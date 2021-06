Walter Mercado: Horóscopo de astrología para hoy lunes 28 de junio

Nota a los lectores: Betty B. Mercado, sobrina y colaboradora del fallecido astrólogo Walter Mercado, continúa su legado escribiendo los horóscopos.

Aries

(20 de marzo - 18 de abril)

Tus deseos de aprender no tendrán límites. Crearás y expresarás lo más bello que hay en ti. Las estrellas te unen a gente que sabrán valorarte. Uniones y matrimonio están en agenda para ti. Sigue adelante, mira hacia el futuro. Volver al pasado sería atrasarte gratuitamente. Números de suerte: 30, 27, 6.

Tauro

(19 de abril - 19 de mayo)

El Cosmos te brinda nuevas oportunidades para ganar más dinero. Sácales provecho a tus múltiples talentos. Llamarás poderosamente la atención. Tu magia personal atraerá a muchos admiradores. Tú ya has crecido sobre situaciones y relaciones que te mantenían estancado. Números de suerte: 45, 38, 19.

Géminis

(20 de mayo - 19 de junio)

Es tiempo de echar raíces, de madurar, de buscar en lo seguro y estable. Sé honesto, valiente y toma decisiones sabias, no te ates a lo que antes no funcionó. No sigas dejando pasar el tiempo, mañana será tarde. Encuentros con personas de tu pasado te llevarán a revaluar tu vida sentimental. Números de suerte: 48, 30, 10.

Cáncer

(20 de junio - 21 de julio)

Ahora tu hambre de amor y atención será calmada con la unión de alguien sumamente afín a ti. En tu área del trabajo o profesión podrás laborar bien aun con personas difíciles y problemáticas a tu lado. Amigos y nuevos contactos serán tus amuletos de suerte. Números de suerte: 44, 36, 25.

Leo

(22 de julio - 21 de agosto)

Saldrán a flote ahora tus mejores cualidades, lo que te afectará muy positivamente en tu vida sentimental. Te sentirás libre de hacer y deshacer y no permitirás que nadie controle tu vida. No faltará quien trate de perjudicarte, molestarte o envidiarte, pero la victoria al final será tuya. Números de suerte: 10, 25, 6.

Virgo

(22 de agosto - 21 de sept.)

Di adiós a todo lo que te atrasa y lanza tu grito de libertad. Cuidado con involucrarte en política o fanatizarte en algún tipo de culto religioso. Este es tu momento de expansión mental, cultural y espiritual, aprovéchalo bien. Busca la luz y prográmate para cambios mayores en tu vida. Números de suerte: 5, 24, 13.

Libra

(22 de sept. - 22 de oct.)

Sales de miedos y paranoias. Te unificas con tu poder interior y logras nuevos milagros en tu vida. Avanzarás a pasos agigantados en el manejo y administración de tus finanzas. Dos amores, diferentes, se vislumbran en tu horizonte. Tienes luz verde para realizar lo que deseas. Números de suerte: 50, 22, 3.

Escorpión

(23 de oct. - 20 de nov.)

Vive tu vida según tu propio criterio, mejor dicho, a tu manera, como te gusta. Toda tu creatividad, imaginación, talentos ocultos se exaltan. El romance embellecerá tu vida como nunca antes. Trabajarás sabia y pacientemente con tu familia. Tus talentos se multiplican. Números de suerte: 14, 21, 33.

Sagitario

(21 de nov. - 20 de dic.)

Tus cualidades de pionero y luchador se manifestarán como nunca antes. No le eches la culpa a nadie de tus errores. Perdona y olvida viejas ofensas. Tus facultades extrasensoriales se agudizan. Todo lo que signifique espiritualidad y ocultismo saldrá a la luz. Descubrirás enemigos ocultos. Números de suerte: 31, 40, 12.

Capricornio

(21 de dic. - 18 de ene.)

Programaciones emocionales negativas serán transformadas en una visión más clara y positiva de tu presente y de tu futuro. Tu imaginación no tendrá límites y podrás inventar y reinventar una nueva vida. Miedos y complejos de la niñez serán vencidos exitosamente. Números de suerte: 19, 3, 40.

Acuario

(19 de ene. - 17 de feb.)

Desarrollarás infinita compasión por el mundo que te ha tocado vivir. Tus talentos intelectuales brillan como nunca antes. Valorízate, ponte siempre en primer lugar. Relaciones tensas y problemáticas con familia se suavizan y se aclaran. No condenarás, ni criticarás a nadie. Números de suerte: 37, 8, 32.

Piscis

(18 de feb. - 19 de marzo)

Se impone que entierres en el pasado la amargura, las lágrimas y la tristeza. Tu presencia hablará más que mil palabras ya que estarás muy atractivo. Te independizas emocionalmente de relaciones tóxicas y formalizas uniones valiosas y profundas basadas en respeto y amor. Números de suerte: 2, 15, 5.