuerza te resultará beneficioso para ti. Tu pareja demandará más de tu atención y gustarás de complacerla en lo que se le antoje. Tu afirmación de hoy: “ Yo soy todo amor”. Números de suerte: 14, 3, 29.

Tauro

(20 de abril - 20 de mayo)

Ese asunto familiar que tanto te preocupa se resolverá por sí solo. Te conviene quedarte callado y escuchar, aunque para esto tengas que hacer un sacrificio, ya que estarás en la de expresar tus verdades. Invierte el tiempo libre en aquello que exalte tus habilidades artísticas. Tu afirmación de hoy: “Yo soy un ser muy creativo”. Números de suerte: 18, 45, 12.

Géminis

(21 de mayo - 20 de junio)

Cambia esa postura arrogante ante los demás ya que no te hará nada bien. Muestra la parte dulce y sutil de tu persona. Ilumina tu vida con mucho amor, Géminis. No envidies la suerte de otras personas. Tú también puedes ser exitoso si obras desde el corazón. Tu afirmación de hoy: “Soy un ser lleno de luz y amor”. Números de suerte: 7, 19, 5.

Cáncer

(21 de junio - 22 de julio)

Todo lo que ocurre en tu vida es por tu bien, porque así te conviene. Ten fe en ti mismo y se te abrirán muchas puertas. Tu vida sentimental continúa en ascenso. Lo que siempre has soñado se te está realizando si eres positivo. El ser paciente te llevará ahora directo al éxito. Tu afirmación de hoy: “ Aquello que deseo de corazón, se me realiza”. Números de suerte: 20, 17, 2.

Leo

(23 de julio - 22 de agosto)

Conéctate con la Divinidad, leoncito. Prográmate para que todo te resulte exitoso. Comienza el día con una sonrisa en los labios. Proponte desde hoy cambiar todos esos aspectos negativos que puedan existir en tu persona. Elimina de tu vida lo que te atrasa. Tu afirmación de hoy: “Estoy en constante comunicación con Dios”. Números de suerte: 11, 45, 6.

Virgo

(23 de agosto - 22 de sept.)

Mantén en alto tu buen sentido del humor durante todo el día de hoy. Lo relacionado con el extranjero, en especial los viajes, te traerán suerte y éxitos. Planifícalo todo cuidadosamente para que te resulte exitoso. Controla esa inquietud que muchas veces te lleva a cometer errores. Tu afirmación de hoy: “Estoy en control de mi vida”. Números de suerte: 5, 36, 10.

Libra

(23 de sept. - 22 de oct.)

Recarga tus baterías físicas y emocionales. Oriéntate correctamente en donde tengas dudas e incertidumbre. Organízate para que puedas comenzar el día tranquilo(a) y seguro de lo que vas hacer. Endulza tu palabra y ganarás corazones. Espera sorpresas en el amor. Tu afirmación de hoy: “A mí no me falta nada, lo tengo todo”. Números de suerte: 5, 33, 19.

Escorpión

(23 de oct. - 21 de nov.)

Lleva a cabo los cambios necesarios para tu crecimiento espiritual. Préstale mayor atención a tu vida sentimental. Pon de tu parte para que reine la paz y la comprensión entre tú y tu pareja. Respeta para que te respeten. Comunícate a nivel de corazón. No juzgues ni critiques. Tu afirmación de hoy: “ Me dejo guiar por mis seres de Luz”. Números de suerte: 4, 20, 31.

Sagitario

(22 de nov. - 21 de dic.)

Las estrellas ponen encanto y emoción en tu vida íntima. Tu creatividad se exalta por lo cual podrás expresar abiertamente todo ese manantial de ideas que viven dentro de ti. Tu fuerza de voluntad te llevará a conseguir en el amor aquello que por tanto tiempo has deseado. Tu afirmación de hoy: “Yo consigo todo lo que me propongo”. Números de suerte: 10, 8, 34.

Capricornio

(22 de dic. - 19 de ene.)

Entras en un periodo de renovación, de cambios. Con muy poco esfuerzo tus encantos saldrán a la luz. Tu salud mental estará fuertemente ligada a tu salud física, a tu alimentación. Lleva a cabo esos cambios que hasta el momento no te has atrevido hacer. Tu afirmación de hoy: “Yo me recupero de todo, estoy en paz”. Números de suerte: 33, 1, 24.

Acuario

(20 de ene. - 18 de feb.)

Escucha lo que otros tienen que decir y sigue el ejemplo de los que han triunfado. Continúa adelante con todo proyecto que tengas en mente realizar. Estudia los diferentes ángulos de todo problema. Flexibilízate, busca diferentes alternativas ya que todo en esta vida tiene solución. Tu afirmación de hoy: “Estoy abierto a toda idea progresiva”. Números de suerte: 36, 16, 50.

Piscis

(19 de feb. - 20 de marzo)

Se dan ahora las condiciones necesarias para salir exitoso en lo que desees lograr. Ejercerás completo dominio en todo lo que realices, especialmente en el sector de los negocios. Es tiempo de invertir, de comprar y de vender. Destaca lo mejor de tu persona ya que estarás rebosante vitalidad. Tu afirmación de hoy: “Soy un ser saludable y feliz”. Números de suerte: 2, 9, 14.