Horóscopo de hoy miércoles 28 de abril 2021 de Las Estrellas de Walter Mercado

Nota a los lectores: Betty B. Mercado, sobrina y colaboradora del fallecido astrólogo Walter Mercado, continúa su legado escribiendo los horóscopos.

Aries

(20 de marzo - 18 de abril)

Tu corazón se abre a nuevas relaciones sentimentales. Un nuevo interés romántico te va a devolver la fe perdida en el amor. Se quedará a tu lado solo aquellas relaciones fundamentadas en la honestidad y en la compatibilidad, especialmente en el aspecto sexual. Números de suerte: 36, 1, 27.

Tauro

(19 de abril - 19 de mayo)

Te invitan, te solicitan y no habrá lugar donde tú no brilles. Se multiplicará tu sensualidad y magnetismo personal. Quiérete cada día más, supera bloqueos mentales y miedos para que puedas sentir amor en todas sus manifestaciones. Oportunidades de ganancias y éxitos profesionales no te faltarán. Números de suerte: 12, 54, 26.

Géminis

(20 de mayo - 19 de junio)

Continúa estudiando, leyendo y cultivando tu intelecto y espiritualidad. Tu labor profesional será aplaudida y premiada. Le vas a imponer tu originalidad a todo lo que hagas, digas o escribas. La musa de la inspiración se despierta en ti y podrás sacarles el mejor provecho a tus talentos. Números de suerte: 42, 15, 29.

Cáncer

(20 de junio - 21 de julio)

Llegó el momento de sacar partido a todo negocio nuevo que emprendas. Tus cualidades positivas se exaltan. Todo lo que toques se convertirá en oro. Viaja, que te conviene. No solo se ampliarán tus horizontes, sino que el optimismo te impulsará a lograr todo lo que te propongas. Números de suerte: 20, 9, 31.

Leo

(22 de julio - 21 de agosto)

Personas responsables y confiables te rondan, pero tú no tendrás prisa ahora por comprometerte o unirte con nadie. Solo estará a tu lado quien realmente te puede servir para volar a otras cumbres y recibir todas las bendiciones que te mereces. No confiarás en quien mucho habla y promete. Números de suerte: 9, 14, 2.

Virgo

(22 de agosto - 21 de sept.)

Tu vida se llena de colores. El verdadero amor, o sea, el amor Divino se revelará ante ti. Estarás más unido a todo lo espiritual y serás el faro de luz, la fuente de amor para muchos que andan perdidos por el mundo. Disfrutarás más de lo que tienes y menos de lo que ya no necesitas. Números de suerte: 17, 2, 50.

Libra

(22 de sept. - 22 de oct.)

Controla el hacer más de lo que debes o puedes. No quieras complacer a todo el mundo, ni te sientas obligado a realizar labores que no son tu responsabilidad ni tu obligación. Ve tras la paz y la armonía interior. El sentirte feliz, dichoso y satisfecho te ayudará a tener mejor salud. Números de suerte: 10, 45, 36.

Escorpión

(23 de oct. - 20 de nov.)

Las fuerzas Universales trabajan a tu favor. Tu pareja, tu familia y verdaderos amigos te servirán de puentes para logros mayores. Nada ni nadie podrá obstaculizarte para que logres todo lo que tienes planificado para tu futuro. Todo viaje al extranjero promete ser muy gratificante. Números de suerte: 5, 20, 15.

Sagitario

(21 de nov. - 20 de dic.)

Lo astral te apoya para que puedas lucir tus talentos y habilidades. Tu carta de presentación será tu calidad profesional. Tú brillas en el contacto humano por tu sensibilidad, comprensión y tolerancia. Lo financiero mejora. Te convertirás en todo un experto en el manejo del dinero. Números de suerte: 18, 50, 5.

Capricornio

(21 de dic. - 18 de ene.)

La ley del Karma se cumple y recibirás bendiciones por tu labor humanitaria y caritativa o tal vez nuevas lecciones para que despiertes a una realidad muy necesaria en tu vida. Cambia patrones de conductas que entorpecen tu proceso evolutivo. Clarifica tus metas. Números de suerte: 4, 31, 18.

Acuario

(19 de ene. - 17 de feb.)

Los vientos soplan a tu favor para que reconozcan tus talentos y te paguen lo que vales. Estarás ahora más energético, perseverante, determinado y rápido para aprovechar oportunidades. Dinero se multiplicará para ti especialmente si laboras en algo creativo, artístico. Números de suerte: 3, 28, 33.

Piscis

(18 de feb. - 19 de marzo)

Tendrás una excelente comunicación con seres de gran inspiración. Vas a estar más creativo dándole rienda suelta a tu imaginación. Tu versatilidad y tu extraordinario poder de comunicación te llevarán al éxito. La labor que realizas en lo profesional está bien aspectada. Números de suerte: 46, 8, 22.