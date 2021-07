Walter Mercado: Horóscopo de astrología para hoy sábado 31 de julio

Nota a los lectores: Betty B. Mercado, sobrina y colaboradora del fallecido astrólogo Walter Mercado, continúa su legado escribiendo los horóscopos.

Aries

(20 de marzo - 18 de abril)

Estarás más en las de dar que en las de recibir. Tu mundo espiritual se expande. Tendrás ahora una nueva visión de lo que es estar en contacto con tu yo interior. Temas esotéricos, místicos serán tus favoritos. Buscarás respuestas y le encontrarás el verdadero sentido a la vida. Números de suerte: 33, 19, 4.

Tauro

(19 de abril - 19 de mayo)

Tu espíritu festivo se exalta tan pronto llega el fin de semana. Los niños o personas jóvenes, especialmente los de tu familia pasan a un primer plano. Te divertirás en grande yendo de tiendas y planificando eventos de entretenimiento con ellos, bien sea en un parque o el calor del hogar. Números de suerte: 9, 11, 21.

Géminis

(20 de mayo - 19 de junio)

Tendrás ahora el poder de tomar decisiones valientes y de enfrentarte a tus supuestos enemigos y vencerlos. Es tiempo también de llegar a acuerdos y trabajar en conjunto con aquellos que comparten tu diario vivir. Tus planes tomarán forma y serán todo un éxito. Números de suerte: 45, 8, 13.

Cáncer

(20 de junio - 21 de julio)

Lo relacionado al dinero se exalta. Aunque sabrás muy bien cómo y en que invertirlo no bajes la guardia, no cedas ante la tentación de gastar más de lo que debes o puedes. Mantenerte en control será tu mejor opción para evitar luego arrepentimientos. Tú sabes cómo hacerlo, no dudes. Números de suerte: 10, 44, 30.

Leo

(22 de julio - 21 de agosto)

Tu sentido del deber se agudiza, especialmente en todo aquello que esté relacionado con tus estudios, trabajo o profesión. No pongas en un segundo lugar a tu familia restándole la atención que se merecen. Aprovecha este fin de semana para hacer algo completamente diferente y divertido. Números de suerte: 7, 10, 32.

Virgo

(22 de agosto - 21 de sept.)

Continúa cuidando de cerca tu salud. No te excedas, especialmente al ingerir alimentos o bebidas alcohólicas. Todo con moderación te resultará mejor así que sé fuerte y evita caer en esas dulces tentaciones. Gozarás de mucha energía y vitalidad si mantienes una buena actitud. Números de suerte: 14, 5, 32.

Libra

(22 de sept. - 22 de oct.)

Estarás sumamente activo por lo que debes de tener en cuenta no excederte o terminarás agotado. Entras ahora en un periodo de mucha actividad tanto física como mental. Tus deseos de viajar y unirte a tus seres queridos que se encuentran lejos de ti, se agudiza en este fin de semana. Números de suerte: 6, 47, 12.

Escorpión

(23 de oct. - 20 de nov.)

La energía planetaria derrama sobre ti un encanto especial. Estarás brillando como toda una estrella en el firmamento. Tendrás esa magia, ese poder de acaparar todas las miradas. Viste tus mejores galas, no importa la ocasión. De seguro serás tu ahora el primero en todo. Números de suerte: 5, 38, 20.

Sagitario

(21 de nov. - 20 de dic.)

Se impone cambiar tu actitud ante la vida. Procura limar asperezas con tus seres queridos y envuélvete en la tarea de hacer planes para fomentar la unión familiar. Tus amistades jugarán ahora un papel importante en esta nueva actitud, gracias a sus sabios consejos. Números de suerte: 18, 30, 25.

Capricornio

(21 de dic. - 18 de ene.)

Tu familia pasa a un primer plano. Aprovecha este fin de semana y planifica actividades donde todos puedan compartir inclusive aquellos que se encuentran en el extranjero. Tú serás ahora el anfitrión por excelencia. Te harás cargo de todo detalle y decoración del hogar. Números de suerte: 18, 36, 22.

Acuario

(19 de ene. - 17 de feb.)

Hay una fuerte energía en el ambiente muy favorable para celebrar uniones matrimoniales, así como para hacer todo tipo de trabajo en conjunto con tu pareja. Te encuentras en un periodo de nuevas uniones, acuerdos o asociaciones tanto a nivel personal como de trabajo o profesión. Números de suerte: 9, 40, 16.

Piscis

(18 de feb. - 19 de marzo)

Serás tú ahora quien haga, decida, el que organice y lleve la voz cantante. Tus ideas serán puestas en práctica y las mismas serán todo un éxito. Prepárate a divertirte en grande no importa dónde estés ni con quien. Tú harás de cada día uno muy único y, sobre todo, especial. Números de suerte: 15, 28, 1.