Horóscopo jueves 8 abril 2021 - LAS ESTRELLAS DE WALTER MERCADO

Nota a los lectores: Betty B. Mercado, sobrina y colaboradora del fallecido astrólogo Walter Mercado, continúa su legado escribiendo los horóscopos.

Aries

(21 de marzo - 19 de abril)

Vuelve a reinar en tu hogar y en tu vida la paz. Es buen momento para remodelar, comprar o alquilar casa nueva. Intuirás quién o qué te conviene a tu lado. No habrá intriga ni patraña que no descubras. Tu poder te llega de una fuente espiritual que tal vez tú mismo desconozcas. Números de suerte: 29, 11, 30.

Tauro

(20 de abril - 20 de mayo)

Cuidarás de tu templo sagrado que es tu cuerpo físico con mayor dedicación. Con la fuerza de voluntad que te caracteriza, no habrá mal que no destruyas ni problema que no puedas resolver en estos momentos. Tómate tiempo para descansar, relajarte, disfrutar y recuperar energías. Números de suerte: 2, 21, 7.

Géminis

(21 de mayo - 20 de junio)

Ahora podrás expresar con claridad tus ideas o planes, lo que será el factor decisivo para tu éxito tanto a nivel personal como profesional. Continúa educándote, asistiendo a seminarios o conferencias para que expandas tus conocimientos. Tu pareja te apoya en grandes y valientes decisiones. Números de suerte: 1, 11, 28.

Cáncer

(21 de junio - 22 de julio)

Comienzas ahora una nueva vida con una muy diferente actitud mental. Aunque los envidiosos te ataquen, tú seguirás siempre librando batallas. Levantarás ahora tu voz en beneficio de muchos. Tus condiciones laborales mejoran y te respetarán como nunca antes. Números de suerte: 9,37, 10.

Leo

(23 de julio - 22 de agosto)

Lo astral te da amplia libertad para que configures las cosas según tu voluntad. Desintoxícate de gente complicada y neurótica. Es tiempo de que limpies tu ambiente para que respires aire puro. Te enriqueces cultural y espiritualmente si sigues los llamados de tu corazón. Números de suerte: 14, 3, 48.

Virgo

(23 de agosto - 22 de sept.)

No más expectativas falsas en lo que al amor se refiere. El periodo de locuras y arrebatos de pasión ya terminó para ti. Tocas bases con la realidad, Virgo. Tendrás muchos admiradores, pero también tendrás la sabiduría de unirte a seres compatibles que te inspiren y te eduquen. Números de suerte: 18, 13, 5.

Libra

(23 de sept. - 22 de oct.)

Harás recapitulación de tu vida y aplicarás esas experiencias a tu diario vivir. Si algo falta en la misma, pregúntate qué porcentaje tienes de culpa de lo que te está ocurriendo. Se impone que enfrentes la realidad y le des un nuevo enfoque a tu vida personal, profesional y sentimental. Números de suerte: 8, 18, 30.

Escorpión

(23 de oct. - 21 de nov.)

Tu mundo de las amistades se expande introduciendo al mismo artistas, místicos, políticos y seres sumamente creativos. Tendrás libertad financiera para comprar lo que más te gusta. Tu mente será un manantial de brillantes ideas que te dejarán buenas ganancias económicas. Números de suerte: 3, 49, 18.

Sagitario

(22 de nov. - 21 de dic.)

Nadie ni nada podrá empañar tu aura profesional. En el amor, si tienes pareja, se fortalecerán tus lazos afectivos y te unirás más a quien ha sabido quererte. Medita mucho sobre toda decisión que tomes. No te dejes deslumbrar por lo que mucho promete pero que a la larga no te conviene. Números de suerte: 38, 9, 15.

Capricornio

(22 de dic. - 19 de ene.)

Sales de obligaciones falsas y de ataduras perjudiciales. Encontrarás una nueva libertad en tu vida amorosa y social, la libertad para configurar las cosas como tú deseas. Aparecerán muy buenas oportunidades para que el romance germine en tu trabajo o en lugares de diversión. Números de suerte: 50, 9, 44.

Acuario

(20 de ene. - 18 de feb.)

Te respetarán y te valorarán. Has aprendido lecciones valiosas y te has fortalecido como nunca antes emocionalmente. Te encuentras muy bien preparado para luchar y vencer. Serás consejero en materia de administración para aquellos que necesiten de tu experiencia. Números de suerte: 34, 25, 4.

Piscis

(19 de feb. - 20 de marzo)

Romper con viejos patrones y expandir fronteras será para ti una obligación. Habla desde el corazón, di tu verdad, sé transparente y tendrás el mundo a tu favor. Le pondrás punto final a lo que quedó inconcluso en tu vida. Ha llegado tu momento de perdonar y de olvidar. Números de suerte: 25, 7, 1.