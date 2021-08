Walter Mercado: Horóscopo de astrología para hoy martes 10 de agosto

Nota a los lectores: Betty B. Mercado, sobrina y colaboradora del fallecido astrólogo Walter Mercado, continúa su legado escribiendo los horóscopos.

Aries

(20 de marzo - 18 de abril)

Continúa en tu aventura de conocer nuevos lugares y aprender de otras culturas. En la variedad encontrarás tu fuente de enriquecimiento creativo y esto te dará el éxito que tanto has deseado. Tu deseo de cooperar con los demás, de unir esfuerzo te llevará al logro de tus metas. Números de suerte: 45, 2, 16.

Tauro

(19 de abril - 19 de mayo)

No aparentes ser lo que no eres por impresionar. Para los que están en busca de pareja, aumentan las probabilidades que se envuelvan en una nueva relación. Es importante que ésta comience sobre una base sólida, que sea transparente para que pueda florecer hacia algo perdurable y hermoso. Números de suerte: 20, 45, 7.

Géminis

(20 de mayo - 19 de junio)

La comunicación o los juegos con los niños serán placenteros y muy productivos. Hoy es un día para divertirte, reír y gozar como cuando eras niño. Expresar lo que sientes a través de alguna actividad creativa o divertida te hará mucho bien. Invita, comparte con tu familia y amistades. Números de suerte: 7, 24, 25.

Cáncer

(20 de junio - 21 de julio)

El amor dice presente, ya sea para unirte más a tu pareja o para atraer a alguien a tu vida. Aquello que deseas se materializa. Encuentras salidas y soluciones a muchos de tus problemas. Tu intuición se exalta y te dirige hacia el camino correcto. Sabrás exactamente que te conviene. Números de suerte: 11, 5, 19.

Leo

(22 de julio - 21 de agosto)

Resalta tus múltiples encantos. Las relaciones con tu pareja se suavizan y estarás dispuesto a escuchar y a compartir con la misma. Es momento de disfrutar del placer, de las cosas lindas que te rodean y dejar las preocupaciones a un lado, aunque sea por unas horas. Números de suerte: 6, 18, 3.

Virgo

(22 de agosto - 21 de sept.)

Trata a los demás como te gustaría que te trataran a ti; con amor, respeto y consideración. El o la que te ame te aceptará con todas tus virtudes y todos tus defectos. Pon en práctica aquello que aconsejas. No te diluyas, no abandones a aquellos que desinteresadamente te han ofrecido su amistad. Números de suerte: 4, 16, 38.

Libra

(22 de sept. - 22 de oct.)

Préstale mayor atención a lo relacionado con tus finanzas. No esperes a última hora para tomar acción. Ten presente que todo problema atendido a tiempo tiene remedio. Has estado en estos días muy distraído, soñando despierto. Termina aquello que has dejado inconcluso. Números de suerte: 8, 41, 51.

Escorpión

(23 de oct. - 20 de nov.)

Ya es hora de expresar tus ideas, exponer tus planes y exigir que te den una oportunidad para probar quien eres y lo que puedes lograr. Hay buenas posibilidades también para comenzar un negocio por tu cuenta y ser tu propio jefe. Tienes luz verde para hacer realidad tus metas. Números de suerte: 7, 10, 25.

Sagitario

(21 de nov. - 20 de dic.)

Recupera el terreno perdido y ponte al día en aquello que no habías podido hacer debido a tus innumerables interrupciones o retrasos por resolver problemas ajenos. Lo nuevo, lo diferente se manifiesta para tu progreso. Pon en orden tu mente y tu vida para que abras espacio a lo nuevo. Números de suerte: 14, 5, 23.

Capricornio

(21 de dic. - 18 de ene.)

Continúa en pie de lucha y lanza tus flechas que vas a dar en el blanco. No culpes a otros de tus errores, acépatelos y aprende de ellos. Aquello por lo cual te responsabilices tendrá éxito. Ten fe, no te des por vencido. Cuando algo no salga como esperas, no dejes tus sueños a un lado. Números de suerte: 8, 16, 31.

Acuario

(19 de ene. - 17 de feb.)

Lo que no progresa, lo que está paralizado, se acelera para darle un final satisfactorio. Los planetas te impulsan a expresar tus sentimientos con mucha creatividad. Es momento ideal de sacar lo que tienes guardado en tu corazón ya que es muy probable que recibas una respuesta positiva. Números de suerte: 22, 9, 18.

Piscis

(18 de feb. - 19 de marzo)

Las estrellas derraman energía positiva y armoniosa sobre tu persona para que puedas abrir tu corazón y expresar tus sentimientos claramente. Es hora de hacer la paz y demostrar amor. Excelente momento para limar asperezas, aclarar malos entendidos y crear armonía en tus relaciones. Números de suerte: 28, 52, 19.