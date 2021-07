Walter Mercado: Horóscopo de astrología para hoy viernes 9 de julio

Nota a los lectores: Betty B. Mercado, sobrina y colaboradora del fallecido astrólogo Walter Mercado, continúa su legado escribiendo los horóscopos.

Aries

(20 de marzo - 18 de abril)

Hay Luna Nueva y aquello que comiences bajo la misma estará imantado de buena suerte. Nuevos estudios, inversiones, compra o venta, así como felicidad en el amor te trae esta luna. Gozarás de mucha inspiración, de nuevas energías. Aprovecha para poner en marcha todo proyecto importante. Números de suerte: 9, 31, 4.

Tauro

(19 de abril - 19 de mayo)

Aprovecha que es día de Luna Nueva para llevar a cabo aquello que has dejado para después. El momento es ahora. Asuntos de negocio cobran fuerza y ese dinero que necesitas para salir adelante, llega a ti. Sacúdete de todo lo negativo que te ha caído encima últimamente. Números de suerte: 15, 8, 20.

Géminis

(20 de mayo - 19 de junio)

Dirás adiós a todo lo que te estancaba. En tu vida muchas cosas se están transformando y todavía quedan muchas más por cambiar. Saca tiempo para ti y para lo que te hace feliz. La Luna Nueva te impulsa a liberarte. Dieta, ejercicios, masajes, terapias, afirmaciones, serán de gran ayuda. Números de suerte: 32, 1, 3.

Cáncer

(20 de junio - 21 de julio)

Cuidarás más tu débil y generoso corazón. Buscarás justicia y la tendrás bajo la energía de esta Luna Nueva. Estarás sensitivo captando todo lo que ocurre en tu mundo íntimo. Todo ser humano que entre a tu espacio será un mensajero de Dios para que evoluciones. Números de suerte: 5, 20, 43.

Leo

(22 de julio - 21 de agosto)

Se dirige hacia ti la atención de los demás bajo esta Luna Nueva. No podrás evitar que tu vida íntima se convierta en pública. No colabores con el chisme y evita el escándalo. Mucha cautela y precaución en tus relaciones profesionales y sentimentales. No las mezcles. Números de suerte: 8, 22, 19.

Virgo

(22 de agosto - 21 de sept.)

Aprovecha esta Luna Nueva para comenzar nuevos proyectos y envolverte en nuevas aventuras profesionales. Tienes un mundo por delante que conquistar, no pierdas las oportunidades. Nada ni nadie podrá interponerse en tu camino ya que la energía planetaria te favorece. Números de suerte: 5, 14, 2.

Libra

(22 de sept. - 22 de oct.)

Ahora la vida te regala momentos inolvidables junto al ser amado y si estás soltero(a), sorpresas agradables no faltarán. Aprovecha esta Luna Nueva para decorar, cambiar o hacer mejoras a tu hogar. Se impone que te alegres la vida ya que tú has pasado por tiempos muy difíciles. Números de suerte: 46, 3, 29.

Escorpión

(23 de oct. - 20 de nov.)

Tu mundo de las comunicaciones brilla. Estarás más amoroso y sensual. Sabrás disfrutar de los placeres sencillos que la vida te regala. La palabra amistad tendrá un significado profundo. Lo hermoso que se encierra en ti saldrá a la luz. La Luna Nueva te lleva a conocerte mejor. Números de suerte: 3, 14, 5.

Sagitario

(21 de nov. - 20 de dic.)

Cuida tus gastos, no exageres en nada ya que te esperan días en que deberás de invertir inteligentemente tu dinero. Vigila bien de cerca tu presupuesto ya que la Luna Nueva te impulsa a buscar nuevas aventuras y es posible que adelantes esas vacaciones o ese viaje que tienes en mente hacer. Números de suerte: 33, 12, 18.

Capricornio

(21 de dic. - 18 de ene.)

Sentirás la presencia de Ángeles, de seres de luz bajo la energía de esta Luna Nueva. Le pondrás punto final a todo lo que te atrasaba o perjudicaba. Es momento de hablar como solo tú sabes hacerlo y expresar lo que tu corazón siente. Envuélvete en nuevos estudios, supérate en todo. Números de suerte: 44, 35, 17.

Acuario

(19 de ene. - 17 de feb.)

La suerte está de parte tuya y eso que tanto deseas llega a tu vida. Hay Luna Nueva y ahora te encuentras entre un torbellino de cosas por hacer y sabes bien que no lo puedes dejar para después. Ponte al día en todo lo relacionado con tu trabajo o negocio. Sé flexible ante lo que no puedes cambiar. Números de suerte: 27, 4, 50.

Piscis

(18 de feb. - 19 de marzo)

Explora en lo desconocido, atrévete. Incluye a tu familia en los planes que tengas, especialmente para el día de hoy, aunque pienses que no, vas a necesitar ayuda para llevar a cabo tus proyectos. La Luna Nueva exalta tu imaginación por lo que estarás muy creativo a nivel artístico. Números de suerte: 31, 2, 16.