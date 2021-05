Horóscopo de hoy jueves 20 de mayo 2021 de Las Estrellas de Walter Mercado

Nota a los lectores: Betty B. Mercado, sobrina y colaboradora del fallecido astrólogo Walter Mercado, continúa su legado escribiendo los horóscopos.

Aries

(20 de marzo - 18 de abril)

Lo relacionado con la comunicación se encuentra brillantemente aspectado para ti. Escribe, llama y viaja, lo importante es que no te estanques y que te hagas sentir. Trabajo y estudios van de la mano. Es muy posible que asistas a conferencias o seminarios para expandir tus conocimientos. Números de suerte: 14, 25, 9.

Tauro

(19 de abril - 19 de mayo)

Con el Sol en tu segunda casa, oportunidades tendrás de sobra para ganar el mismo sin mucho esfuerzo de tu parte. Todo se te da más fácil, especialmente en las finanzas. Lo que sembraste en el pasado está dando sus frutos. Podrás sentirte orgulloso de tus esfuerzos por superarte. Números de suerte: 12, 16, 7.

Géminis

(20 de mayo - 19 de junio)

Muchas felicidades a Los del signo de Géminis. El Sol entra hoy en tu signo iluminándote con su energía y destacando todo lo positivo en tu persona. Tu encantadora personalidad te llevará a capturar el corazón de muchos. En el amor, tu poder para conquistar se exalta como nunca antes. Números de suerte: 11, 1, 23.

Cáncer

(20 de junio - 21 de julio)

Se ilumina tu casa de la espiritualidad con los rayos del Sol. Tus deseos de ayudar a otros se enfatizan como nunca antes. Únete a grupos caritativos en donde puedas compartir tus conocimientos y orientar a otros a superarse en la vida. Tú perteneces a un signo con mucha experiencia, sabiduría y poder. Números de suerte: 33, 2, 15.

Leo

(22 de julio - 21 de agosto)

El sol, tu regente, te impulsa a buscar el consejo de tus buenas amistades en relación a trabajo o profesión. Tendrás que tomar una decisión muy importante que marcará por largo tiempo el rumbo de tu vida, por lo que tienes que estar bien claro en lo que deseas. Busca orientación. Números de suerte: 19, 3, 22.

Virgo

(22 de agosto - 21 de sept.)

Cobra nueva vida bajo los rayos solares aquello que otros piensan es una locura, pero que es algo que siempre has deseado. Dinero te llega por medio de regalos o de herencias. Tienes a tu lado a una persona que te sirve de inspiración para seguir adelante con un proyecto que ha estado estancado. Números de suerte: 50, 49, 41.

Libra

(22 de sept. - 22 de oct.)

Viajes, contactos con el extranjero se exaltan favorablemente con el Sol visitando ahora tu novena casa. No tienes excusas para no viajar. Ponte en marcha. Incluye en tus planes a tu familia o a tus buenas amistades. No lo sigas dejando para después ya que el amor puede estar esperando por ti. Números de suerte: 30, 4, 15.

Escorpión

(23 de oct. - 20 de nov.)

Buscarás orientación en lo espiritual y te envolverás en aquello que antes considerabas absurdo. Con el Sol calentando tu casa octava, tu sexualidad se exalta, buscando en tu pareja nuevas y excitantes experiencias. Domina tus impulsos ya que podrías estar muy demandante. Números de suerte: 14, 7, 28.

Sagitario

(21 de nov. - 20 de dic.)

Si aún no has encontrado a tu media naranja, la energía del Sol te da ahora ese empujoncito extra que necesitas para que conozcas a esa persona que hará vibrar las fibras más profundas de tu corazón. Personas jóvenes y niños se acercarán a ti para poner un toque de alegría en tu vida. Números de suerte: 6, 10, 35.

Capricornio

(21 de dic. - 18 de ene.)

El Sol dotándote de mucha energía, vitalidad y fuerza física. Superas problemas de salud y te pones al día en todo lo que habías dejado pendiente por no tener el ánimo suficiente para llevarlo a acabo. Es momento de hacer ejercicios, de ponerte en forma, de alimentarte correctamente. Números de suerte: 46, 28, 19.

Acuario

(19 de ene. - 17 de feb.)

Tu vida se llena de alegría con el Sol haciendo su entrada en tu casa quinta. Gente joven y alegre a tu lado contagiándote con su energía positiva. Buenas noticias te llegan del extranjero y un viaje corto pero muy divertido está en agenda. En el trabajo te anotas una victoria, un triunfo. Números de suerte: 31, 27, 3.

Piscis

(18 de feb. - 19 de marzo)

Remodela, agranda o muévete a una nueva residencia. Aprovecha que el Sol está en tu casa cuarta, afectando positivamente lo relacionado al hogar. Estarás en las de comenzar una nueva vida. Echa a un lado las preocupaciones y a resolver los problemas según vayan llegando. Números de suerte: 2, 13, 20.