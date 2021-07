Walter Mercado: Horóscopo de astrología para hoy sábado 17 de julio

Nota a los lectores: Betty B. Mercado, sobrina y colaboradora del fallecido astrólogo Walter Mercado, continúa su legado escribiendo los horóscopos.

Aries

(20 de marzo - 18 de abril)

Acabó tu periodo de perder tu energía con personas que no te respetaban ni te validaban. Tu selección de socios o asociados será más acertada. Disfrutarás de todo y de todos sin complicarte con casos clínicos. Seres de mucha luz podrán darte mucha ayuda y orientación. Números de suerte: 17, 42, 38.

Tauro

(19 de abril - 19 de mayo)

Te sentirás protegido y amparado por fuerzas misteriosas. Los Ángeles se harán presentes en tu diario vivir. No te diluyas en mil actividades complaciendo a todo el mundo y agotando tus energías físicas y mentales. Dedícate más tiempo a ti, a lo que realmente te hace feliz. Números de suerte: 8, 15, 11.

Géminis

(20 de mayo - 19 de junio)

Habrá más armonía y entendimiento entre los ya unidos o casados. Si estás soltero (a), oportunidades únicas aparecen en tu panorama para unirte a tu alma gemela. Llegarás ahora a acuerdos saludables y felices con seres que en años anteriores fueron problemáticos y tóxicos. Números de suerte: 13, 2, 45.

Cáncer

(20 de junio - 21 de julio)

Van a ocurrir cambios espirituales en planos muy profundos de tu vida. Es momento de alimentar la fe. Cultivarás nuevas y mejores amistades. Tu mente será fuente de una deslumbrante creatividad. Notarás y notarán una transformación dramática en tu personalidad. Números de suerte: 36, 12, 9.

Leo

(22 de julio - 21 de agosto)

Personas artísticas, espirituales, cultas, embellecerán y enriquecerán tu vida. Se alejarán las amistades que no eran sinceras contigo. Te has sacrificado mucho, has trabajado duramente y has dado lo mejor de ti para beneficio de otros y ahora te llega tu recompensa. Números de suerte: 34, 22, 4.

Virgo

(22 de agosto - 21 de sept.)

Alimenta tu espíritu de afirmaciones positivas. Practica diariamente la meditación y la oración. Libérate de lo negativo. El único que ahora puede hacerte daño y paralizar la lluvia de éxitos serás tú mismo, si permites que la mente se llene de inseguridades y pensamientos de fracaso. Números de suerte: 10, 6, 33.

Libra

(22 de sept. - 22 de oct.)

Tu mundo social experimentará una transformación profunda y duradera. Muchos se Irán de tu lado ahora y solo quedarán los que realmente te valoran y te quieren por lo que eres y no por lo que tienes. Tomarás riesgos calculados ya que la buena suerte te acompaña. Números de suerte: 44, 7, 28.

Escorpión

(23 de oct. - 20 de nov.)

Tu autoestima y la confianza que tienes ahora en ti mismo estarán por las nubes. El amor será toda una realidad en tu vida. Lo más interesante es que podrás amar intensamente a la vez que tendrás espacio, tiempo y libertad para hacer lo tuyo sin menoscabo a tu relación actual. Números de suerte: 20, 14, 31.

Sagitario

(21 de nov. - 20 de dic.)

Nada ni nadie podrá perturbar la paz y la felicidad que encierra tu corazón. Gente conflictiva, extraña, rara o neurótica se alejan de tu vida. Se acabó tu periodo de drama y comienza el de la comedia. Darás tiempo a toda relación hasta conocer que se esconde detrás de una cara bonita. Números de suerte: 45, 18, 3.

Capricornio

(21 de dic. - 18 de ene.)

Nadie podrá convencerte u obligarte a hacer lo que tu alma rechaza. Las lecciones recibidas por engaños y traiciones te han puesto alerta para protegerte de manipuladores o aprovechados. Déjate guiar por tus corazonadas. Tu necesidad de espacio y libertad aumenta. Números de suerte: 50, 38, 41.

Acuario

(19 de ene. - 17 de feb.)

Tu pareja será tu consejera, amante y maestro. Laborarás y decidirás más en conjunto, tomando en consideración la opinión de la gente que te interesa. Problemas y desacuerdos nunca faltan, pero los podrás resolver tranquilamente con la ayuda de tus seres queridos. Números de suerte: 1, 32, 27.

Piscis

(18 de feb. - 19 de marzo)

Tu salud mejora notablemente y encontrarás la sanación a tus viejos males de salud. El Cosmos desea que tengas placer y satisfacción personal y de un modo u otro te proporcionará los medios para ello. No esperes por nada ni por nadie. Es momento de tomar la batuta y dirigir tu orquesta. Números de suerte: 23, 4, 19.