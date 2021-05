Horóscopo de hoy martes 4 de mayo 2021 de Las Estrellas de Walter Mercado

Nota a los lectores: Betty B. Mercado, sobrina y colaboradora del fallecido astrólogo Walter Mercado, continúa su legado escribiendo los horóscopos.

Aries

(20 de marzo - 18 de abril)

Asuntos de dinero entre tu pareja y tú podrían afectar la relación. Es recomendable que puedan llegar a un acuerdo sin que tengas que sacrificar tus metas o tus objetivos personales. Coopera, pero sin comprometer lo que más deseas. Recuerda, siempre se puede llegar a un acuerdo razonable. Números de suerte: 16, 22, 43.

Tauro

(19 de abril - 19 de mayo)

Saca de tu vida lo negativo. Haz una lista de tus pasadas experiencias para que así puedas ver en dónde te equivocaste y donde tuviste éxito. Ha llegado el momento de liberarte de todas esas cadenas opresoras que te han estado invalidando en la vida. Lanza tu grito de libertad. Números de suerte: 8, 44, 17.

Géminis

(20 de mayo - 19 de junio)

Estarás muy propenso hoy a caer en las redes del amor sin pensar en las consecuencias. Ve poco a poco, toma tu tiempo y verás si de verdad te conviene. Si tienes pareja, tu relación se pone a prueba una vez más. Ha llegado el momento de madurar y de tomar responsabilidad. Números de suerte: 7, 10, 25.

Cáncer

(20 de junio - 21 de julio)

Cobra suma importancia ahora profesión o trabajo. Más tarde verás como se acomodan las cosas según tus ingresos, logros y oportunidades. Es importante que pidas la cooperación de aquellos que dependen de ti, para que no toda la responsabilidad caiga sobre tus hombros. Números de suerte: 9, 17, 24.

Leo

(22 de julio - 21 de agosto)

Situaciones difíciles en tu círculo familiar, te mantendrán en tensión. Es importante vigilar tu estado emocional ya que puede salirse de balance, cuando te ves incapaz de controlar alguna situación de transición o ajuste. No pierdas la fe que muy pronto todo caerá en su lugar y reinará la paz. Números de suerte: 3, 21, 5.

Virgo

(22 de agosto - 21 de sept.)

Piensa bien las cosas. No rechaces ninguna oferta de trabajo, pero ten mucha cautela antes de aceptarla. Busca y lee los documentos para que te protejas del engaño. Hay buenas oportunidades en tu camino, pero se impone que estudies bien el terreno que pisas para ir a la segura. Números de suerte: 15, 37, 40.

Libra

(22 de sept. - 22 de oct.)

Tu palabra ahora es fuerte y efectiva y si sabes usarla correctamente podrás tener éxito. Continúa estudiando y expandiendo tu mente, ya que ésta es la fuente más importante de tus ingresos. El uso de los medios modernos de comunicación será beneficioso para conseguir tus objetivos. Números de suerte: 1, 46, 30.

Escorpión

(23 de oct. - 20 de nov.)

Te agradará el servir y ayudar a los demás, pero no te excedas en nada. Revisa con más detenimiento cualquier transacción de dinero y los planes para viajar, ya que se podrían presentar contratiempos y demoras. Pon mayor atención a los que te rodean; tu familia, amigos y compañeros de trabajo. Números de suerte: 2, 51, 27.

Sagitario

(21 de nov. - 20 de dic.)

Recuperas tu energía gracias a la energía positiva de los planetas. Sin embrago es recomendable que no hagas nada con prisa, toma tú tiempo. Puede haber accidentes o errores por falta de control. Tener paciencia con aquellas personas que se interpongan en tus planes será un reto. Números de suerte: 14, 7, 5.

Capricornio

(21 de dic. - 18 de ene.)

Cuídate en el aspecto emocional. Tu optimismo te llevará a verlo todo color de rosa y esto podría ocasionarte problemas. No te lances a ciegas donde no hay luz. Ve donde te den y no te quiten. Alguien cerca de ti no es lo que aparenta ser y tendrás que enfrentarte a una cruda realidad. Números de suerte: 15, 12, 3.

Acuario

(19 de ene. - 17 de feb.)

Ahora estás más seguro de lo que quieres y hacia dónde vas. Los que no estén de acuerdos con tus planes tendrán que acomodarse o salirse de tu camino. Tu imagen cobra importancia. Según te veas, así te sentirás, cuida tu apariencia y tu personalidad brillará como nunca antes. Números de suerte: 47, 1, 2.

Piscis

(18 de feb. - 19 de marzo)

Desarrollarás confianza en ti mismo y tus pasos hacia el éxito serán muy acertados. Todo lo que tenga que ver con ayudar o beneficiar a otros se te devolverá en partida doble. Tus amigos o personas influyentes podrían ser de mucha ayuda a la hora de avanzar en el terreno profesional. Números de suerte: 5, 34, 10.