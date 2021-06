Horóscopo de hoy martes 8 de junio 2021 de Las Estrellas de Walter Mercado

Nota a los lectores: Betty B. Mercado, sobrina y colaboradora del fallecido astrólogo Walter Mercado, continúa su legado escribiendo los horóscopos.

Aries

(20 de marzo - 18 de abril)

Habrá quien querrá sacarte de tu trono, quitarte la autoridad que ya tienes sobre algunos asuntos profesionales o económicos, pero tú tienes en tus manos las armas que necesitas para defenderte. Muchos se sorprenderán con tu nueva personalidad, tu nueva forma de hacer las cosas. Números de suerte: 25, 6, 3.

Tauro

(19 de abril - 19 de mayo)

Te lanzas en nuevas empresas con la seguridad de que triunfarás. Ya comenzaste a recorrer otro camino, pero tienes que tener presente que no faltarán los problemas. No te desanimes, siempre hay un día detrás del otro y tu determinación será el ingrediente clave para triunfar. Números de suerte: 18, 25, 9.

Géminis

(20 de mayo - 19 de junio)

Le darás ahora prioridad a tu salud mental. Busca visitar un lugar bonito, armonioso, donde puedas apreciar todo lo bello que Dios te brinda en la naturaleza. Es necesario ya que tu mente necesita descanso y paz. Esto te brindará la inspiración para manifestar tus talentos dormidos. Números de suerte: 9, 22, 5.

Cáncer

(20 de junio - 21 de julio)

Los cambios imprevistos y sorpresivos están en el tapete. Hay oportunidades esperando por ti. Tu intuición te irá indicando sabiamente qué dirección o cuáles puertas te convienen tocar. Quizás te sorprendas que era todo lo contrario a lo que tenías planificado, pero será lo que te dará el éxito. Números de suerte: 9, 45, 5.

Leo

(22 de julio - 21 de agosto)

No te desanimes en la búsqueda de tu felicidad. Persevera, insiste y sigue luchando por tus sueños. Te llega una corriente, un torrente de energía para que puedas continuar tu marcha hacia la victoria. Ahora puedes contar con la ayuda que necesites, solo tienes que pedirla y la conseguirás. Números de suerte: 23, 15, 2.

Virgo

(22 de agosto - 21 de sept.)

Tu mente estará muy activa y el deseo de poner en práctica muchas de estas ideas que brotan de la misma, será muy fuerte. No te gustará que te pongan barreras y mucho menos que te digan que no. Ten presente que esto puede traer presiones o fricciones con aquellos que laboran junto a ti. Números de suerte: 25, 7, 4.

Libra

(22 de sept. - 22 de oct.)

Sentirás que vas más adelantado en todo, que aquellos que laboran junto a ti. Comunicar tus innovadoras ideas a otros te resultará difícil. Encontrarás personas que te darán el respaldo y la ayuda que necesitas. Una mujer mayor que tú, te dará el respaldo que necesitas para salir adelante. Números de suerte: 15, 6, 20.

Escorpión

(23 de oct. - 20 de nov.)

Vas a ti ahora y el Universo te da luz verde para actuar. Se exalta favorablemente lo económico, haciéndote muy intuitivo hacia todo lo que tenga que ver con decisiones financieras. Tus ideas darán mucho de qué hablar, pero al final podrán entender cuáles son tus intenciones. Números de suerte: 44, 7, 11.

Sagitario

(21 de nov. - 20 de dic.)

Toma la iniciativa y no te quedes esperando que el tiempo solucione tus problemas, tanto de salud como económicos. Tienes que ponerte en marcha hacia otras alternativas, algunas pueden ser fuera de lo que se considera normal. Recuerda que en la mente comienza el proceso de sanación. Números de suerte: 33, 5, 23.

Capricornio

(21 de dic. - 18 de ene.)

Tocan a tus puertas oportunidades de progreso. Tu habilidad para negociar sacando ventaja está por todo lo alto. Reconoces cuándo, cómo y con quién te conviene hacer tratos, comenzar una nueva empresa, en fin, la suerte está de tu lado. Todo lo que comiences se multiplica en bendiciones. Números de suerte: 12, 22, 16.

Acuario

(19 de ene. - 17 de feb.)

Te liberas de ataduras emocionales. Te das cuenta de que tu pasado ya no te puede controlar. Todo lo que pasó ya no tiene que dictar tus acciones, ni tu forma de afrontar la vida de ahora en adelante. Muchos se sorprenderán de tu cambio de actitud. Ten presente que no tienes que dar explicaciones. Números de suerte: 7, 12, 15.

Piscis

(18 de feb. - 19 de marzo)

Se ilumina el camino hacia tu prosperidad económica. Está de tu parte en manifestar tus talentos y conocimientos para aprovechar esta energía y hacer realidad tus metas. Ten fe en ti. Todo esfuerzo, tiempo y dedicación que inviertas no serán en vano, el Cosmos recompensará tu labor. Números de suerte: 19, 12, 15.