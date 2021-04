Horóscopo sábado 10 abril 2021 - LAS ESTRELLAS DE WALTER MERCADO

Nota a los lectores: Betty B. Mercado, sobrina y colaboradora del fallecido astrólogo Walter Mercado, continúa su legado escribiendo los horóscopos.

Aries

(21 de marzo - 19 de abril)

Lo sorpresivo te arropa. Un viaje corto te llevará a conocer gente influyente que de una manera indirecta te afectarán favorablemente en tu trabajo o en tu profesión. Es tiempo de cambiar costumbres tradicionales y de adaptarte a lo nuevo, a lo rápido del mundo tecnológico. Números de suerte: 11, 9, 13.

Tauro

(20 de abril - 20 de mayo)

Algo que te van a proponer quedará en la nada si no tomas una decisión pronto. Ponte en acción, despierta tu sexto sentido. Déjate guiar por tu intuición y obtendrás la respuesta que tanto deseas. No te engañes desviándote de la verdad y creyendo que no puedes. Tú eres capaz de todo, cree en ti. Números de suerte: 44, 39, 2.

Géminis

(21 de mayo - 20 de junio)

No te obsesiones con aquello que tú sabes no puede ser. Permite que en tu vida todo fluya con naturalidad. No le pongas cadenas ni restricciones al amor. Quien te quiera que venga a ti por voluntad propia. Busca nuevas formas de entretenerte para que te relajes y te distraigas. Números de suerte: 21, 7, 3.

Cáncer

(21 de junio - 22 de julio)

Las cosas se podrían poner al rojo vivo en cuestiones de amor y tendrás que hacer cambios para que esa relación no naufrague. Es momento de madurar y ver las cosas desde otra perspectiva. Problemas familiares podrían sacarte fuera de control. Toma las cosas con calma. Números de suerte: 51, 37, 28.

Leo

(23 de julio - 22 de agosto)

Superas dependencias emocionales. Te enfrentarás a la verdad y ganarás como nunca antes en sabiduría. Laborarás junto a personas conflictivas, pero con la seguridad de que saldrás airoso. Recuperas la fe en ti mismo y te fortaleces emocionalmente como nunca antes. Números de suerte: 37, 6, 45.

Virgo

(23 de agosto - 22 de sept.)

Toma las cosas con calma. No te precipites a uniones o compromisos de los cuales podrías arrepentirte luego. Ordena, organiza tu vida en todos los aspectos. Abre todos tus sentidos a nuevos comienzos. Tómate todo el tiempo que necesites al momento de hacer decisiones importantes. Números de suerte: 10, 42, 50.

Libra

(23 de sept. - 22 de oct.)

Cuida de tu dinero y ajústate a tu presupuesto real. Tratando de impresionar a otros podrías caer en la ruina económica. Controla tus impulsos y toma en consideración la opinión de alguien que te quiere ver progresar en la vida. No quieras aparentar más de lo que puedes o debes. Números de suerte: 7, 35, 2.

Escorpión

(23 de oct. - 21 de nov.)

No es momento de formalizar relaciones, pero sí puedes comenzar a darle forma a esa idea que tienes en mente realizar. Es tiempo de desarrollar más confianza, entendimiento o comunicación en tus relaciones sentimentales. Proyecta tus verdaderos sentimientos sin temor al rechazo. Números de suerte: 29, 40, 31.

Sagitario

(22 de nov. - 21 de dic.)

Lo íntimo, lo personal, se exalta. La confianza que deposites en esa persona que tanto te interesa sentará las bases para una relación más estable y sobre todo duradera. Tienes que ser paciente en los asuntos de amor. Tu palabra sincera, directa y pura hará honor hoy a la verdad. Números de suerte: 1, 34, 15.

Capricornio

(22 de dic. - 19 de ene.)

No exijas aquello que tú no das. Una persona a la que hasta ahora habías ignorado, despierta en ti nuevas emociones. La pasión se intensifica. Cuídate de no asfixiar a tu pareja demandando o exigiendo atenciones, así como también sembrando la duda con los celos mal infundados. Números de suerte: 32, 18, 4.

Acuario

(20 de ene. - 18 de feb.)

Ideas y más ideas en relación a tu trabajo fluirán en tu mente sin descanso alguno. Concéntrate en lo que estás llevando a cabo en estos momentos o perderás la perspectiva de lo que realmente deseas. Las horas de la noche resultarán controversiales, así que fluye con la corriente. Números de suerte: 22, 10, 12.

Piscis

(19 de feb. - 20 de marzo)

Algo o alguien te llenará de felicidad. Ábrele las puertas al amor y de seguro recobrarás las esperanzas y las ilusiones que ya dabas por perdidas. Examínate por dentro y por fuera. Entiende que la mayoría de tus preocupaciones no son más que una gran distorsión de la realidad actual. Números de suerte: 14, 1, 8.