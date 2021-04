Horóscopo domingo 18 abril 2021 - LAS ESTRELLAS DE WALTER MERCADO

Nota a los lectores: Dannette Benet Mercado, sobrina y colaboradora del fallecido astrólogo Walter Mercado, continúa su legado escribiendo los horóscopos.

Aries

(21 de marzo - 19 de abril)

Te encuentras muy hogareño, dedicado a tu hogar y familia. Nada puede alterar tu paz en este día. Todo asunto para resolver será dominado por el control y la armonía en ti. Agradece a todo aquel que se ha ido de tu vida, deséale suerte. Tu afirmación de hoy: “Soy feliz”. Números de suerte: 4, 33, 17.

Tauro

(20 de abril - 20 de mayo)

Domingo muy sociable. Muchos quieren irse de paseo o visitar a familiares. El salir de lo cotidiano te hará bien. Ya sea solo o acompañado, te sientes seguro de lo que deseas hacer para pasar un domingo tranquilo. La luna te hace abrirte más hacia una figura femenina. Tu afirmación de hoy: “Me amo”. Números de suerte: 9, 8, 21.

Géminis

(21 de mayo - 20 de junio)

La energía planetaria te inclina hacer mejoras al hogar. Tu remanso de paz y amor necesita cariños y cuidados. Limpia tu casa de todo lo roto y mueve la energía sonando campanas, cambiando los muebles de lugar, redecorando. Evita acumular aquello que no uses. Tu afirmación de hoy: “Dejo ir aquello que no necesito”. Números de suerte: 10, 34, 17.

Cáncer

(21 de junio - 22 de julio)

La luna te visita en este día alterando tus emociones de una forma más positiva. Desarrollas más paciencia con la figura maternal o mujeres mayores. Tus hijos, si los tienes, esperan pacientemente por una decisión importante que debes tomar. Buen momento para comprar una propiedad o mudarte. Tu afirmación de hoy: “Decreto paz y amor para mí”. Números de suerte: 1, 19, 23.

Leo

(23 de julio - 22 de agosto)

Deja el pasado atrás. Heridas, resentimientos, deseos de venganza, todos esos sentimientos negativos envenenan tu ser y te impiden ser feliz. La luna revuelca los recuerdos en ti, pero concéntrate en aquellos positivos. Agradece las experiencias vividas. Tu afirmación de hoy: “Atraigo amor y prosperidad a mí”. Números de suerte: 41, 34, 28.

Virgo

(23 de agosto - 22 de sept.)

Amigos necesitan de ti en este día. Eres un mensajero de paz, un hombro en donde se pueden desahogar, una compañía para aquel que se siente solo. Necesitas limpiar karmas negativos. Hoy se te abre la oportunidad de ayudar a otro. Tu afirmación de hoy: “Soy una persona bendecida por Dios”. Números de suerte: 9, 39, 11.

Libra

(23 de sept. - 22 de oct.)

Dudas en asuntos laborales vuelven a nublar tu paz. Deseas un cambio, pero no das los pasos necesarios para realizarte profesionalmente. Necesitas llenarte de valor y tomar una decisión definitiva. Si no te gusta lo que haces, entonces haz algo para cambiarlo. Tu afirmación de hoy: “Sigo mi intuición y tomo acción”. Números de suerte: 44, 16, 29.

Escorpión

(23 de oct. - 21 de nov.)

Hoy cumples con un asunto pendiente. Día ideal para practicar algún deporte o actividad al aire libre. El tema del hogar te llama la atención. Compartir tiempo con tus padres o hijos, hermanos, te hace feliz. Evita temas controversiales, discusiones. La paz y el amor se imponen hoy y siempre. Tu afirmación de hoy: “Nada es permanente, todo cambia”. Números de suerte: 38, 22, 11.

Sagitario

(22 de nov. - 21 de dic.)

Sagitario se inclina a estar en grupos pequeños o solo en este día. Te alejas de todo aquello que incluya gente no conocida, ruidosa, porque buscas la paz y tranquilidad. La luna despierta tu lado pasional. Deseas complacer los caprichos de tu cuerpo. Tu afirmación de hoy: “En mí vive el amor, la paz y la abundancia”. Números de suerte: 40, 36, 31.

Capricornio

(22 de dic. - 19 de ene.)

Se abre una puerta para ti en el amor. La luna te devuelve la ilusión de amar, de enamorarte nuevamente y ser feliz con una nueva persona. Abandona los miedos. Evita repetir viejos patrones. Prohibido volver a caer en las manos de quien te hizo sufrir. Tu afirmación de hoy: “Respeto y cuido mi ser porque me amo mucho”. Números de suerte: 30, 3, 17.

Acuario

(20 de ene. - 18 de feb.)

Muchos cuidados, mimos y atenciones por parte de tus seres queridos hacia ti. Déjate amar. Muchos acuarianos se resisten inconscientemente a ser amados cuando es lo más que desean y necesitan. Valora el hogar que tienes, la gente bella que te rodea. Eres bendecido. Tu afirmación de hoy: “Gracias por el amor que recibo a diario”. Números de suerte: 55, 38, 24.

Piscis

(19 de feb. - 20 de marzo)

Hoy se te cumple un deseo. Celebra la vida, el amor y diviértete en grande. Día para celebrar. La luna te impulsa a desarrollar tu lado festivo, alegre y divertido. Olvida por un momento los problemas y sé un niño. Hoy es un día para darte gustos. Tu afirmación de hoy: “Soy feliz y vivo agradecido”. Números de suerte: 17, 38, 33.