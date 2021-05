Horóscopo de hoy domingo 30 de mayo 2021 de Las Estrellas de Walter Mercado

Nota a los lectores: Dannette Benet Mercado, sobrina y colaboradora del fallecido astrólogo Walter Mercado, continúa su legado escribiendo los horóscopos.

Aries

(20 de marzo - 18 de abril)

Cada día te sientes más seguro de lo que deseas en tu vida. Grandes lecciones en asuntos amorosos, económicos y profesionales te han llevado a tomar decisiones importantes. Alguien te habla con la verdad, aunque ésta te duela. Medita sobre los consejos que recibes. Tu afirmación de hoy: “Enfrento la realidad con valentía”. Números de suerte:7, 38, 17.

Tauro

(19 de abril - 19 de mayo)

Momentos de mucha alegría y vida familiar te esperan. El Cosmos te inclina a conectarte con hermanos, amistades y personas muy especiales para ti. Tu personalidad tan romántica y sensual atrapa a cualquier corazón. A los ya unidos, su pareja se mostrará llena de entusiasmo para realizar proyectos en común. Tu afirmación de hoy: “Doy y recibo amor”. Números de suerte: 58, 38, 22.

Géminis

(20 de mayo - 19 de junio)

Tienes mucho por la cual dar gracias. La energía del Sol te inclina a dejarte notar y a destacarte entre muchas personas en todo aquello que te gusta y amas hacer. Buen momento para competir, proponerte metas, objetivos y retos personales. Tu afirmación de hoy: “Tengo éxito en todo”. Números de suerte: 4, 44, 15.

Cáncer

(20 de junio - 21 de julio)

Todo lo que hacemos tiene una consecuencia. Haz bien y espera buenos resultados. Llegó el momento de gozar de todo aquello por lo que has luchado y sacrificado. Cuida tu salud. Atiende con seriedad cualquier dolama o síntoma inusual que presente tu cuerpo. Tu afirmación de hoy: “Cuido de mí porque me amo”. Números de suerte: 9, 40, 26.

Leo

(22 de julio - 21 de agosto)

Nada pasa por casualidad, porque todo tiene una razón. Todo lo que últimamente ha ocupado tu vida tiene un propósito. Toma la situación actual por la que atraviesas como una puerta que se abre para ti. Premios y muchas bendiciones están por llegar a tu vida. Tu afirmación de hoy: “Me abro a recibir solo bendiciones”. Números de suerte: 5, 39, 10.

Virgo

(22 de agosto - 21 de sept.)

Ignora a toda persona o situación que te resulte desagradable. Huye de aquello que te haga daño. Tú eres un ser especial, un premio, nadie tiene el poder de hacerte sufrir. En lo económico, dinero se va de tus manos por asuntos fuera de tu control. Tu afirmación de hoy: “Vivo en total armonía con el Universo”. Números de suerte: 12, 40, 17.

Libra

(22 de sept. - 22 de oct.)

Deja el pasado atrás porque son momentos que no puedes volver a vivir, y menos los puedes cambiar. Úsalo como herramienta para ser feliz ahora, hoy, en este presente porque es el único momento del que puedes tener control y tomar decisiones. Tu afirmación de hoy: “Fluyo y acepto el Orden Divino”. Números de suerte: 9, 7, 35.

Escorpión

(23 de oct. - 20 de nov.)

Es el momento de escuchar las demandas de otros y buscar soluciones, no más problemas. El orgullo es tu peor enemigo. Cede en la medida que puedas y lograrás más que haciendo la guerra. Buenas noticias llegan para el fin de semana. El romance renace en tu vida. Tu afirmación de hoy: “Practico dar mucha paz y amor”. Números de suerte: 5, 38, 29.

Sagitario

(21 de nov. - 20 de dic.)

No tomes nada personal, nadie es culpable. Practica la buena comunicación y evita enfrentamientos. Ya para finales de semana todo lo conflictivo mejora. Entre tanto, disfruta de los cariños y detalles que tu ser amando te ofrecerá. Los solteros a salir y a conquistar el mundo. Tu afirmación de hoy: “Cada persona da lo que lleva en su interior”. Números de suerte: 8, 39, 22.

Capricornio

(21 de dic. - 18 de ene.)

Te integrarás muy fácilmente a cualquier nuevo grupo. El amor estará estable, como también tus finanzas. Es buen momento para modernizarte y comprarte ropa más a la moda. Chismes a tus espaldas, no te afectan, pero si has actuado mal, todo se sabrá. Tu afirmación de hoy: “Dejo ir toda persona que no aporte felicidad a mi vida”. Números de suerte: 8, 3, 1.

Acuario

(19 de ene. - 17 de feb.)

Prográmate a que tus ingresos aumenten y se multipliquen. Tu mente creará muchos proyectos que van hacia tu progreso económico. Evalúa cada una de ellas, que entre todas existen varias con el potencial de desarrollarse. Sin miedo, temores, ni excusas, llegó la hora de disfrutar el éxito. Tu afirmación de hoy: “Yo voy a mí”. Números de suerte: 5, 38, 44.

Piscis

(18 de feb. - 19 de marzo)

Eres amado y el dinero no es tu mayor problema en este momento. Todo te resbala porque te encuentras en la nube del romance, la coquetería y la pasión. Digan lo que digan, tú en paz. En lo profesional, brillas y te destacas. Eres un ser muy trabajador y responsable. Tu afirmación de hoy: “Siempre doy lo mejor de mí”. Números de suerte: 7, 44, 39.