Walter Mercado: Horóscopo de astrología para hoy sábado 7 de agosto

Nota a los lectores: Betty B. Mercado, sobrina y colaboradora del fallecido astrólogo Walter Mercado, continúa su legado escribiendo los horóscopos.

Aries

(20 de marzo - 18 de abril)

La confianza en ti mismo y tu autoestima se fortalecen y realizarás que muchos de tus problemas no son tan grandes como piensas. No prestes atención a rumores o chismes, especialmente si éstos se originan en tu lugar de trabajo. Concéntrate en lo que te corresponde y es tu responsabilidad. Números de suerte: 15, 45, 2.

Tauro

(19 de abril - 19 de mayo)

Haz lo que esté a tu alcance para hacer de este mundo uno mejor. Cambia esa actitud negativa que has adquirido últimamente. No todo es color de rosa, pero tampoco todo es negro. Acentúa lo positivo, Tauro. Manda al Universo pensamientos de prosperidad, salud, amistad, unión familiar y amor. Números de suerte: 17, 4, 20.

Géminis

(20 de mayo - 19 de junio)

Sentirás que los problemas te oprimen, pero ten fe en que esa situación es temporera. Vendrán tiempos mejores y esto ya se está dejando sentir en tu vida. El preocuparte tanto por asuntos de dinero no te resolverá nada. Es tiempo de tomar acción y lanzarte a la conquista de tus metas. Números de suerte: 50, 41, 37.

Cáncer

(20 de junio - 21 de julio)

Demostrarás ahora que eres capaz de cambiar lo negativo y que aquellas actitudes que te atrasaban ya no existen en tu vida. No volverás a cometer los mismos errores, especialmente en el amor, ahora que las puertas se abren para ti. Algo que has esperado por años se te concede. Números de suerte: 10, 48, 36.

Leo

(22 de julio - 21 de agosto)

La suerte se encuentra de tu lado y muchos serán los que te ayudarán a conseguir lo que deseas. No permitas que pensamientos negativos como lo son la escasez, el no puedo, no tengo etc., impidan que lo positivo llegue a tu vida. Disfruta del momento actual y no te lamentes. Números de suerte: 29, 13, 10.

Virgo

(22 de agosto - 21 de sept.)

No le sigas buscando solución a un problema que no lo tiene. Dedícate a observar y confía en el poder divino. Relájate y disfruta de todas las cosas y personas que te rodean. Manifiesta tu creatividad decorando tu hogar y el lugar donde trabajas con motivos armoniosos. Números de suerte: 43, 9, 11.

Libra

(22 de sept. - 22 de oct.)

Pon azúcar a tus relaciones, sé más considerado y escucha con atención a la persona amada. Todo cambio de lugar, trabajo, casa, traerá abundancia económica a tu vida ahora. La presencia Divina se hará sentir en tu vida y tendrás más de una razón para estar agradecido de la vida misma. Números de suerte: 6, 31, 19.

Escorpión

(23 de oct. - 20 de nov.)

El amor te ronda y con tanta actividad a tu alrededor podrías pasarlo por alto. Mantente al día y participa en todo lo que implique reuniones o eventos sociales. Tú harás las de anfitrión y tu buen gusto se hará notar en todo lo que hagas u organices. Gustarás de rodearte de cosas de calidad. Números de suerte: 7, 18, 3.

Sagitario

(21 de nov. - 20 de dic.)

Resalta tus verdaderos valores. Algo inesperado te sacudirá y te llevará a meditar sobre lo verdaderamente importante en tu vida. No te dejarás llevar por las apariencias y disfrutarás de las pequeñas cosas que realmente tienen valor. Los días que se aproxima serán tranquilos y espirituales. Números de suerte: 8, 33, 2.

Capricornio

(21 de dic. - 18 de ene.)

La paciencia y la diplomacia serán tus mejores herramientas para convencer y hacer llegar tu mensaje. Tu aguda intuición en relación a tus finanzas se exalta por lo que estás en buen momento de invertir, así como de ahorrar. Ten presente no querer abarcar demasiado. Números de suerte: 11, 41, 8.

Acuario

(19 de ene. - 17 de feb.)

Estarás dispuesto a cambiar y a aceptar el consejo de otros ya que sabrás muy bien lo que te conviene. La suerte está de tu parte. El dinero y el amor unen energías y estarán bien aspectados, bien sea a través de tu pareja o por alguna conexión amorosa en tu trabajo o profesión. Números de suerte: 51, 3, 40.

Piscis

(18 de feb. - 19 de marzo)

Acepta toda invitación que te hagan ya que te brindará la oportunidad de conocer personas afines a ti. Te encuentras en un periodo positivo y estimulante. El romance jugará un papel importante en tus relaciones y si aún no has encontrado pareja será por no prestar la debida atención. Números de suerte: 14, 16, 5.