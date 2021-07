Walter Mercado: Horóscopo de astrología para hoy lunes 5 de julio

Nota a los lectores: Betty B. Mercado, sobrina y colaboradora del fallecido astrólogo Walter Mercado, continúa su legado escribiendo los horóscopos.

Aries

(20 de marzo - 18 de abril)

Tu pareja o tu enamorado te demostrarán su amor de una manera muy peculiar. El factor sorpresa se impone para darle un toque de locura a tu vida. Tu marcado interés en recuperarte económicamente está comenzando a dejar ver sus frutos. No te desvíes de tus objetivos. Números de suerte: 45, 38, 19.

Tauro

(19 de abril - 19 de mayo)

La armonía a tu alrededor debe ser lo más importante para ti en estos momentos. Toma tiempo para reflexionar ya que las obligaciones, el trabajo y las preocupaciones están haciendo de ti una persona con mal genio. Proponte balancear tu trabajo con tu vida personal. Números de suerte: 4, 8, 30.

Géminis

(20 de mayo - 19 de junio)

El futuro se ve mejor de lo que te imaginas. No pierdas la fe que te esperan muchas sorpresas agradables. Delega responsabilidades en los demás. No tengas reservas a la hora de pedir ayuda de aquellos que contigo laboran. Ellos te responderán en la medida que tú los necesites. Números de suerte: 6, 17, 14.

Cáncer

(20 de junio - 21 de julio)

Servirás de mediador en asuntos de familia que se encuentran un tanto tensos. Lo relacionado con tu pareja toma gran importancia. Te ocuparás más de que la misma se encuentre complacida. Tus amistades también juegan un papel importante en tu vida. Necesitas combinar esfuerzos. Números de suerte: 29, 15, 8.

Leo

(22 de julio - 21 de agosto)

Tu círculo social se expande y con esto se presentan nuevas oportunidades en todos los aspectos de tu vida. Sales de ataduras emocionales, pero buscarás consuelo en otra persona con la cual te envolverás y te comprometerás emocionalmente. Ten mucho cuidado al elegir pareja, Leo. Números de suerte: 8, 22, 2.

Virgo

(22 de agosto - 21 de sept.)

Hay algo que te preocupa y que has estado dejando para después por falta de tiempo. Realiza que ahora es el momento de resolverlo ya que es algo que no podrás evitar. Cuando enfrentes aquello que ocupa tu mente, verás que no era tan difícil de resolver como creías. Ten fe y triunfarás. Números de suerte: 8, 11, 31.

Libra

(22 de sept. - 22 de oct.)

Tú tienes buenas intenciones, quieres ayudar, pero tus acciones pueden ser mal interpretadas. Aclara dudas haciéndole ver a tus seres queridos, que lo que estás haciendo lo haces por amor. Tus amistades son muy especiales para ti y su apoyo te es de mucha ayuda emocional. Números de suerte: 11, 23, 50.

Escorpión

(23 de oct. - 20 de nov.)

Tu manera de ver la vida está en un periodo de transformación. Aun cuando busques tu independencia, tendrás que balancear tus necesidades, escuchar y pedir ayuda u orientación a los demás. Para los solteros, el amor llega a sus vidas lleno de sorpresas y con mucha pasión. Números de suerte: 16, 42, 15.

Sagitario

(21 de nov. - 20 de dic.)

Buen día para ir de compras e invertir en objetos personales. Te sentirás renacer y no habrá quien pueda detener tu caudal de energía. Querrás disfrutar de todos los placeres de la vida. Te encuentras con el poder de dirigir tu vida hacia el rumbo que más te guste y como a ti te guste. Números de suerte: 44, 18, 5.

Capricornio

(21 de dic. - 18 de ene.)

Es momento de poner en acción tus planes financieros. Esto te hace tener buen juicio al ir de compras. Tu intuición sobre cómo y dónde poner tu dinero será acertada. Muchas cosas positivas se materializan para ti, pero sé flexible ante aquello que no puedas cambiar. Confía en tu buena fortuna. Números de suerte: 40, 2, 13.

Acuario

(19 de ene. - 17 de feb.)

Gustarás de envolverte en actividades que tengan que ver con temas místicos y te sentirás muy motivado a ayudar a los más necesitados. En asuntos de finanzas o trabajo tendrás que organizarte lo mejor posible para que puedas ponerte al día. Ve poco a poco pero seguro. Números de suerte: 20, 15, 1.

Piscis

(18 de feb. - 19 de marzo)

No te envuelvas en discusiones sobre política o religión. Mantente en actitud neutral y te evitarás enemistades. Se impone que revises bien todo aquello que se relacione con tu trabajo. Papeles, documentos deben de mantenerse organizados para hacerte el trabajo más fácil. Números de suerte: 4, 35, 6.