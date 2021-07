Walter Mercado: Horóscopo de astrología para hoy martes 27 de julio

Nota a los lectores: Betty B. Mercado, sobrina y colaboradora del fallecido astrólogo Walter Mercado, continúa su legado escribiendo los horóscopos.

Aries

(20 de marzo - 18 de abril)

Tu salud podría estar en altas y bajas, por lo que se impone que lleves a cabo cambios. Es momento de tomar las cosas en serio. Si no les haces caso a las personas de mayor autoridad pagarás las consecuencias. Busca ayuda y orientación sobre cómo mejorar tu calidad de vida. Números de suerte: 40, 31, 8.

Tauro

(19 de abril - 19 de mayo)

Supera esas preocupaciones que tienes por los demás. Acepta aquello que no puedes cambiar. Te guste o no, la vida sigue su rumbo, por lo que es sabio seguir con la corriente y vivir el momento presente. Comprende que tú no puedes vivir la vida de nadie, tú solo puedes vivir la tuya. Números de suerte: 5, 30, 12.

Géminis

(20 de mayo - 19 de junio)

Despierta tus talentos dormidos. Haz de lo ordinario lo extraordinario. Con tu talento, tu dulzura al expresarte y tu belleza no habrá nada ni nadie que se te pueda resistir. Estás en buen momento para buscar pareja y, si ya la tienes, piensa en una noche de romance y pasión. Números de suerte: 14, 18, 20.

Cáncer

(20 de junio - 21 de julio)

Toda empresa o negocio que comiences será muy fructífero, pero ten mucho cuidado con quien te asocias pues la persona incorrecta podría arruinarlo todo. Tienes ahora el toque de oro. Aquello en lo que pongas todo tu empeño e interés progresará como por arte de magia. Números de suerte: 9, 30, 25.

Leo

(22 de julio - 21 de agosto)

Reclama tu tiempo y tu espacio. Son y serán muchos los que de alguna manera necesiten de ti, pero tú también necesitas un descanso y las presiones o demandas que otros ponen en ti, te drenan las energías tanto físicas como emocionales. Mantente al margen de todo. Números de suerte: 6, 39, 11.

Virgo

(22 de agosto - 21 de sept.)

Se cierra un capítulo en tu vida y se abre uno nuevo en el que disfrutarás más, ya que vivirás intensamente, aprovechando cada instante. Tus valores cambian y estarás más inclinado a superarte, pero en el aspecto espiritual. La metafísica será uno de tus temas a explorar. Números de suerte: 36, 4, 21.

Libra

(22 de sept. - 22 de oct.)

Buscarás más esencia en tus relaciones sentimentales. No entregarás fácilmente tu corazón. Te llenas, te saturas de poder y de fuerza para luchar por lo tuyo. No permitirás más que se aprovechen de ti. Ayudarás y orientarás a aquellos que te son sinceros y te respetan. Números de suerte: 22, 6, 18.

Escorpión

(23 de oct. - 20 de nov.)

Únete a la música del universo, echa a volar tus pasiones. Se enfatiza todo lo que esté relacionado con el arte, en especial la música. Te sentirás con deseos de cantar o tocar algún instrumento musical. Adelante, no te limites. Debuta, aunque sea en la intimidad de tu hogar. Números de suerte: 33, 1, 27.

Sagitario

(21 de nov. - 20 de dic.)

Satura tu mente con pensamientos de abundancia y aquello que deseas se te logrará. Desde este mismo instante afirma que eres hijo de Dios y que el Universo es tu fuente de prosperidad. Trabajo, dinero, amor, salud y felicidad son parte integral de tu vida y esto se te dará en abundancia. Números de suerte: 7, 19, 3.

Capricornio

(21 de dic. - 18 de ene.)

Tu corazón sana, ya que te liberas de rencores pasados y solo quedará espacio en el mismo para el amor. No más cargas pesadas, ahora te ocuparás más de ti, de tu salud física y mental. Explora nuevos métodos de relajación para que aprendas a manejar las tensiones en tu vida. Números de suerte: 5, 14, 37.

Acuario

(19 de ene. - 17 de feb.)

Piensa en grande, visualiza lo que quieres, no dudes y lo lograrás. Tus preocupaciones por dinero serán cosa del pasado si mantienes una actitud positiva ante la vida y la seguridad de que siempre vivirás en la abundancia. No permitas que personas negativas empañen tus sueños. Números de suerte: 10, 41, 3.

Piscis

(18 de feb. - 19 de marzo)

Celebra tu victoria, comienza a recoger tus frutos. Podrías sentirte defraudado o un poco frustrado con la labor que estás realizando, pero esto muy pronto va a cambiar. Tus deseos de superarte se hacen realidad, por lo que no te asombre si de momento tu vida da un giro a tu favor. Números de suerte: 50, 14, 48.