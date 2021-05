Horóscopo de hoy sábado 15 de mayo 2021 de Las Estrellas de Walter Mercado

Nota a los lectores: Betty B. Mercado, sobrina y colaboradora del fallecido astrólogo Walter Mercado, continúa su legado escribiendo los horóscopos.

Aries

(20 de marzo - 18 de abril)

Los planetas llenan de energía y empujándote a nuevos comienzos. Se abren nuevas fronteras. Todo viaje será una maravillosa experiencia. Se da una trasformación muy positiva en tu propio ser. Tu espiritualidad se fortalece como nunca antes. La vida te ofrece abundancia. Números de suerte: 6, 29, 8.

Tauro

(19 de abril - 19 de mayo)

Nuevos y maravillosos seres llegan a tu vida para que expandas tu amor y disfrutes de momentos muy especiales. La mejor manera de tener buenos amigos, es siéndolo tú primero. Todo lo falso que te estancaba, desaparece y todo lo verdadero te impulsa a nuevos logros. Números de suerte: 6, 29, 11.

Géminis

(20 de mayo - 19 de junio)

Se exalta positivamente tu relación de pareja o con tus socios en negocios. Dedícales tiempo a los que amas, aplica las lecciones aprendidas, te conviene. Entierra resentimientos y recuerdos tristes del ayer. Despierta de una vez a realidades que antes te negabas a aceptar. Números de suerte: 44, 30, 12.

Cáncer

(20 de junio - 21 de julio)

La energía planetaria te impulsa hacia una de tus mejores épocas financieras, Cáncer. El arte, la administración, la justicia, el maquillaje y todo lo relacionado a la mujer, está excelentemente beneficiado. Estarás muy asertivo, decidido y conseguirás todo lo que te propongas. Números de suerte: 33, 5, 17.

Leo

(22 de julio - 21 de agosto)

El amor se manifiesta alegremente en tu vida. Muchos de los de este signo, ya están preparándose para unirse en matrimonio o por lo menos lo están considerando seriamente. Encuentras ahora a la persona que necesitas para ayudarte en ese proyecto o negocio que deseas comenzar. Números de suerte: 17, 35, 6.

Virgo

(22 de agosto - 21 de sept.)

El tiempo te parecerá ahora corto para lo que tienes que hacer. No será necesario que complazcas a todos, ni que asistas a donde te inviten, ni que contestes todas las llamadas. Respira y toma unas pequeñas vacaciones. Recarga tus baterías haciendo algo que te guste y disfrutes. Números de suerte: 9, 14, 8.

Libra

(22 de sept. - 22 de oct.)

Un antiguo y viejo amor quiere ponerse en contacto contigo. No alimentes viejos recuerdos y tristezas del pasado. Si has comenzado algún proyecto, vuelve a revisar y a comprobar lo que hasta ahora has logrado. Puedes encontrar fallas u olvidos que te evitarán el que tengas que comenzar de nuevo. Números de suerte: 13, 7, 22.

Escorpión

(23 de oct. - 20 de nov.)

Se resaltan tus encantos, Escorpio. Este será uno de los periodos más románticos para ti. Si estás soltero, no te podrás escapar de conocer a esa persona que te deslumbrará y cautivará. Si tu trabajo tiene que ver con ventas, este también es uno de los más productivos momentos para ti. Números de suerte: 23, 5, 22.

Sagitario

(21 de nov. - 20 de dic.)

Sigue tu intuición al tomar decisiones importantes. La energía planetaria te llevará a pensar muy bien toda acción a tomar y de seguro tomarás muy buenas decisiones en relación a familia, trabajo o estudios. No pasarás por alto los detalles al momento de conquistar al ser amado. Números de suerte: 29, 25, 7.

Capricornio

(21 de dic. - 18 de ene.)

Después de tantas cosas que te han pasado últimamente, los planetas se confabulan para llenarte de energía positiva. Pon en orden de preferencia todo aquello que deseas que pase, lo que te brinde seguridad y prosperidad. Pon tu mente positiva y verás que tus sueños se hacen realidad. Números de suerte: 20, 14, 7.

Acuario

(19 de ene. - 17 de feb.)

Comienza un periodo en donde vas en busca de estabilidad en el plano personal. Se impone organizar tus pensamientos y ver las cosas desde otro punto de vista. Momentos vividos en el pasado dicen presente para que realices cómo estos han afectado positivamente tu vida. Números de suerte: 11, 17, 15.

Piscis

(18 de feb. - 19 de marzo)

Pon atención a tus sueños y encontrarás mensajes en los mismos. Vas a trabajar mejor a solas, sin la influencia de otros, ya que podrás concentrarte mejor. Lo que realices hazlo con profundo amor y dedicación y enriquecerás tus posibilidades de éxito. El fuego de la creatividad arde en tu vida. Números de suerte: 9, 12, 10.