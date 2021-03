Horóscopo miércoles 10 marzo 2021 - LAS ESTRELLAS DE WALTER MERCADO

Nota a los lectores: Betty B. Mercado, sobrina y colaboradora del fallecido astrólogo Walter Mercado, continúa su legado escribiendo los horóscopos.

Aries

(21 de marzo - 19 de abril)

Periodo de inicios y despedidas. Todavía quedan recuerdos del pasado que te dominan. Éstos saldrán a flote para que tu vida siga en recuperación y resurja el ser radiante y exitoso que vive en ti. Aprende a perdonarte y a salir de exigencias y adicciones que no te dejan ser feliz. Números de suerte: 17, 35, 20.

Tauro

(20 de abril - 20 de mayo)

La energía planetaria trae mucha energía, cambios y actividad. Te expresarás con autoridad y te será difícil aceptar las opiniones que expresen otros, especialmente si están en contra de lo que tú quieres o deseas. Tendrás ahora el poder de convencer a todos con tus encantos, pero no exageres. Números de suerte: 25, 3, 5.

Géminis

(21 de mayo - 20 de junio)

Tu vida se salpica de eventos inesperados que le pondrán sabor a tu vida. Esto no debe ser motivo de mucha preocupación puesto que a ti te gusta el cambio y la aventura. Te llega nueva información que ayuda a tus planes y te libera para que puedas tomar acción en lo que tanto anhelas. Números de suerte: 3, 21, 10.

Cáncer

(21 de junio - 22 de julio)

Gozaras ahora de mucha energía y poder. Todo lo que hagas te dará excelentes resultados. Contagiaras con tu entusiasmo y trabajo a todo el que esté a tu lado y no te faltará la ayuda que necesitas para lograr tus metas. Todo viaje se encuentra muy bien aspectado en este momento. Números de suerte: 3, 12, 43.

Leo

(23 de julio - 22 de agosto)

Pones un enorme interés, tiempo y esfuerzo en tu trabajo, especialmente si te gusta lo que haces y eres independiente. Las personas de autoridad podrían ser un obstáculo, pero si eres paciente, éstas te apoyarán y admiran tu labor. Toda nueva empresa que ayude al público está favorecida. Números de suerte: 25, 16, 7.

Virgo

(23 de agosto - 22 de sept.)

Tú pones toda tu energía y talento en lo que haces y si no recibes el pago o el reconocimiento que esperas tu frustración es grande. La energía planetaria ahora te ayuda a conseguir y exigir lo que te mereces sin mucho problema. Es importante que sigas cuidando tu salud, especialmente con programas preventivos de ejercicios y sana alimentación. Números de suerte: 11, 28, 22.

Libra

(23 de sept. - 22 de oct.)

Te expresarás con mucho sentimiento al comunicar a otros lo que deseas. Mostrarás ese lado de ti que muchos desconocen. No dejarás que las experiencias negativas del pasado vuelvan afectar tu estado de ánimo. Una mujer juega un papel importante, ya sea tu pareja o un familiar que te quiere mucho. Números de suerte: 27, 5, 2.

Escorpión

(23 de oct. - 21 de nov.)

Tu creatividad está ahora por todo lo alto. Disfruta de los juegos al aire libre, en grupo y con personas queridas. El amor de pareja cobra intensidad. Te llenas de muchas energías y compartes tus planes, fiestas y proyectos con aquellos que quieran seguir tu acelerado itinerario. Números de suerte: 10, 25, 1.

Sagitario

(22 de nov. - 21 de dic.)

Se presentan conflictos por recursos que compartes con socios o con tu pareja. Piensa dos veces lo que vayas a decir y no te dejes llevar por las emociones, Sagitario. Los viajes, por el medio que sea, cortos o largos, se presentan favorables. Dale forma a tus planes, hazlos realidad. Números de suerte: 7, 10, 44.

Capricornio

(22 de dic. - 19 de ene.)

Buen periodo para nuevos negocios u oportunidades financieras que de alguna manera aumenten tu capacidad para ganar dinero. Es importante no llevar las cosas a los extremos para no dejar pasar una buena oportunidad. No te impongas, es mejor utilizar el poder de la buena comunicación. Números de suerte: 29, 11, 3.

Acuario

(20 de ene. - 18 de feb.)

Se intensifican tus emociones y estarás muy sensitivo. Buscarás compartir, expresar tu amor a tus seres queridos, envolverte en sus vidas y ayudarlos en sus metas. Es un buen momento para comenzar cualquier tipo de negocio que de alguna manera beneficie a personas en necesidad. Números de suerte: 14, 50, 4.

Piscis

(19 de feb. - 20 de marzo)

Un evento inesperado hará que mires al mundo de una manera diferente. Necesitas aportar de tu creatividad y de tus talentos para sentir que eres parte de la solución. Acepta que todo en tu vida tiene un propósito y aprende a ser feliz. Nuevas y mejores oportunidades de progreso se manifiestan en tu vida. Números de suerte: 22, 39, 14.