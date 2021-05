Horóscopo de hoy viernes 7 de mayo 2021 de Las Estrellas de Walter Mercado

Nota a los lectores: Betty B. Mercado, sobrina y colaboradora del fallecido astrólogo Walter Mercado, continúa su legado escribiendo los horóscopos.

Aries

(20 de marzo - 18 de abril)

Has tenido mucho trabajo por lo que se impone reponer tus energías. Si te llaman para llevarte problema, no respondas. Ahora que has conseguido lo que querías no sabes qué hacer con ello. Pon en orden tus pensamientos y saca tiempo para lo que verdaderamente te hace feliz. Números de suerte: 23, 9, 13.

Tauro

(19 de abril - 19 de mayo)

Tu encanto personal se acentúa por el magnetismo positivo de las estrellas. Tendrás simpatía y mucha dulzura para conquistar al que tú quieras. Tu sentido estético es muy fuerte y todo lo que se relacione con arte será objeto de mucha admiración y alta creatividad. Números de suerte: 6, 11, 17.

Géminis

(20 de mayo - 19 de junio)

Tu capacidad de comunicación se exalta. Tu creatividad se enfatiza y conocerás personas influyentes que te ayudarán a expandirte y abrirte nuevos caminos en el terreno profesional. Te atraerá todo lo que tenga que ver con otras culturas. El amor está cerca y hay probabilidades de un romance. Números de suerte: 28, 2, 17.

Cáncer

(20 de junio - 21 de julio)

El descanso será ahora la mejor medicina para recuperar y mantener tu salud física y emocional. Es momento de practicar la meditación, relajarte y ponerte en contacto con amigos para planear visitas y reuniones. Coloca los problemas en orden de prioridad y los que puedan esperar, que esperen. Números de suerte: 50, 12, 43.

Leo

(22 de julio - 21 de agosto)

Gustarás de envolverte ahora en algo nuevo. Las relaciones del alma progresan, lo que te llevará a formalizar y a buscar más estabilidad en el amor. Las personas de prestigio son clave importante para llevar a cabo tus proyectos estancados. Aquellos que te quieren te demuestran su amor. Números de suerte: 47, 4, 30.

Virgo

(22 de agosto - 21 de sept.)

Deja que todo a tu alrededor fluya con naturalidad. No trates de forzar situaciones. Las relaciones con los niños serán agradables y placenteras. Tendrás que seguir adaptándote a los acontecimientos y a problemas familiares que surjan. Se avecina un periodo de recuperación. Números de suerte: 15, 30, 10.

Libra

(22 de sept. - 22 de oct.)

Se impone que solo prestes atención a aquello que pueda brindarte confianza y paz. Se presentan nuevos retos en relación a tu trabajo. Estudia bien toda oferta y tómate el tiempo que sea necesario para decidir lo que verdaderamente te hace feliz y que realmente te conviene. Números de suerte: 28, 3, 15.

Escorpión

(23 de oct. - 20 de nov.)

Estarás sensible, emocional y emotivo. Tu magnetismo personal se fortalece, así como tu popularidad. Si has estado enfermo, ahora se verá un progreso o un comienzo hacia tu recuperación. El amor y el éxito te llega de tus contactos sociales. Hoy es un buen día para comunicarte con ellos. Números de suerte: 9, 25, 7.

Sagitario

(21 de nov. - 20 de dic.)

Descansa de tus preocupaciones de trabajo y dinero. Te encuentras en un periodo de recuperación en el plano material. Aquello de lo que te quejas, desaparece como por arte de magia. Tienes ahora el camino libre para desarrollar tus sueños, inventar, crear y divertirte en grande. Números de suerte: 8, 27, 39.

Capricornio

(21 de dic. - 18 de ene.)

Pon tus pensamientos a tono con la energía positiva y deja atrás todo aquello negativo, que te molesta en tu vida. En el amor no debes forzar situaciones, solo limítate a dar libertad y espacio a tu ser amado. No es momento de tomar decisiones drásticas, si no de ver lo positivo en todo. Números de suerte: 28, 6, 42.

Acuario

(19 de ene. - 17 de feb.)

Tranquilo, Acuario. Tus estados de ánimo son reflejos de tus problemas con aquellos con quienes compartes tu vida. Busca ayuda fuera de este círculo que pueda darte buenos consejos. Tu manera de ver las cosas puede que no sea la más adecuada en estos momentos. Números de suerte: 45, 1, 7.

Piscis

(18 de feb. - 19 de marzo)

Es momento de hacer planes para el futuro y comenzar a darles forma. Las finanzas mejoran de acuerdo al interés que le pongas a la hora de planear un nuevo presupuesto al que puedas ajustarte y cumplir. El amor será placentero y gozarás de mejor comunicación con tu pareja. Números de suerte: 47, 15, 4.