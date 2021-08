Walter Mercado: Horóscopo de astrología para hoy viernes 6 de agosto

Nota a los lectores: Betty B. Mercado, sobrina y colaboradora del fallecido astrólogo Walter Mercado, continúa su legado escribiendo los horóscopos.

Aries

(20 de marzo - 18 de abril)

Toma un descanso emocional. Vive y deja vivir. No sigas maltratando a tu corazón por estar amando a quien no debes. Conocerás a alguien muy original e interesante con quien podrás disfrutar y sentirte amada, segura y respetada. Lo que no te conviene se aleja de ti. Números de suerte: 2, 19, 5.

Las estrellas de Walter Mercado Suscríbase gratis a nuestro newsletter para saber cada mañana qué le trae el horóscopo de Walter Mercado según los astros y su signo. Recaptcha INSCRÍBASE Este sitio está protegido por reCAPTCHA y se aplican la Política de Privacidad y Términos de Servicio de Google.

Tauro

(19 de abril - 19 de mayo)

Nuevos desarrollos en viejos aspectos de tu vida se presentan para llevarte al éxito en donde ayer fracasaste. Tu intuición no te fallará si te dejas llevar por la misma. Mantente alerta al enemigo a tu lado. Sigue los dictados de tu corazón y triunfarás sobre toda situación difícil. Números de suerte: 1, 50, 38.

Géminis

Las noticias locales nunca han sido más importantes Suscríbase para obtener acceso digital ilimitado a las noticias importantes de su comunidad #TuNoticiaLocal

(20 de mayo - 19 de junio)

No te dejes influenciar por quien sutilmente trata de impresionarte y manipularte. Presta atención a tus relaciones personales. Ponte de acuerdo con tu pareja en todo. Comunícate con la verdad. Cede y pide tiempo para que ambos puedan exponer sus inquietudes con respeto y consideración. Números de suerte: 7, 11, 35.

Cáncer

(20 de junio - 21 de julio)

Toda oferta que te hagan en relación a compra, venta o inversiones en el extranjero, analízala detenidamente ya que las mismas podrían dejarte muy buenas ganancias económicas. Aléjate de todo aquel que trate de presionarte u obligarte sutilmente a hacer algo de lo que tú no estés seguro. Números de suerte: 9, 22, 5.

Leo

(22 de julio - 21 de agosto)

Te espera un día de sorpresas agradables. Energías no te faltarán para poner en marcha tus planes. Tu buen humor y tu jovial personalidad serán tus cartas de triunfo. Después de días de problemas, sales a la luz nuevamente, rejuvenecido y lleno de entusiasmo. Números de suerte: 19, 37, 28.

Virgo

(22 de agosto - 21 de sept.)

Las bendiciones que te manda alguien que te quiere están dejando ver sus frutos. El Cosmos te impulsa a un nuevo empleo o un ascenso en el lugar donde trabajas. Reconocerán tu labor y tus buenas intenciones. Todo esfuerzo que hagas por progresar será recompensado. Números de suerte: 27, 8, 19.

Libra

(22 de sept. - 22 de oct.)

Hoy serás amuleto de buena suerte para todo aquel que este muy cerca de ti. Quien te amó en el pasado, aún te recuerda y buscará por todos los medios de comunicarse contigo. Una carta de amor te llenará de alegría y gratos recuerdos. Ponte en contacto con seres queridos que se encuentran lejos. Números de suerte: 39, 4, 23.

Escorpión

(23 de oct. - 20 de nov.)

La familia está agotando tus reservas de paciencia, pero aun así deberás de mantener la calma, para que pases la prueba de fuego con altos honores. A tu lado está una mujer u hombre dominante, fuerte de carácter pero no más fuerte que tú. Rehúsate a ser parte de chismes y habladurías. Números de suerte: 7, 40, 33.

Sagitario

(21 de nov. - 20 de dic.)

Deja ya de discutir con quien no quiere perder. Satúrate de pensamientos positivos y cambia esos canales mentales que siempre te repiten lo mismo y no te permiten progresar. Ignora chismes y habladurías. No juzgues ni critiques lo que no conoces a fondo. Mantente neutral en todo. Números de suerte: 30, 15, 44.

Capricornio

(21 de dic. - 18 de ene.)

Modifica un poco tu manera de expresarte. Tu orgullo, en ocasiones no te permite comunicarte como quisieras, Capricornio. Rompe esas cadenas emocionales y déjate ver tal cual eres, único y especial. Cuando te lo propones, nada puede detener tus deseos de luchar y superarte. Números de suerte: 1, 9, 22.

Acuario

(19 de ene. - 17 de feb.)

De momento no recibirás mucha ayuda de las estrellas, pero sabrás ingeniártelas para salir adelante. Dale forma a esos proyectos que tienes en mente y pon en práctica toda idea creativa. Date la oportunidad de triunfar. Canaliza tus frustraciones y dirígelas hacia cosas constructivas. Números de suerte: 5, 10, 49.

Piscis

(18 de feb. - 19 de marzo)

Tendrás que revestirte hoy de paciencia y pasar por alto aquellas cosas que tú sabes podría provocar la guerra en tus relaciones personales. No todo resultará tan fácil como luce por lo que tienes que organizarte y hacer lo mejor que puedas en el momento presente. Números de suerte: 24, 9, 30.