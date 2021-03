Horóscopo jueves 4 marzo 2021 - LAS ESTRELLAS DE WALTER MERCADO

Nota a los lectores: Betty B. Mercado, sobrina y colaboradora del fallecido astrólogo Walter Mercado, continúa su legado escribiendo los horóscopos.

Aries

(21 de marzo - 19 de abril)

Abre bien los ojos ante todo aquello que parece demasiado bueno para ser verdad. Controla tu impulsividad especialmente al ir de compras. Sé más selectivo ya que la calidad vale más que la cantidad. No sigas insistiendo en lo que no te conviene solo por impresionar a otros. Números de suerte: 9, 3, 16.

Tauro

(20 de abril - 20 de mayo)

Demuestra tu grandeza. Vigila que nadie ni nada perturbe tu paz, ni tu espacio. No permitas que tus buenas intenciones sean malinterpretadas por aquellas personas que se creen superiores a las demás. Date a conocer como individuo, con talentos, ideas y deseos diferentes, originales. Números de suerte: 4, 49, 6.

Géminis

(21 de mayo - 20 de junio)

Mantén tu mente bien abierta y sobre todo objetiva ante una situación algo poco común que alguien podría presentarte durante el día de hoy. Tus consejos e ideas serán de gran ayuda pero ten presente que gran parte depende de lo que la otra persona pueda asimilar o entender. Números de suerte: 9, 50, 18.

Cáncer

(21 de junio - 22 de julio)

Tu naturaleza psíquica y sensible, te hará captar todo lo que pueda estar ocurriendo a tu alrededor y que pueda afectarte a ti directamente. Tendrás la habilidad de poderte retirar a tiempo de situaciones difíciles en donde podría ponerse en juego la amistad de personas que tu aprecias. Números de suerte: 25, 4, 8.

Leo

(23 de julio - 22 de agosto)

El momento es ideal para llevar a cabo un despliegue de todos tus talentos y virtudes. No temas a la crítica ya que solo se critica aquello que no puede ser ignorado. Te encontraras en una posición prestigiosa e importante en relación a tu trabajo o profesión. Gozaras de muchos reconocimientos. Números de suerte: 15, 20, 6.

Virgo

(23 de agosto - 22 de sept.)

Fortalece tu espíritu por medio de la meditación, la lectura y la ayuda o el bien que le puedas brindar a otros. Encontrarás la compañía de alguien que compartirá tus mismas necesidades espirituales. Ten presente que lo que vive en tu alma se refleja en tu exterior. Números de suerte: 11, 19, 4.

Libra

(23 de sept. - 22 de oct.)

No quieras ser tú el paño de lágrimas de todo el que se te acerque ya que terminarás recogiendo mucha energía negativa que no necesitas. Sal de todo lo que te atrase. No alimentes por pena la amistad de alguien que no te conviene. Aléjate de personas cargadas de problemas. Números de suerte: 3, 33, 1.

Escorpión

(23 de oct. - 21 de nov.)

No sigas cargando con cruces ajenas que no te pertenecen. Acuérdate de lo que te prometiste y cumple contigo primero que nadie. Tú te lo mereces. Ser honesto jugará un papel muy importante para ti durante el día de hoy. Libera la batalla esa que llevas por dentro. Números de suerte: 2, 45, 29.

Sagitario

(22 de nov. - 21 de dic.)

Tomas control de tus emociones pensando más racionalmente. Una persona de un signo de tierra (Tauro o Virgo) te mantendrá en contacto con la realidad, aunque no te guste lo que tenga que decirte. Tu mente estará más clara para resolver efectivamente cualquier tipo de problema. Números de suerte: 11, 27, 39.

Capricornio

(22 de dic. - 19 de ene.)

No te vayas a los extremos dando rienda suelta a tus emociones. Préstale mayor atención a tu vida íntima, a tu pareja que necesita de tus atenciones. Muéstrate natural, espontáneo pero siempre en completo control de tus acciones. Busca el punto medio en tus relaciones sentimentales. Números de suerte: 4, 2, 19.

Acuario

(20 de ene. - 18 de feb.)

Vive a tono con la realidad. Busca la compañía de seres sensibles y espirituales que te puedan ayudar a alcanzar la paz interna. Seca tus lágrimas. No sigas sufriendo por quien no se acuerda de ti. Pasa la página de ese capítulo de tu vida y a escribir otro nuevo con una historia completamente diferente. Números de suerte: 40, 10, 5.

Piscis

(19 de feb. - 20 de marzo)

Cualquier tipo de renovación o cambio te conviene ahora más que nunca. La energía planetaria derrama encanto en tu mundo íntimo y exalta tu sensibilidad y creatividad. Tus ideas serán únicas. Saca tiempo para cuidarte y embellecerte. Préstale atención a tu salud física y emocional. Números de suerte: 33, 18, 49.