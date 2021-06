Horóscopo de hoy jueves 17 de junio 2021 de Las Estrellas de Walter Mercado

Nota a los lectores: Betty B. Mercado, sobrina y colaboradora del fallecido astrólogo Walter Mercado, continúa su legado escribiendo los horóscopos.

Aries

(20 de marzo - 18 de abril)

Momento de invertir tiempo y energía en tus relaciones sentimentales. Ponle un toque diferente a todo. Cambia la rutina. Despierta, activa tu imaginación para que puedas dar paso a esas locuras de amor que podrán pique a tu relación haciéndola sumamente divertida. Números de suerte: 10, 8, 4.

Tauro

(19 de abril - 19 de mayo)

No le restes importancia a lo que la otra persona tiene que decir. Escúchala y la conocerás mejor. Evita caer en la rutina. Busca el punto medio en tus relaciones sentimentales. Aporta más de ti prestándole mayor atención al ser que dices amar con todo tu corazón. Números de suerte: 30, 8, 19.

Géminis

(20 de mayo - 19 de junio)

Conseguirás toda la atención, ayuda y colaboración que necesites de jefes o superiores. Este es tu momento para salir a la luz y conquistar a otros con todos tus encantos. El día se presenta excelente también para expresar tus talentos y poner tus ideas locas en acción. Números de suerte: 24, 32, 15.

Cáncer

(20 de junio - 21 de julio)

Haz buen uso de tu tiempo libre y no lo desperdicies con personas que no aportan nada positivo a tu vida. No dejes nada a la casualidad y ve al encuentro de aquello que estás esperando. Del extranjero te llega ayuda económica que no esperabas, pero se impone que seas responsable. Números de suerte: 5, 11, 45.

Leo

(22 de julio - 21 de agosto)

Cuídate de intrigas que puedan traer problemas a tus relaciones sentimentales. Mantén las vías de comunicación abiertas con tu pareja y sé tú el primero en hablar con la verdad. Proponte vencer todo aquello que obstaculice tu camino hacia el éxito en todos los aspectos de tu vida. Números de suerte: 20, 7, 30.

Virgo

(22 de agosto - 21 de sept.)

Mucho cuidado a quien le comentas hoy tus asuntos privados. Alguien muy cercano a ti se ocupará de alterar la verdad sobre un asunto muy personal. Descarta todo proyecto a largo plazo y préstale mayor interés a los asuntos presentes que aún no has podido resolver. Números de suerte: 3, 16, 5.

Libra

(22 de sept. - 22 de oct.)

Concentra tus energías en lo que deseas lograr y lo conseguirás. Cuenta con la ayuda de alguien que últimamente ha demostrado interés en ti y que de seguro no te va a defraudar. Despierta tu curiosidad por todo. Busca, pregunta, oriéntate en todo aquello que no esté súper claro para ti. Números de suerte: 2, 18, 5.

Escorpión

(23 de oct. - 20 de nov.)

Revisa tu vida sentimental y realizarás que no vale la pena entregar tu amor a quien no lo sabe valorar. Entierra el miedo y la inseguridad de quedarte solo ya que esa no es tu naturaleza. Ponte al día en todo lo que hayas dejado pendiente en relación a tu trabajo, estudios o en lo personal. Números de suerte: 4, 50, 8.

Sagitario

(21 de nov. - 20 de dic.)

Envuélvete durante el día en aquellas actividades en donde puedas poner en acción tus brillantes ideas. Vence el miedo al fracaso y llegarás a la cumbre. Modifica tu medio ambiente poniendo todo tu interés en hacerte la vida más fácil. Elimina todo tipo de patrón destructivo. Números de suerte: 18, 22, 46.

Capricornio

(21 de dic. - 18 de ene.)

Establece puentes de comunicación con familiares lejanos y amistades distantes. Lánzate a la conquista en el amor si es que no tienes compañía. Estarás muy claro en lo que deseas para ti. Tomarás decisiones que antes te resultaban difíciles de realizar. Tu palabra será respetada. Números de suerte: 22, 18, 39.

Acuario

(19 de ene. - 17 de feb.)

No te hundas en las preocupaciones y proyéctate alegre, feliz y dispuesto a luchar por ti. Mantén una actitud positiva ante la vida. Ejercítate y aliméntate correctamente. Evita todo exceso. Tu cuerpo te está dando señales de que necesitas prestarle atención y cuidarte un poco más. Números de suerte: 45, 3, 21.

Piscis

(18 de feb. - 19 de marzo)

Tomarás la iniciativa en todo gracias a tu inteligencia y tu encanto tan único y personal. Si aún no tienes pareja, ve a su encuentro. Frecuenta eventos sociales de todo tipo, hazte notar eliminando la timidez y atreviéndote a todo. Contagia tu alegría a otros ya que estarás muy solicitado. Números de suerte: 4, 7, 2.