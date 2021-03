Horóscopo jueves 18 marzo 2021 - LAS ESTRELLAS DE WALTER MERCADO

Nota a los lectores: Betty B. Mercado, sobrina y colaboradora del fallecido astrólogo Walter Mercado, continúa su legado escribiendo los horóscopos.

Aries

(21 de marzo - 19 de abril)

Estarás hoy un tanto inquieto por lo que sentirás la necesidad de comunicarte o expresarte con mucha pasión. El deseo de protección hacia tus seres queridos es muy fuerte ahora. Pensarás más en el futuro y en establecer un lugar seguro para todos. La suerte estará de tu parte. Números de suerte: 11, 43, 6.

Tauro

(20 de abril - 20 de mayo)

El unir trabajo con actividades sociales te será muy útil y provechoso. Tu carisma y personalidad te harán sobresalir entre los demás. Trabajo o profesión se exaltan. Si te unes a personas influyentes las mismas te ayudarán en tu profesión, trabajo o negocio. Números de suerte: 44, 13, 5.

Géminis

(21 de mayo - 20 de junio)

Se impone estudiar los detalles y repasar bien toda oferta de negocio o trabajo, antes de aceptarlas o establecer compromisos a largo plazo. Tienes que negociar y saldrás victorioso, con más ventajas de las que esperas. El amor necesita estímulo y variedad. Se más creativo con tu pareja. Números de suerte: 51, 26, 7.

Cáncer

(21 de junio - 22 de julio)

Una persona de mayor edad podría tener la respuesta de algo que quieres saber. Un evento de tu pasado tiene mucho que ver con lo que te está ocurriendo en estos momentos en tu vida. Algo que esperas se retrasa. Te será difícil el tiempo de espera por lo que se impone tener paciencia. Números de suerte: 35, 12, 4.

Leo

(23 de julio - 22 de agosto)

Recupera tu juicio, respira y desarrolla paciencia. Ten cuidado de tomar decisiones en un momento de ira o coraje. Los planetas continúan resaltando tus encantos físicos y acentuando tu encantadora personalidad. Se presenta una buena oportunidad para conocer a alguien especial. Números de suerte: 20, 5, 10.

Virgo

(23 de agosto - 22 de sept.)

Dinero llega ahora a tu vida sorpresivamente, sin tú esperarlo. Un amigo o un familiar te facilitarán la ayuda económica y moral, que necesitas. Nada te será negado si has obrado de buena fe hacia los demás. El ambiente a tu alrededor será uno muy agradable y divertido. Números de suerte: 20, 15, 9.

Libra

(23 de sept. - 22 de oct.)

No arrastres experiencias del pasado a tu relación presente. Limpia tu corazón de todo rencor para que no afectes tu relación actual. Para aquellos que no han encontrado pareja se aconseja no irse muy lejos del lugar donde viven ya que el amor se encuentra rondando muy de cerca. Números de suerte: 11, 33, 28.

Escorpión

(23 de oct. - 21 de nov.)

El tiempo es tu aliado y tu control emocional es muy importante para tu salud. Algo nuevo en tu vida te ayudará a ver los problemas desde otro ángulo. Unir esfuerzos con tu familia y balancear tus necesidades emocionales será la clave para que puedas sobrepasar crisis y problemas. Números de suerte: 40, 3, 19.

Sagitario

(22 de nov. - 21 de dic.)

Amor y amistad se enfatizan, pero no te dejes deslumbrar por las primeras apariencias en cuanto al amor se refiere. Estudia bien a esa persona, sé amable pero sumamente precavido. Si tienes pareja, es momento de reflexionar sobre la relación y ver en qué pueden mejorar. Números de suerte: 22, 27, 8.

Capricornio

(22 de dic. - 19 de ene.)

Las finanzas pasan a un primer plano por lo que se impone ser muy cuidadoso con las mismas. No te arriesgues, ni te dejes deslumbrar por lo bonito y piensa dos veces a la hora de comprar artículos de mucho valor. Un viaje corto promete ser agradable y muy rico en nuevas experiencias. Números de suerte: 7, 36, 10.

Acuario

(20 de ene. - 18 de feb.)

Piensa siempre positivamente ya que la actitud que tomes ante los problemas ya sean de dinero como familiares dependerá grandemente de tu estado mental. Por lo tanto, piensa bien las cosas antes de tomar decisiones con tu familia ya sea de asuntos sentimentales como financieros. Números de suerte: 2, 41, 8.

Piscis

(19 de feb. - 20 de marzo)

Recupera tus energías descansando todo lo más que puedas en tu tiempo libre. No te agotes ni física ni mentalmente. Todo a su tiempo. Es momento de ir despacio, de trabajar a un paso menos acelerado, planificando uno a uno los proyectos para que logres realizar por tus metas. Números de suerte: 50, 3, 12.