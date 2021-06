Horóscopo de hoy jueves 3 de junio 2021 de Las Estrellas de Walter Mercado

Nota a los lectores: Betty B. Mercado, sobrina y colaboradora del fallecido astrólogo Walter Mercado, continúa su legado escribiendo los horóscopos.

Aries

(20 de marzo - 18 de abril)

Supera, vence esos pensamientos pesimistas. No te atormentes con dudas. Deja que todo fluya, sé flexible. Ábrete a la energía positiva. Desea lo bueno, visualiza el éxito, cree en ti y verás cómo se resuelven favorablemente conflictos o malentendidos con seres queridos en tu vida. Números de suerte: 9, 32, 5.

Tauro

(19 de abril - 19 de mayo)

Tanto tu intuición como tu imaginación se exaltan y sabrás tomar decisiones claras e inteligentes. Tu alma se llena de inspiración. Hoy será un día excelente para elevar tu espíritu, oír música, bailar, pintar y disfrutar de un momento de encanto. Haz espacio para realizar tus sueños. Números de suerte: 29, 13, 24.

Géminis

(20 de mayo - 19 de junio)

El trabajo puede pedirte ahora más de lo que puedes dar. Ten siempre presente que es mejor dar calidad que cantidad. No desperdicies el tiempo para que puedas rendir sin sacrificar tu espacio personal. Tu instinto te ayudará a hacer lo correcto, a invertir en ti, en tu bienestar. Números de suerte: 33, 6, 15.

Cáncer

(20 de junio - 21 de julio)

La confianza en ti mismo crece, te valoras y exiges más por tu labor profesional. Valórate, Cáncer, ya que según te trates, te tratarán. En las finanzas, serás ahora un mago y harás mucho con muy poco. Gente de tu ayer regresa alegrando tu vida y la de tus seres queridos. Números de suerte: 3, 40, 7.

Leo

(22 de julio - 21 de agosto)

Sé amoroso y condescendiente para con aquellos con quienes deseas compartir tus sentimientos, tus temores y tus dudas. Ten presente que existe siempre la posibilidad de que no te guste lo que tengan que decir los demás. Si pides comprensión, tienes que dar tú también lo mismo. Números de suerte: 3, 24, 37.

Virgo

(22 de agosto - 21 de sept.)

Nuevas y muy productivas relaciones llegan a tu vida. Aprende más de ti y descubre quien en verdad eres. Las experiencias vividas últimamente serán útiles en el mañana para que puedas evitar cometer los mismos errores. Ahora podrás comunicarte mejor con el mundo que te rodea. Números de suerte: 12, 18, 4.

Libra

(22 de sept. - 22 de oct.)

Tu energía ahora será muy contagiosa, por lo que te buscarán y te llamarán para disfrutar junto a ti. Organízate mejor para que puedas terminar tus proyectos a tiempo. Haz una lista de tus prioridades y te harás la vida más fácil. Pide ayuda y cooperación de los demás. Números de suerte: 12, 17, 44.

Escorpión

(23 de oct. - 20 de nov.)

No te dejes manipular por personas que aparentan querer ayudarte, pero solo quieren el control. El amor y el dinero muchas veces están en conflicto. Si sabes mover tus fichas inteligentemente, saldrás victorioso. Defiende lo que es tuyo, lo que te ganaste con trabajo y mucho sacrificio. Números de suerte: 7, 20, 13.

Sagitario

(21 de nov. - 20 de dic.)

Tu éxito dependerá de cuán flexible puedes ser ante lo inesperado. Acuérdate que el que nada en contra de la corriente se queda en el mismo sitio, no avanza. No dejes pasar una buena oportunidad por ser un tanto fijo en tu manera de ver las cosas. Ábrete a los nuevos cambios, a la nueva era. Números de suerte: 8, 30, 29.

Capricornio

(21 de dic. - 18 de ene.)

Toma hoy las cosas con calma ya que hay mucha información que tendrás que ordenar y procesar para que todo tenga sentido, tanto en tu profesión como en tu vida personal. No te desesperes, Capricornio, pide ayuda. Tú tienes lo que necesitas para triunfar: valor, tenacidad y muchas ganas. Números de suerte: 20, 12, 37.

Acuario

(19 de ene. - 17 de feb.)

No trates de convencer a quien no te quiere oír. Ocúpate de tus problemas y que cada cual aprenda por su propia experiencia. No te fijes en los errores que comenten los demás, sino en sus cosas buenas. Llegan ahora a tu vida personas con las que podrás aprender mucho. Números de suerte: 19, 22, 45.

Piscis

(18 de feb. - 19 de marzo)

Te enfrentarás a una persona que tiene poder, pero tú lograrás dominarla con tu nobleza y tu fortaleza de espíritu. Tomar decisiones sobre tu futuro te será un tanto difícil ahora. Toma las cosas con calma, no te pongas demasiada presión ya que finalmente sabrás exactamente qué hacer. Números de suerte: 1, 43, 12.