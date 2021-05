Horóscopo de hoy miércoles 19 de mayo 2021 de Las Estrellas de Walter Mercado

Nota a los lectores: Betty B. Mercado, sobrina y colaboradora del fallecido astrólogo Walter Mercado, continúa su legado escribiendo los horóscopos.

Aries

(20 de marzo - 18 de abril)

El amor te sonríe, Aries. Los brazos para acariciarte, que se te negaban hasta ahora, ya no te harán falta. Estás de fiesta ya que tu corazón cantará bellas melodías porque el amor te motiva a ser feliz. Heridas del pasado cicatrizan y desarrollas mayor confianza en ti mismo. Números de suerte: 32, 19, 5.

Tauro

(19 de abril - 19 de mayo)

Cuida de tu salud como lo más sagrado. No te auto recetes y evita ingerir alcohol en exceso o fumar. Vencerás todo aquello que te ha mantenido en un sube y baja emocional si desarrollas mayor confianza en ti mismo. Tu trabajo se exalta y gustarás de hacer cambios drásticos. Números de suerte: 10, 46, 3.

Géminis

(20 de mayo - 19 de junio)

Las estrellas te aseguran ahora mayor estabilidad económica. Lo que por meses luchaste por fin se te regala, Géminis. Tus talentos saldrán a la luz y recibirás mayores elogios y ganancias. Tu excelente labor será muy bien recompensada. Ayudarás a otros a superarse. Números de suerte: 21, 39, 15.

Cáncer

(20 de junio - 21 de julio)

Te sentirás esperanzado y dispuesto a todo ahora. Conquistas sentimentales le darán color y sabor a tu existencia. Tu vida social será mucho más intensa, serás la luz de muchos. Se te presentarán oportunidades para destacarte y lograr aparentes imposibles. Nada te será negado. Números de suerte: 51, 6, 10.

Leo

(22 de julio - 21 de agosto)

Lo relacionado con el arte en todos los aspectos, continúa exaltado para ti. Continuarás perfeccionándote, estudiando y mejorándote para ubicarte en el lugar que siempre has soñado. Cuenta con el apoyo de tus buenas amistades al momento de envolverte en un nuevo proyecto. Números de suerte: 7, 43, 12.

Virgo

(22 de agosto - 21 de sept.)

Tu magia personal te hará ganar prestigio y reconocimiento. Date tú mismo el mérito y ponte en un altar. Te encuentras en el mejor momento para armonizar y sintonizar tus enormes talentos con tu profesionalismo. Te enfrentarás con éxito a experiencias raras y misteriosas. Números de suerte: 6, 49, 12.

Libra

(22 de sept. - 22 de oct.)

Estarás muy claro en lo que no te conviene o te atrasa. Amarás profundamente todo lo que realices por lo que la buena fortuna no te faltará. Saldrás valientemente de seres tóxicos que te han paralizado en tu ascenso a nuevas cumbres. Te liberas de todo lo negativo u opresivo. Números de suerte: 42, 5, 38.

Escorpión

(23 de oct. - 20 de nov.)

Te estabilizas ahora que sales de todo lo que te atrasa y te intoxica y te abres a relaciones sanas y educativas. El amor será tu inyección para vivir mejor y tener salud, paz y felicidad. Separa tiempo para practicar la terapia musical ya que la música es el mejor alimento para el alma. Números de suerte: 30, 1, 22.

Sagitario

(21 de nov. - 20 de dic.)

Entierras todo lo triste de tu pasado y naces a una nueva vida. Lo que ayer te destruía ahora te hará reír. Muchos serán los que queden asombrados con tu nueva actitud ante la vida. Se te abren los caminos de la buena fortuna para que inviertas tu dinero en lo relacionado a ventas. Números de suerte: 28, 44, 3.

Capricornio

(21 de dic. - 18 de ene.)

Tomarás mayor interés en tu familia y serás ahora el corazón en tu hogar. Cuidado con el engaño y la oferta fácil, Capricornio. Actúa con dulzura, pero desarrolla la astucia de una serpiente para que no sigan abusando de tu buen corazón, especialmente aquellos que dependen de ti. Números de suerte: 7, 34, 26.

Acuario

(19 de ene. - 17 de feb.)

No comentes tus intimidades ni tus planes por el momento. Mantente al margen. Quiere y ayuda a tu familia, pero no te compliques con sus problemas. Tendrás salud, amor, prosperidad y armonía, pero las estrellas te aconsejan no mezclar tus problemas de pareja, con los de tu familia. Números de suerte: 5, 19, 27.

Piscis

(18 de feb. - 19 de marzo)

Oportunidades no te faltarán ahora para formalizar relaciones amorosas. El juego del amor te sacará de la depresión y el aburrimiento. Tu carácter se dulcifica y te pones en afinidad con el mundo. Prepárate a estrenar un nuevo capítulo en tu vida totalmente diferente. Números de suerte: 13, 8, 31.