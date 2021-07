Walter Mercado: Horóscopo de astrología para hoy domingo 1 de julio

Nota a los lectores: Dannette Benet Mercado, sobrina y colaboradora del fallecido astrólogo Walter Mercado, continúa su legado escribiendo los horóscopos.

Aries

(20 de marzo - 18 de abril)

Abre el mes de agosto y tú estás feliz viviendo experiencias, retos, aprendiendo de otras culturas y disfrutando de un gran amor. Todo puede pasar en agosto y todo es positivo para ti, Aries. Los planetas favorecen el amor, la prosperidad y la salud para ti. Disfruta este día. Tu afirmación de hoy: “Soy fiel a mis principios y a todo lo que amo”. Números de suerte: 4, 7, 16.

Tauro

(19 de abril - 19 de mayo)

La Luna hoy se encuentra en Tauro resaltando tu lado protector, emotivo y sensible. Día perfecto para hablar con tus padres o hijos, como también con aquellas personas que te preocupan. Olvida las ofensas, el momento de perdonar y dar amor es hoy. Tu afirmación de hoy: “Cada día tengo la oportunidad de ser mejor”. Números de suerte: 9, 40, 35.

Géminis

(20 de mayo - 19 de junio)

La Luna te pone nostálgico. Muchos recuerdos del pasado continúan robándote la alegría y la paz. Todo está en tu mente. Decide vivir el hoy y el ahora. Ve tras lo que te deben. El dinero que se ha demorado en llegar depende mucho de tu interés por recuperarlo. Tu afirmación de hoy: “Disfruto cada instante que me regala Dios”. Números de suerte: 27, 48, 11.

Cáncer

(20 de junio - 21 de julio)

Nada es permanente ni dura para siempre, todo cambia. Fluye, canceriano. Adáptate a lo nuevo e innovador. Tu pareja o persona de interés despierta en ti el lado pasional. Planifica una cita romántica, expresa tu sensualidad. Recibes una noticia que te trae mucha alegría. Tu afirmación de hoy: “Atraigo hacia mí lo mejor de todo”. Números de suerte: 56, 23, 17.

Leo

(22 de julio - 21 de agosto)

Verano ardiente y así se siente, Leo. Necesitas actividades que te conecten con la naturaleza y dejen expresar tu lado salvaje. Ama, Leo, sin límites. Disfruta a plenitud toda invitación que hagas o te hagan. Conéctate con tu círculo de amigos y disfruta este verano. El aburrimiento no se hizo para ti. Tu afirmación de hoy: “Cada día me siento y luzco mejor”. Números de suerte: 5, 30, 27.

Virgo

(22 de agosto - 21 de sept.)

Domingo para ponerte al día en labores domésticas. Es verano y puedes hacer la limpieza de mitad de año. Mueve la energía de tu hogar. Regala, vende aquello que no uses. Evita guardar artículos rotos o inservibles. Moderniza tu guardarropa. Deja ir, suelta y reorganiza tu ambiente. Tu afirmación de hoy: “Me abro a nuevas posibilidades”. Números de suerte: 45, 54, 27.

Libra

(22 de sept. - 22 de oct.)

Domingo para meditar. Enciende una vela a tu deidad favorita. Agradece por las bendiciones recibidas y pide por eso que tanto deseas. Bendice cada rincón de tu hogar con agua bendita. Limpia el ambiente de energías negativas. Que en tu hogar siempre reine la paz y el amor. Tu afirmación de hoy: “El poder de Dios está en mí”. Números de suerte: 9, 48, 44.

Escorpión

(23 de oct. - 20 de nov.)

Dia para trabajar en asuntos personales. Todo lo pendiente tiene que avanzar y llegar a su conclusión. El dinero es uno de los temas a tratar con tu pareja o familia. Se impone el ahorro e invertir sabiamente. Planes de mudanza o cambio de empleo están en agenda. Tu afirmación de hoy: “Todo se resuelve en completo orden divino”. Números de suerte: 1, 11, 39.

Sagitario

(21 de nov. - 20 de dic.)

Una sorpresa llena de alegría tu día. Agradece el amor y la atención que recibes de personas que realmente se preocupan por ti. Deja ir todo aquello que te inquieta. Sé positivo. Arréglate, estrena una pieza de ropa nueva y levanta tu autoestima. Eres una persona bella. Tu afirmación de hoy: “Tengo éxito en todo lo que hago”. Números de suerte: 29, 58, 51.

Capricornio

(21 de dic. - 18 de ene.)

Evita pensar en aquellas personas de tu pasado, en especial en un antiguo amor. Concéntrate en quien te brinda amor y atención hoy. Vivir en el pasado atrasa tu evolución hacia la felicidad. Eres un premio que se lo puede ganar aquel que te luche y demuestre que te valora. Tu afirmación de hoy: “Cada día soy más feliz y vivo en armonía con todo lo que me rodea”. Números de suerte: 6, 36, 29.

Acuario

(19 de ene. - 17 de feb.)

Cuidado con lo que deseas, si no se da es porque no te conviene. Nada de presionar o forzar algo que no te viene bien. Tienes mucho que ganar y poco que perder si fluyes con el Orden Divino. Continúa cuidando de tu salud, tu peso y dieta. Los astros favorecen el que te llegue dinero de forma inesperada. Tu afirmación de hoy: “Dejo que el orden divino actúe”. Números de suerte: 9, 36, 18.

Piscis

(18 de feb. - 19 de marzo)

Todo lo astral te favorece. Sé positivo. Inspírate en hacer algo constructivo hoy. Crea, inventa, cocina, expresa tu lado artístico. Tú eres una persona muy espiritual, sensible, pero jamás te dejes caer y hundir en la tristeza. Eres poderoso, ten fe en ti. Tu afirmación de hoy: “Soy una persona única, especial y bendecida”. Números de suerte: 5, 39, 16.