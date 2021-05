Horóscopo de hoy sábado 22 de mayo 2021 de Las Estrellas de Walter Mercado

Nota a los lectores: Betty B. Mercado, sobrina y colaboradora del fallecido astrólogo Walter Mercado, continúa su legado escribiendo los horóscopos.

Aries

(20 de marzo - 18 de abril)

Descarta todo proyecto a largo plazo y préstale mayor interés a los asuntos presentes que aún no has podido resolver. Mucho cuidado a quien le comentas tus asuntos privados ya que todo lo oculto saldrá a la luz. Alguien muy cercano a ti se ocupará de distorsionar la verdad sobre algo personal. Números de suerte: 3, 16, 5.

Tauro

(19 de abril - 19 de mayo)

Pon en orden tu vida sentimental y realizarás que no vale la pena entregar tu amor a quien no lo sabe valorar. Entierra el miedo y la inseguridad de quedarte solo ya que esa no es tu naturaleza. Ábrete a relaciones más estables. Ponte al día en todo lo que hayas dejado pendiente. Números de suerte; 4, 50, 8.

Géminis

(20 de mayo - 19 de junio)

Estarás muy claro ahora en aquello que deseas para ti. Tomarás valientes decisiones que antes te resultaban difíciles de realizar. Tu palabra será escuchada y respetada. Establece puentes de comunicación con familiares lejanos y amistades distantes. Mantente activo. Números de suerte: 22, 18, 39.

Cáncer

(20 de junio - 21 de julio)

El día se presenta excelente para expresar tus talentos y poner tus ideas en acción. Esto se aplica tanto en tu trabajo como en tu vida personal. Conseguirás la atención, ayuda y colaboración de otros. Este es tu momento para salir a la luz y conquistar con tus encantos en el plano sentimental. Números de suerte: 24, 32, 15.

Leo

(22 de julio - 21 de agosto)

Proponte vencer todo aquello que obstaculice tu camino hacia el éxito en todos los aspectos de tu vida. No más lamentaciones. Cuídate de intrigas que puedan traer problemas a tus relaciones sentimentales. Mantén las vías de comunicación abiertas con tu pareja. Números de suerte: 20, 7, 30.

Virgo

(22 de agosto - 21 de sept.)

Aporta más de ti, en tus relaciones sentimentales, prestándole mayor atención al ser que dices amar. No le restes importancia a lo que la otra persona tiene que decir. Escúchala con atención y la conocerás mejor. Evita caer en la rutina mostrándote más atrevido y espontáneo. Números de suerte: 30, 8, 19.

Libra

(22 de sept. - 22 de oct.)

Tomarás la iniciativa hoy en todo gracias a tu inteligencia y tu encanto tan único y personal. Si aún no tienes pareja, ve a su encuentro. Frecuenta eventos sociales de todo tipo, hazte notar eliminando la timidez y atreviéndote a todo. Contagia tu alegría a otros. Números de suerte: 4, 7, 2.

Escorpión

(23 de oct. - 20 de nov.)

Envuélvete durante en aquellas actividades en donde puedas poner en acción tus brillantes ideas. Vence la incertidumbre y el miedo al fracaso. Modifica tu medio ambiente poniendo todo tu interés en hacerte la vida más fácil. Elimina todo tipo de patrón destructivo o atrasado de tu vida. Números de suerte: 18, 22, 46.

Sagitario

(21 de nov. - 20 de dic.)

Concentra tus energías en lo que deseas lograr y lo conseguirás. Cuenta con la ayuda de alguien que últimamente ha demostrado interés en ti y que seguro no te va a defraudar. Tu curiosidad te llevará a explorar en terrenos desconocidos. Busca, pregunta, oriéntate en todo. Números de suerte: 2, 18, 5.

Capricornio

(21 de dic. - 18 de ene.)

Todo exceso resultará perjudicial a tu salud. No te hundas en las preocupaciones y proyéctate alegre, feliz y dispuesto a luchar por ti. Mantén siempre una actitud positiva ante la vida. Ejercítate y aliméntate correctamente. Tu cuerpo te está dando señales de que necesitas prestarle atención. Números de suerte: 45, 3, 21.

Acuario

(19 de ene. - 17 de feb.)

Haz buen uso de tu tiempo libre y no lo desperdicies con personas que no aportan nada positivo a tu vida. No dejes nada hoy a la casualidad. Del extranjero te llega ayuda económica que no esperabas, pero se impone que seas responsable con tu dinero si quieres verlo multiplicarse. Números de suerte: 5, 11, 45.

Piscis

(18 de feb. - 19 de marzo)

Invierte en tus relaciones sentimentales. Ponle un toque diferente a todo. Cambia la rutina. Despierta, activa tu imaginación para que puedas dar paso a esas locuras de amor que pondrán sazón a tu relación haciéndola única, diferente y sumamente divertida. Lo que pidas se te concederá. Números de suerte: 10, 8, 4.