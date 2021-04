Horóscopo de hoy domingo 25 de abril 2021 de Las Estrellas de Walter Mercado

Nota a los lectores: Dannette Benet Mercado, sobrina y colaboradora del fallecido astrólogo Walter Mercado, continúa su legado escribiendo los horóscopos.

Aries

(20 de marzo - 18 de abril)

Aries prefiere estar solo que mal acompañado. Detesta a las personas impositivas y dominantes. Aries quiere estar en control y no que lo controlen. Pásalo bien, alimenta y cuida tu cuerpo. Tu afirmación de hoy: “Soy responsable de mi felicidad”. Números de suerte:4, 20, 11.

Tauro

(19 de abril - 19 de mayo)

La primavera es una estación muy bella y tú la disfrutas mucho. Hoy te conviene salir y estar al aire libre junto a familiares y amigos. Celebra una ocasión especial como cumpleaños o reunión, llenos de alegría y mucha diversión. En tu día no puede haber espacio para malos ratos o personas tóxicas. Tu afirmación de hoy: “Decido estar en armonía, lleno de paz y amor”. Números de suerte: 9, 40, 36.

Géminis

(20 de mayo - 19 de junio)

Muchos geminianos se conforman en estar junto a personas no afines a ellos por costumbre, necesidad o por no estar solos. Si decides quedarte en una situación de infelicidad, no te quejes. Busca la manera de hacer que funcione. Tu afirmación de hoy: “Yo soy feliz y vivo en paz conmigo mismo”. Números de suerte: 1, 20, 40.

Cáncer

(20 de junio - 21 de julio)

Este día es para estar en familia. Llega una situación que cambiará tus planes para hoy. Sé flexible y fluye con lo que acontezca. Acércate más a tu pareja o ser de interés. Te necesita, aunque no lo exprese. Cuida tus finanzas. Se presentan gastos inesperados. Tu afirmación de hoy: “Hoy es el día más feliz de mi vida’. Números de suerte: 10, 1, 30.

Leo

(22 de julio - 21 de agosto)

Aprende a asignar responsabilidades a otros. Un viaje se planifica para ti. Participas activamente de todo lo que esta actividad conlleva. Intentas darle celos a tu pareja, pero sin éxito. Lo más atractivo que tiene un ser es su seguridad en sí mismo. Tu afirmación de hoy: “Yo me amo”. Números de suerte: 9, 40, 48.

Virgo

(22 de agosto - 21 de sept.)

Tus exigencias están volviendo loco a muchos. Baja la presión que te has puesto en cumplir con ciertas responsabilidades a tiempo y perfectamente. Todo se puede hacer sin poner tanto estrés. Tu afirmación de hoy: “Yo puedo cumplir mis tareas estando en total control de mis emociones”. Números de suerte: 9, 40, 28.

Libra

(22 de sept. - 22 de oct.)

Los planetas están siendo benignos contigo a partir de hoy y por el resto de la semana. Aprovecha para asistir a toda actividad que te inviten. Asiste solo o acompañado, participa en todo y date a conocer. Deja la timidez o los miedos y vive el día de hoy. Premios o reconocimientos llegan a ti. Tu afirmación de hoy: “Bendiciones llegan a mí a caudales”. Números de suerte: 59, 37, 41.

Escorpión

(23 de oct. - 20 de nov.)

Llegó el momento de formalizar la unión con tu ser especial o socio. En asuntos del amor o negocios, todo comienza a tomar el rumbo que deseas. Puertas se abren hacia un nuevo capítulo en tu vida. A partir de hoy, nada es secreto. Tu afirmación de hoy: “Cada día soy más feliz y vivo en armonía con todo lo que me rodea”. Números de suerte: 12, 35, 15.

Sagitario

(21 de nov. - 20 de dic.)

Hoy domingo, como suele pasar, te diviertes como nunca, porque te encanta todo lo diferente y controversial. Tú, feliz porque cambias de lo rutinario. Así que diviértete y disfruta de cada día a plenitud y de todo lo bello que la vida te ofrece. Tu afirmación de hoy: “Soy una persona con mucha suerte”. Números de suerte: 6, 39, 22.

Capricornio

(21 de dic. - 18 de ene.)

Tu humor mejora. Necesitabas conectarte con aquello que en su momento te hizo feliz y por qué no volverlo a revivir. En el amor, lo inconcluso, turbio, se aclara o se resuelve para el bien de la pareja. Dinero es tu principal preocupación. Actúa rápido para estabilizarte económicamente. Tu afirmación de hoy: “Yo puedo”. Números de suerte: 23, 8, 11.

Acuario

(19 de ene. - 17 de feb.)

Renuncia a todo lo que te hace daño. Cambia de ambiente. Conéctate con mejores amistades. Dedícale tiempo y atención especial a tu familia y a tus sentimientos más profundos, ya que necesitas tener una completa armonía emocional. Tu afirmación de hoy: “Soy una persona única, especial y bendecida”. Números de suerte: 5, 29, 13.

Piscis

(18 de feb. - 19 de marzo)

Llevas mucho tiempo en lo mismo que te cansa, aburre y te quita felicidad. Tu vida íntima depende de cómo te dejes amar y seas correspondido. Expande tu mente ante nuevos cambios y filosofía de vida. No importa la edad, adáptate a lo nuevo e innovador. Tu afirmación de hoy: “Descarto de mi vida todo lo que me quita la paz”. Números de suerte: 37, 28, 20.