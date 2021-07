Walter Mercado: Horóscopo de astrología para hoy sábado 24 de julio

Nota a los lectores: Betty B. Mercado, sobrina y colaboradora del fallecido astrólogo Walter Mercado, continúa su legado escribiendo los horóscopos.

Aries

(20 de marzo - 18 de abril)

Planifica tus gastos y ponle freno a la exageración. No abuses de tu buena suerte delegando en otros lo que a ti te corresponde hacer. Tus habilidades te llevarán a ganar glorias y reconocimientos. Asimila los cambios en tu vida como oportunidades para crecer. Números de suerte: 3, 12, 18.

Tauro

(19 de abril - 19 de mayo)

Una persona muy difícil se aleja de tu vida y podrás respirar aires de paz. Llevarás las de ganar. Serás director de lo que estás elaborando y la gloria te coronará. Nadie te podrá decir lo que tienes que hacer ya que tú estarás claro en lo que quieres y sabrás exactamente cómo lograrlo. Números de suerte: 9, 21, 18.

Géminis

(20 de mayo - 19 de junio)

Cambia de ambiente, Géminis. No te pongas límites y despliega todos tus talentos. Aférrate al triunfo, Géminis. Los problemas se convierten en retos, pero tu fortaleza física y emocional te ayudará a lograr lo que te propongas. Envuélvete en estudios que te ayuden en el aspecto personal. Números de suerte: 15, 29, 43.

Cáncer

(20 de junio - 21 de julio)

Da de lo que a ti te sobra, amor. Ponte en contacto directo con hijos, familia, amistades, en fin, tus seres queridos y dedícales más tiempo, demuéstrales tu afecto. Lleva a cabo alguna obra de caridad, que por pequeña que la misma sea, será de gran ayuda a quien la reciba. Números de suerte: 5, 33, 17.

Leo

(22 de julio - 21 de agosto)

Cambios repentinos llegan a sacudir tu estabilidad emocional y profesional para que aprendas a ser flexible ante la vida y pruebes lo nuevo. En lo económico deberás de ser un poco más conservador y moderar tus gastos. Todo extremo podría resultar peligroso. Números de suerte: 15, 42, 13.

Virgo

(22 de agosto - 21 de sept.)

Alerta, Virgo, no te dejes manipular e investiga a fondo a toda persona que llegue ahora a tu vida. Pon las cosas en claro antes de que escalen en proporción, especialmente si las mismas están relacionadas con tu familia. Maneja tus intereses económicos con mucha cautela. Números de suerte: 49, 2, 16.

Libra

(22 de sept. - 22 de oct.)

No confíes en las palabras y pide todo por escrito especialmente si tiene que ver con papeles legales. Exige aquello que te mereces. No sigas pidiendo amor a quien no te corresponde. Si tienes paciencia, la persona correcta llegará a tu vida, pero será cuando te convenga. Números de suerte: 26, 1, 10.

Escorpión

(23 de oct. - 20 de nov.)

Todo reto se presenta ante ti como una oportunidad más. No cedas ante las dulces tentaciones y esfuérzate por salir adelante. Te unes a alguien que compartirá tus mismos intereses. La comprensión y la buena comunicación darán paso a la estabilidad emocional. Números de suerte: 10, 8, 14.

Sagitario

(21 de nov. - 20 de dic.)

Personas importantes te valoran y te respetan. El dinero no representará problema alguno para ti ya que fluirá. No lo desperdicies en lujos que no necesitas en estos momentos. Asegúrate bien de quien es quien en tu vida. Cuídate de los que den señales de falsedad. Números de suerte: 45, 38, 22.

Capricornio

(21 de dic. - 18 de ene.)

El éxito espera por ti así que no sigas esperando por nadie y ponte en acción. En lo económico serán pocas las quejas ya que la buena fortuna está de tu parte y la abundancia dice presente en tu vida. Tu vida social se activa. Es tiempo de desarrollar nuevas ideas y manifestar tus talentos. Números de suerte: 40, 12, 36.

Acuario

(19 de ene. - 17 de feb.)

Se imponen en tu vida mayores responsabilidades en relación a tu trabajo y vida personal. Ponte en primer plano y cuida primero de tu salud física y mental. El amor florece a tu lado y te estabilizas en el plano sentimental. Tu pareja será la que te apoye y te ayude a salir adelante. Números de suerte: 37, 4, 16.

Piscis

(18 de feb. - 19 de marzo)

Es tiempo de madurar o perderás a esa persona tan especial que tienes a tu lado. Rompe con el pasado que no te permite seguir adelante. Sé valiente al tomarte riesgos en el plano profesional. También tendrás que tomar decisiones importantes en el plano sentimental. Números de suerte: 24, 14, 12.