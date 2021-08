Walter Mercado: Horóscopo de astrología para hoy jueves 5 de agosto

Nota a los lectores: Betty B. Mercado, sobrina y colaboradora del fallecido astrólogo Walter Mercado, continúa su legado escribiendo los horóscopos.

Aries

(20 de marzo - 18 de abril)

Busca el balance a la hora de actuar y no le des más color a las cosas del que ya tiene. Usa tu sentido común. Encuentra la forma de expresar tus sentimientos y deseos de una manera clara, simple y sencilla. Algo muy insignificante podría convertirse hoy en un problema mayor para ti. Números de suerte: 22, 17, 30.

Tauro

(19 de abril - 19 de mayo)

Los compromisos adquiridos y tus necesidades personales podrían sacarte fuera de balance. Sentirás la necesidad de ayudar a otros sin pensar en los problemas que esto te pueda causar. No te gastes, no te comprometas más allá de tus límites, para que así no tengas que lamentarte luego. Números de suerte: 13, 22, 26.

Géminis

(20 de mayo - 19 de junio)

Excelente periodo para tomarte unas vacaciones. Los que tengan hijos disfrutarán y compartirán más tiempo con ellos contagiándose con su espontaneidad y asombro. Las estrellas estimulan tu creatividad por lo que se te facilitará organizar juegos, fiestas o reuniones sociales. Números de suerte: 2, 11, 4.

Cáncer

(20 de junio - 21 de julio)

La suerte está de tu lado en cuanto al progreso profesional. Si buscas trabajo, esta será tu oportunidad y si ya lo tienes, espera lo mejor. En el amor hay aspectos positivos. Tu relación se vuelve más seria y si no tienes pareja, hay posibilidades de conocer a esa persona que tanto buscas. Números de suerte: 5, 15, 1.

Leo

(22 de julio - 21 de agosto)

Ábrete camino teniendo mejor comunicación y haciendo buen uso de tus contactos o amistades. Tu éxito dependerá de tu estado de ánimo, de tu balance emocional. Tienes que dejar atrás los pensamientos de frustración y rencor. No te sientes a pensar en cómo batallar con los demás. Números de suerte: 17, 24, 7.

Virgo

(22 de agosto - 21 de sept.)

En algunos de los de este signo, el estado de salud ha sido impedimento para llevar a cabo sus planes, pero ahora todo comienza a fluir y te recuperas. Salud y trabajo son los puntos más importantes para ti. Si trabajas en exceso tu cuerpo te exigirá el reposo que necesita. Números de suerte: 8, 16, 25.

Libra

(22 de sept. - 22 de oct.)

Es momento de poner tu atención en tu profesión, en tu trabajo. Tienes el éxito de tu lado. Estar al día en lo que está sucediendo, en la tecnología y en el mundo de la economía te será muy útil. Todo cambia a tu favor y necesitas utilizar lo que esté a tu alcance para llevar a cabo tus planes. Números de suerte: 1,25, 27.

Escorpión

(23 de oct. - 20 de nov.)

Siempre eres buen amigo de todos y por eso muchos te buscan y te quieren. En estos momentos lo serás más. Tendrás el apoyo que necesites y también estarás en disposición para ofrecer tu ayuda. Serán muchos cambios lo que causará en ti una total transformación. Números de suerte: 11, 47, 9.

Sagitario

(21 de nov. - 20 de dic.)

Toma las riendas de tu vida. Las recompensas por tus buenas acciones no se harán esperar. Aprovecha la energía planetaria para dar comienzo a algo nuevo en tu vida. Progreso y riqueza se intercalan por lo que toda oportunidad deberá de ser aprovechada al máximo. Números de suerte: 27, 29, 10.

Capricornio

(21 de dic. - 18 de ene.)

A pesar de todo lo que has tenido que enfrentar y trabajar, puedes decir que has podido disfrutar de lo que hasta ahora has logrado. Tu círculo social continúa expandiéndose lo cual es perfecto para seguir cultivando buenas amistades. Organiza algún tipo de reunión y diviértete en grande. Números de suerte: 9, 27, 28.

Acuario

(19 de ene. - 17 de feb.)

Tu lado espiritual se intensifica y podrás ver con más claridad cuál es la parte de tu vida que has abandonado y cuál es la que necesitas restablecer y fortalecer. Prepárate a recoger los frutos de tu cosecha. Los retiros, la meditación y la oración serán tus baluartes de tu fortaleza emocional. Números de suerte: 3, 9, 30.

Piscis

(18 de feb. - 19 de marzo)

Inicias una serie de cambios que te beneficiarán en el futuro. Tendrás el poder de hacer realidad tus sueños. No dependerás tanto de la ayuda ni cooperación de otros para llevar a cabo tus planes o proyectos. Tienes una idea clara hacia dónde quieres dirigir tu vida y lo que quieres conseguir. Números de suerte: 44, 7, 11.