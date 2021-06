Horóscopo de hoy martes 22 de junio 2021 de Las Estrellas de Walter Mercado

Nota a los lectores: Betty B. Mercado, sobrina y colaboradora del fallecido astrólogo Walter Mercado, continúa su legado escribiendo los horóscopos.

Aries

(20 de marzo - 18 de abril)

Todo lo que sea mejoramiento personal, crecer y evolucionar espiritualmente, está bien aspectado. Comenzarás a disfrutar de tu libertad personal, plena de paz y de armonía en tu hogar, así como desarrollarás mayor confianza en ti mismo y gozarás de mejor salud mental. Números de suerte: 5, 20, 7.

Tauro

(19 de abril - 19 de mayo)

Es tiempo de cumplir con tus metas y enfocar tus energías hacia nuevos proyectos. Aprenderás de experiencias pasadas y no cometerás los mismos errores. Tu psicología y tu trato con la gente cambiará. Tus quilates de profesional harán que te admiren y te valoren. Números de suerte: 9, 3, 12.

Géminis

(20 de mayo - 19 de junio)

Alguien de tu ayer toca las puertas de tu corazón y tú tomarás la decisión correcta. Vas a poner ahora tu vida en orden. Ángeles guardianes iluminarán tu camino para que todo te resulte exitoso. Tendrás gratos encuentros con amigos que fueron muy importantes en tu pasado. Números de suerte: 9, 44, 32.

Cáncer

(20 de junio - 21 de julio)

Saldrás de viejos sentimientos de culpa y utilizarás esa energía para crecer. Los viajes y los estudios serán beneficiosos para tu profesión o trabajo. Bota para siempre todos esos miedos que no te dejan crecer; no son tuyos y no permitas que te afecten en tu desarrollo espiritual y profesional. Números de suerte: 4, 30, 18.

Leo

(22 de julio - 21 de agosto)

No sigas malgastando tu vida en lo que no te conviene. Es tiempo de nuevos comienzos. Plántate ahora en lo seguro, lo práctico, lo terrenal. Sal de toda fantasía, sueño e ilusión y verás como tu mundo romántico y tu situación financiera comenzaran a estabilizarse. Números de suerte: 10, 2, 40.

Virgo

(22 de agosto - 21 de sept.)

Algo maravilloso llegará a tu vida a través de un ser sumamente espiritual. Habrá gran actividad social con personas del sexo opuesto. Examina tus valores y evita reprimir tus verdaderos sentimientos. Se presenta un nuevo amanecer en el amor o la unión en que vives actualmente. Números de suerte: 32, 5, 14.

Libra

(22 de sept. - 22 de oct.)

A tu lado estarán personas inspirándote a crear, a ser y a vivir. Espera lo impredecible en viajes y contactos con el extranjero. La confianza en ti mismo crece y estarás preparado para alcanzar todo cuanto te propongas. Establece un balance entre tu trabajo y tu hogar. Números de suerte: 6, 31, 2.

Escorpión

(23 de oct. - 20 de nov.)

Profesión, amigos y finanzas se exaltan. Entras en un periodo de recuperación y logros. Tu misión en la vida será reconocida, valorada y premiada. Busca la paz en tu interior practicando la meditación, teniendo contacto con Dios o la fuerza Suprema. Espera sorpresas agradables. Números de suerte: 8, 49, 12.

Sagitario

(21 de nov. - 20 de dic.)

Es tiempo de poner más atención en ti mismo y de tomar las riendas de tu vida. Se despiertan profundos deseos de descubrir y exteriorizar todo lo que habías reprimido durante años. Se impone salir de todo patrón destructivo. Amigos y aliados serán claves en tu desarrollo profesional. Números de suerte: 5, 28, 19.

Capricornio

(21 de dic. - 18 de ene.)

Tu imaginación te servirá de inspiración y surgirán nuevas oportunidades en lo profesional. Se realizará todo lo que tu mente pueda concebir. Se abren nuevos caminos transformando por completo tu vida. Pon en claro todo lo que no entiendas o tengas dudas. Números de suerte: 15, 3, 26.

Acuario

(19 de ene. - 17 de feb.)

Estarás ahora más fuerte y preparado para enfrentarte a grandes retos. Sabrás exactamente lo que deseas y hacia dónde quieres dirigir tus energías. Tendrás tus metas muy definidas. Excelente periodo para salir de todo lo viejo y estancado y comenzar una nueva vida. Números de suerte: 4, 17, 21.

Piscis

(18 de feb. - 19 de marzo)

Los peligros se alejan de ti y de los que amas. No malgastes tus fuerzas innecesariamente y no te sacrifiques por los que nada agradecen. Se te da un viaje que has estado deseando. En el área de tu trabajo lograrás reconocimientos. No guardes ningún sentimiento negativo en tu interior. Números de suerte: 11, 50, 22.