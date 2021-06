Walter Mercado: Horóscopo de astrología para hoy domingo 27 de junio

Nota a los lectores: Betty B. Mercado, sobrina y colaboradora del fallecido astrólogo Walter Mercado, continúa su legado escribiendo los horóscopos.

Aries

(20 de marzo - 18 de abril)

El Sol y Venus traen amor y armonía a tu vida. La vida familiar, la relación con hijos, padres, se fortalece. Venus te rodea con un manto de romance. Deseas salir a conquistar o dejarte ser conquistado. Si tienes pareja, disfrutarán juntos momentos muy especiales. Tu afirmación de hoy: “Soy amor, paz y abundancia”. Números de suerte: 7, 39, 14.

Tauro

(19 de abril - 19 de mayo)

Hay mucho amor dentro de tu núcleo familiar. Te sientes amado, rodeado de personas de las cuales sientes mucha admiración. Tus hijos, si los tienes, son el combustible de tu vida. Muchos van tras la compra de un hogar o se mudan a un lugar donde la familia esté mucho mejor. Tu afirmación de hoy: “Soy inmensamente feliz”. Números de suerte: 29, 33, 16.

Géminis

(20 de mayo - 19 de junio)

Tienes luz verde para viajar, conocer otras culturas, gente diferente y aprender de algún tema nunca antes imaginado. Venus te une a hermanos, a familiares cercanos. Necesitas de ellos como ellos necesitan de ti. Embellece tu hogar, remodela, redecora, mueve la energía de tu casa. Tu afirmación de hoy: “Vivo feliz”. Números de suerte: 9, 43, 21.

Cáncer

(20 de junio - 21 de julio)

El Sol contigo y tu casa del dinero con Venus beneficiando tu éxito y finanzas personales. Momento perfecto para buscar un mejor trabajo, posición o ascenso laboral. El amor es correspondido. Toma la relación con calma sin presionar o imponer tus reglas. Tu afirmación de hoy: “Atraigo a mi vida prosperidad, abundancia y éxitos”. Números de suerte: 49, 55, 27.

Leo

(22 de julio - 21 de agosto)

Comienza un periodo muy hermoso y armónico para ti. Venus, el planeta del amor y la belleza, de la abundancia y prosperidad te visita a partir de hoy. El Sol a tus espaldas te trae bendiciones, buen karma, gente de tu ayer, buena y positiva. Venus te llena de mucho, mucho amor, belleza y encanto. Tu afirmación de hoy: “Me doy permiso a ser feliz y próspero”. Números de suerte: 40, 27, 11.

Virgo

(22 de agosto - 21 de sept.)

Esta semana tienes mucha energía positiva impulsándote a trabajar mucho en ti, en tus emociones, vida social y amistades. Buscas respuestas, solución a tu situación presente, esa que no te hace feliz y no acabas de resolver. Busca estar a solas contigo mismo y meditar, reflexionar de que debes cambiar en ti para ser más feliz. Tu afirmación de hoy: “Mi esfuerzo va a dar resultados”. Números de suerte: 41, 38, 40.

Libra

(22 de sept. - 22 de oct.)

El Sol y tu regente influyen positivamente en tu carrera y vida social. Ambos temas juntos son la mejor combinación para el éxito que deseas. Usa tus contactos para alcanzar tus metas profesionales. El amor puede darse entre amigos o compañeros de trabajo. Tu afirmación de hoy: “Me libero de cargas negativas”. Números de suerte: 9, 49, 25.

Escorpión

(23 de oct. - 20 de nov.)

Sigue tu intuición. Eres muy perceptivo y sabes muy bien cómo manejar situaciones estresantes, raras o poco confiables. En el amor, confía solo en ti. Evita escuchar consejos de personas no exitosas en sus relaciones. Ámate mucho, cuida mucho de ti. Tu afirmación de hoy: “Confío en Dios y en mí mismo”. Números de suerte: 24, 2, 36.

Sagitario

(21 de nov. - 20 de dic.)

De nada sirve seguir insistiendo en lo mismo que no te da resultado. Venus es un planeta que trae buena energía, prosperidad y mucho amor. Proponte atraer como un imán bendiciones hacia ti evitando la negatividad y pensamientos derrotistas. Tu afirmación de hoy: “Tengo dinero, salud y amor”. Números de suerte: 45, 28, 18.

Capricornio

(21 de dic. - 18 de ene.)

Nada es en vano. Todo lo que haces tiene frutos, por ello debes pensar en las consecuencias de tus acciones, palabras y hasta de lo que piensas. Busca, ve tras aquello que te distraiga o evite que vuelvas a caer en patrones destructivos. El fracasar ya no está de moda. Busca ser exitoso en todo lo que hagas. Tu afirmación de hoy: “Todo está en orden Divino”. Números de suerte: 21, 39, 45.

Acuario

(19 de ene. - 17 de feb.)

Tu pareja te hechiza con sus encantos. Venus favorece el que te enamores más o te fijes en personas muy atractivas y prósperas. Nada de estar con quien no amas o no te hace brillar. A tu lado debe de estar quien aporte y no quite. En lo económico, ahorra. Tu afirmación de hoy: “Gozo de estar alegre y divirtiéndome con mi gente querida”. Números de suerte: 4, 28, 18.

Piscis

(18 de feb. - 19 de marzo)

Tu salud, tanto física como emocional, mejora a partir de hoy. Te animas a salir, disfrutar, viajar, conocer otras culturas y darte buenos gustos. Evita gente amargada o complicada a tu lado. Basta de sufrir por situaciones del pasado, te anclas y no puedes ser feliz. Tu afirmación de hoy: “Tengo la fortaleza de abandonar lo que me hace daño”. Números de suerte: 50, 36, 1.